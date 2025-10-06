ราคาปัจจุบัน Naoris Protocol วันนี้ คือ 0.05074 USD ติดตามการอัปเดตราคา NAORIS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NAORIS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Naoris Protocol วันนี้ คือ 0.05074 USD ติดตามการอัปเดตราคา NAORIS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NAORIS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Naoris Protocol โลโก้

ราคา Naoris Protocol(NAORIS)

ราคาปัจจุบัน 1 NAORIS เป็น USD

$0.05061
$0.05061$0.05061
-1.63%1D
USD
Naoris Protocol (NAORIS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:01:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0496
$ 0.0496$ 0.0496
ต่ำสุด 24h
$ 0.05262
$ 0.05262$ 0.05262
สูงสุด 24h

$ 0.0496
$ 0.0496$ 0.0496

$ 0.05262
$ 0.05262$ 0.05262

--
----

--
----

-1.37%

-1.63%

+2.58%

+2.58%

ราคาเรียลไทม์ Naoris Protocol (NAORIS) คือ $ 0.05074 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNAORIS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0496 และราคาสูงสุด $ 0.05262 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NAORIS คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NAORIS มีการเปลี่ยนแปลง -1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.63% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.58% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Naoris Protocol (NAORIS) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 123.49K
$ 123.49K$ 123.49K

$ 202.96M
$ 202.96M$ 202.96M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Naoris Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 123.49K อุปทานหมุนเวียนของ NAORIS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 4000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 202.96M

ประวัติราคา Naoris Protocol (NAORIS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Naoris Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0008386-1.63%
30 วัน$ -0.01075-17.49%
60 วัน$ +0.02504+97.43%
90 วัน$ +0.02074+69.13%
การเปลี่ยนแปลงราคา Naoris Protocol ในวันนี้

วันนี้ NAORIS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0008386 (-1.63%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Naoris Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01075 (-17.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Naoris Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NAORIS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.02504 (+97.43%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Naoris Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.02074 (+69.13%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Naoris Protocol (NAORIS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Naoris Protocolทันที

อะไรคือ Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol ใช้ความทนทานต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัม การตรวจสอบระบบแบบเรียลไทม์ และโครงข่ายความน่าเชื่อถือแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาให้ขยายตัวได้ตามขนาดของอินเทอร์เน็ต เพื่อปกป้องโลกดิจิทัลให้ปลอดภัย

Naoris Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Naoris Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบNAORISความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Naoris Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Naoris Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Naoris Protocol (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Naoris Protocol (NAORIS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Naoris Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Naoris Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Naoris Protocol (NAORIS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Naoris Protocol (NAORIS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NAORISโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Naoris Protocol (NAORIS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Naoris Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Naoris Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

NAORIS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Naoris Protocol

วันนี้ Naoris Protocol (NAORIS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NAORIS เป็นUSD คือ 0.05074 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NAORIS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NAORIS เป็น USD คือ $ 0.05074 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Naoris Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NAORIS คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NAORIS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NAORIS คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NAORIS คือเท่าใด?
NAORIS ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NAORIS คือเท่าไร?
NAORIS ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ NAORIS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NAORIS คือ $ 123.49K USD
ปีนี้ NAORIS จะสูงขึ้นอีกไหม?
NAORIS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NAORIS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:01:47 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

