ราคา SKALE(SKL)
ราคาปัจจุบัน SKALE (SKL) วันนี้ ฿ 0,003427, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SKL เป็น THB คือ ฿ 0,003427 ต่อ SKL.
SKALE มีอันดับที่ #628 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.19B SKL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SKL เทรดระหว่าง ฿ 0,003394 (ต่ำ) กับ ฿ 0,003473 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 40,1387163122 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,134339092776572651
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SKL เคลื่อนไหว +%0,29 ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -%5,99 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.42K.
No.628
%88,45
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SKALE คือ ฿ 21.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.42K อุปทานหมุนเวียนของ SKL คือ 6.19B โดยมีอุปทานรวมที่ 6342291667 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 23,99M
+%0,29
-%0,91
-%5,99
-%5,99
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SKALE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0,0010431
|-%0,91
|30 วัน
|฿ -0,000609
|-%15,09
|60 วัน
|฿ -0,000972
|-%22,10
|90 วัน
|฿ -0,002638
|-%43,50
วันนี้ SKL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0010431 (-%0,91) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,000609 (-%15,09) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SKL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,000972 (-%22,10)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,002638 (-%43,50) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SKALE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SKL: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
SKL_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.003377 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003393 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.003395 มากที่สุด ขณะนี้ราคาอยู่ในโซนบนของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงรูปแบบการเรียงตัวแบบกระทิง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแรงเคลื่อนไหวที่เบี่ยงเบนจากกัน ขณะเดียวกัน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง ไม่มีภาวะซื้อมากเกินไป ส่วน KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงสัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ อัตราความผันผวนยังคงอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยกลางของแถบ Bollinger Bands ทำให้พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวออกไป และแรงขับเคลื่อนขาขึ้นระยะสั้นเริ่มลดลง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.003395 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000002 หากสามารถทะลุผ่านได้ จะมุ่งหน้าสู่แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.003413 สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 0.003359 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000034 ขณะที่แนวรับที่ลึกกว่าคือ S2 ที่ระดับ 0.003341 ทั้งนี้ จุดศูนย์กลาง 0.003377 ถือเป็นแนวป้องกันการปรับฐานในระยะสั้น พร้อมทั้งระดับสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ภายในช่วงราคาปัจจุบันอย่างแน่นหนา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SKALE อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SKALE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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