ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Aleph Zero วันนี้ คือ 0.008595 THB มูลค่าตลาด AZERO เท่ากับ 2,292,965.083845 THB ติดตามการอัปเดตราคา AZERO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aleph Zero วันนี้ คือ 0.008595 THB มูลค่าตลาด AZERO เท่ากับ 2,292,965.083845 THB ติดตามการอัปเดตราคา AZERO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AZERO

ข้อมูลราคา AZERO

AZERO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AZERO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AZERO

โทเคโนมิกส์ AZERO

การคาดการณ์ราคา AZERO

ประวัติ AZERO

AZERO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AZEROเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต AZERO

AZERO USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Aleph Zero โลโก้

ราคา Aleph Zero(AZERO)

ราคาปัจจุบัน 1 AZERO เป็น THB

฿0.2817441
฿0.2817441฿0.2817441
-2.73%1D
THB
Aleph Zero (AZERO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:38:26 (UTC+8)

ราคา Aleph Zero วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aleph Zero (AZERO) วันนี้ ฿ 0.008595, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AZERO เป็น THB คือ ฿ 0.008595 ต่อ AZERO.

Aleph Zero มีอันดับที่ #1688 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.29M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 266.78M AZERO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AZERO เทรดระหว่าง ฿ 0.008563 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008872 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.337801345163373474 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1255263509886411696

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AZERO เคลื่อนไหว -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.81% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.70K.

Aleph Zero (AZERO) ข้อมูลการตลาด

No.1688

฿ 2.29M
฿ 2.29M฿ 2.29M

฿ 56.70K
฿ 56.70K฿ 56.70K

฿ 2.89M
฿ 2.89M฿ 2.89M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aleph Zero คือ ฿ 2.29M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.70K อุปทานหมุนเวียนของ AZERO คือ 266.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 336231180 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.89M

ประวัติราคา Aleph Zero THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.008563
฿ 0.008563฿ 0.008563
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008872
฿ 0.008872฿ 0.008872
สูงสุด 24h

฿ 0.008563
฿ 0.008563฿ 0.008563

฿ 0.008872
฿ 0.008872฿ 0.008872

฿ 101.337801345163373474
฿ 101.337801345163373474฿ 101.337801345163373474

฿ 0.1255263509886411696
฿ 0.1255263509886411696฿ 0.1255263509886411696

-0.27%

-2.73%

-13.81%

-13.81%

ประวัติราคา Aleph Zero (AZERO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aleph Zero ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00790749-2.73%
30 วัน฿ -0.000871-9.21%
60 วัน฿ +0.00297+52.80%
90 วัน฿ -0.005762-40.14%
การเปลี่ยนแปลงราคา Aleph Zero ในวันนี้

วันนี้ AZERO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00790749 (-2.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Aleph Zero ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000871 (-9.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Aleph Zero ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AZERO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00297 (+52.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Aleph Zero ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.005762 (-40.14%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Aleph Zero (AZERO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Aleph Zeroทันที

การวิเคราะห์ Aleph Zero

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Aleph Zero ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Aleph Zero?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของ Aleph Zero (AZERO):

1. การนำเทคโนโลยีไปใช้: กลไกการยืนยันความถูกต้องแบบ DAG ที่เป็นเอกลักษณ์ของ AZERO รวมถึงคุณสมบัติด้านความเป็นส่วนตัว ช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
2. ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของ AZERO
3. การประกาศความร่วมมือ: การจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
4. ความคืบหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเดตโปรโตคอลและการขยายระบบนิเวศส่งผลต่อมูลค่า
5. ปริมาณการซื้อขาย: ระดับสภาพคล่องบนกระดานเทรดมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของราคา
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักลงทุน
7. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัวรายอื่นๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Aleph Zero วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ AZERO ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดเพื่อซื้อ/ขาย การวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการติดตามมูลค่าของเงินลงทุนที่ถือครองอยู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้ประเมินความรู้สึกของตลาดและกำไร/ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา Aleph Zero

การคาดการณ์ราคา Aleph Zero (AZERO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AZERO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aleph Zero (AZERO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aleph Zero อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aleph Zero จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AZERO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aleph Zero

วิธีการซื้อและลงทุน Aleph Zero ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Aleph Zero หรือยัง? การซื้อ AZERO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Aleph Zero ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Aleph Zero (AZERO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Aleph Zero จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Aleph Zero (AZERO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Aleph Zero ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Aleph Zero ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Aleph Zero (AZERO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aleph Zero ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Aleph Zero อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Layer 2 (L2)Privacy

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aleph Zero

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:38:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aleph Zero (AZERO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aleph Zero

AZERO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ AZERO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส AZERO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Aleph Zero (AZERO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Aleph Zero ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AZERO/USDT
฿0.28180966
฿0.28180966฿0.28180966
-2.71%
6.54M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.52228374
฿0.52228374฿0.52228374

+4.52%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2119944
฿2.2119944฿2.2119944

-2.14%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.10486322
฿0.10486322฿0.10486322

-5.68%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3159992
฿0.3159992฿0.3159992

+0.73%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008778484
฿0.008778484฿0.008778484

+457.91%

Velvet

Velvet

VELVET

฿37.2439804
฿37.2439804฿37.2439804

+26.03%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.26935326
฿0.26935326฿0.26935326

+25.45%

Humanity

Humanity

H

฿5.3769034
฿5.3769034฿5.3769034

+17.62%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.355243
฿2.355243฿2.355243

+14.53%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AZERO เป็น THB

จำนวน

AZERO
AZERO
THB
THB

1 AZERO = 0.2817441 THB