ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน SKALE วันนี้ คือ 0,003427 THB มูลค่าตลาด SKL เท่ากับ 21.220.478,642899 THB ติดตามการอัปเดตราคา SKL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SKALE วันนี้ คือ 0,003427 THB มูลค่าตลาด SKL เท่ากับ 21.220.478,642899 THB ติดตามการอัปเดตราคา SKL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SKL

ข้อมูลราคา SKL

SKL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SKL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SKL

โทเคโนมิกส์ SKL

การคาดการณ์ราคา SKL

ประวัติ SKL

SKL คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SKLเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SKL

SKL USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

SKALE โลโก้

ราคา SKALE(SKL)

ราคาปัจจุบัน 1 SKL เป็น THB

฿0,11233706
฿0,11233706฿0,11233706
-0.92%1D
THB
SKALE (SKL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:34:07 (UTC+8)

ราคา SKALE วันนี้

ราคาปัจจุบัน SKALE (SKL) วันนี้ ฿ 0,003427, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,92% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SKL เป็น THB คือ ฿ 0,003427 ต่อ SKL.

SKALE มีอันดับที่ #628 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.19B SKL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SKL เทรดระหว่าง ฿ 0,003394 (ต่ำ) กับ ฿ 0,003473 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 40,1387163122 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,134339092776572651

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SKL เคลื่อนไหว +%0,29 ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -%5,99 ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 62.42K.

SKALE (SKL) ข้อมูลการตลาด

No.628

฿ 21.22M
฿ 21.22M฿ 21.22M

฿ 62.42K
฿ 62.42K฿ 62.42K

฿ 23,99M
฿ 23,99M฿ 23,99M

6.19B
6.19B 6.19B

7.000.000.000
7.000.000.000 7.000.000.000

6.342.291.667
6.342.291.667 6.342.291.667

%88,45

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SKALE คือ ฿ 21.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 62.42K อุปทานหมุนเวียนของ SKL คือ 6.19B โดยมีอุปทานรวมที่ 6342291667 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 23,99M

ประวัติราคา SKALE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,003394
฿ 0,003394฿ 0,003394
ต่ำสุด 24h
฿ 0,003473
฿ 0,003473฿ 0,003473
สูงสุด 24h

฿ 0,003394
฿ 0,003394฿ 0,003394

฿ 0,003473
฿ 0,003473฿ 0,003473

฿ 40,1387163122
฿ 40,1387163122฿ 40,1387163122

฿ 0,134339092776572651
฿ 0,134339092776572651฿ 0,134339092776572651

+%0,29

-%0,91

-%5,99

-%5,99

ประวัติราคา SKALE (SKL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SKALE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0,0010431-%0,91
30 วัน฿ -0,000609-%15,09
60 วัน฿ -0,000972-%22,10
90 วัน฿ -0,002638-%43,50
การเปลี่ยนแปลงราคา SKALE ในวันนี้

วันนี้ SKL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,0010431 (-%0,91) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SKALE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,000609 (-%15,09) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SKALE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SKL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,000972 (-%22,10)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SKALE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,002638 (-%43,50) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SKALE (SKL) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SKALEทันที

การวิเคราะห์ SKALE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SKALE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SKALE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SKL: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

SKL_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.003377 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.003393 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.003395 มากที่สุด ขณะนี้ราคาอยู่ในโซนบนของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงรูปแบบการเรียงตัวแบบกระทิง ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น ดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแรงเคลื่อนไหวที่เบี่ยงเบนจากกัน ขณะเดียวกัน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง ไม่มีภาวะซื้อมากเกินไป ส่วน KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงสัญญาณการซื้อขายที่ผิดปกติ อัตราความผันผวนยังคงอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยกลางของแถบ Bollinger Bands ทำให้พลังงานของฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกระจายตัวออกไป และแรงขับเคลื่อนขาขึ้นระยะสั้นเริ่มลดลง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.003395 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000002 หากสามารถทะลุผ่านได้ จะมุ่งหน้าสู่แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.003413 สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ S1 ที่ระดับ 0.003359 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000034 ขณะที่แนวรับที่ลึกกว่าคือ S2 ที่ระดับ 0.003341 ทั้งนี้ จุดศูนย์กลาง 0.003377 ถือเป็นแนวป้องกันการปรับฐานในระยะสั้น พร้อมทั้งระดับสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ภายในช่วงราคาปัจจุบันอย่างแน่นหนา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SKALE?

ราคาของ SKALE (SKL) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับเครือข่ายและกิจกรรมของนักพัฒนาในระบบนิเวศบล็อกเชนของ SKALE
2. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และผลการดำเนินงานของบิทคอยน์
3. การแข่งขันและความต้องการโซลูชันการปรับขนาดของ Ethereum
4. ประโยชน์ของโทเคนในการเดิมพัน การมอบหมาย และการกำกับดูแลเครือข่าย
5. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมกับโปรเจกต์ DeFi
6. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
7. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรดหลัก
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโซลูชันการปรับขนาดบล็อกเชน
9. การมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบความถูกต้องและตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของเครือข่าย
10. ความเสี่ยงโดยรวมที่นักลงทุนให้กับเหรียญ altcoin

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SKALE วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ SKALE (SKL) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะโซลูชันการปรับขนาดระดับ Layer-2 ของ Ethereum SKL จึงดึงดูดนักลงทุนที่คอยติดตามแนวโน้ม DeFi การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถดำเนินการสั่งซื้อ/ขายได้อย่างรวดเร็ว ประเมินกำไร/ขาดทุนรายวัน และติดตามความผันผวนของตลาดเพื่อวางกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา SKALE

การคาดการณ์ราคา SKALE (SKL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SKL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต %0,00
การคาดการณ์ราคา SKALE (SKL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SKALE อาจเติบโตได้ถึง %0,00 โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SKALE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SKL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SKALE

วิธีการซื้อและลงทุน SKALE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SKALE หรือยัง? การซื้อ SKL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SKALE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SKALE (SKL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SKALE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SKALE (SKL)

คุณสามารถทำอะไรกับ SKALE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SKALE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ SKALE (SKL) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

SKALE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SKALE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SKALE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Account AbstractionBase EcosystemEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SKALE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:34:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SKALE (SKL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SKALE

SKL USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SKL โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SKL USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SKALE (SKL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SKALE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SKL/USDT
฿0,11253374
฿0,11253374฿0,11253374
-%0,77
18.24M (USDT)
SKL/USDC
฿0,11223872
฿0,11223872฿0,11223872
-%0,86
16.26M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0,00000
฿0,00000฿0,00000

%0,00

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0,5049759
฿0,5049759฿0,5049759

+%1,06

KiiChain

KiiChain

KII

฿2,3398364
฿2,3398364฿2,3398364

+%3,50

utility token

utility token

UTILITY

฿0,0849002
฿0,0849002฿0,0849002

-%23,64

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0,3084598
฿0,3084598฿0,3084598

-%1,67

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0,006782182
฿0,006782182฿0,006782182

+%331,04

UPCX

UPCX

UPC

฿5,182518
฿5,182518฿5,182518

+%18,16

Bitway

Bitway

BTW

฿10,86502934
฿10,86502934฿10,86502934

+%16,78

Velvet

Velvet

VELVET

฿33,7784788
฿33,7784788฿33,7784788

+%14,30

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2,3362306
฿2,3362306฿2,3362306

+%13,61

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SKL เป็น THB

จำนวน

SKL
SKL
THB
THB

1 SKL = 0,11233706 THB