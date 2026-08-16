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ราคาปัจจุบัน Infinex วันนี้ คือ 0.008318 THB มูลค่าตลาด INX เท่ากับ 16,588,587.4 THB ติดตามการอัปเดตราคา INX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Infinex วันนี้ คือ 0.008318 THB มูลค่าตลาด INX เท่ากับ 16,588,587.4 THB ติดตามการอัปเดตราคา INX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INX

ข้อมูลราคา INX

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เอกสารไวท์เปเปอร์ INX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ INX

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ราคา Infinex(INX)

ราคาปัจจุบัน 1 INX เป็น THB

฿0.27115616
฿0.27115616฿0.27115616
-0.24%1D
THB
Infinex (INX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:24:34 (UTC+8)

ราคา Infinex วันนี้

ราคาปัจจุบัน Infinex (INX) วันนี้ ฿ 0.008318, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INX เป็น THB คือ ฿ 0.008318 ต่อ INX.

Infinex มีอันดับที่ #809 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.59M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.99B INX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INX เทรดระหว่าง ฿ 0.007976 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008492 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9640224936624193978 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2088568510547921424

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INX เคลื่อนไหว +1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.34K.

Infinex (INX) ข้อมูลการตลาด

No.809

฿ 16.59M
฿ 16.59M฿ 16.59M

฿ 90.34K
฿ 90.34K฿ 90.34K

฿ 83.18M
฿ 83.18M฿ 83.18M

1.99B
1.99B 1.99B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.94%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Infinex คือ ฿ 16.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.34K อุปทานหมุนเวียนของ INX คือ 1.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 83.18M

ประวัติราคา Infinex THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.007976
฿ 0.007976฿ 0.007976
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008492
฿ 0.008492฿ 0.008492
สูงสุด 24h

฿ 0.007976
฿ 0.007976฿ 0.007976

฿ 0.008492
฿ 0.008492฿ 0.008492

฿ 0.9640224936624193978
฿ 0.9640224936624193978฿ 0.9640224936624193978

฿ 0.2088568510547921424
฿ 0.2088568510547921424฿ 0.2088568510547921424

+1.94%

-0.24%

+6.39%

+6.39%

ประวัติราคา Infinex (INX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Infinex ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00065234-0.24%
30 วัน฿ +0.001621+24.20%
60 วัน฿ +0.000064+0.77%
90 วัน฿ -0.001389-14.31%
การเปลี่ยนแปลงราคา Infinex ในวันนี้

วันนี้ INX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00065234 (-0.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Infinex ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001621 (+24.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Infinex ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน INX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000064 (+0.77%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Infinex ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001389 (-14.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Infinex (INX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Infinex

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Infinex ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Infinex วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด INX: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

INX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.008232 โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.00819 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ก็ยืนยันการเรียงตัวเชิงซื้อในทิศทางเดียวกัน MACD สร้างรูปแบบ Golden Cross RSI อยู่ในโซนกลาง KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงภาวะความเบี่ยงเบนที่รุนแรง ส่วน Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างและมีเสถียรภาพ พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจุกตัวอยู่ฝั่งฝ่ายซื้อ ค่าดัชนีทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายหรือหดตัวลงอย่างชัดเจน แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.00832 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.07% แนวรับใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.00802 ห่างจากปัจจุบันราว 2.58% สำหรับแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.00849 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.00789 จุดศูนย์กลาง (Pivot Point) ที่ 0.00819 ถือเป็นฐานสำคัญของโครงสร้างปัจจุบัน โดยราคาเคลื่อนไหวปรับตัวแกว่งตัวอยู่เหนือระดับนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายบริเวณรอบๆ จุดศูนย์กลาง โครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Infinex?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Infinex (INX):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. การยอมรับแพลตฟอร์มและการเติบโตของผู้ใช้งาน
4. ความก้าวหน้าในการพัฒนาและอัปเดตด้านเทคนิค
5. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ DeFi
7. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการ staking
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มที่คล้ายกัน
9. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
10. ด้านอุปทานและโครงสร้างโทเค็นomics

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Infinex วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Infinex (INX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Infinex

การคาดการณ์ราคา Infinex (INX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ INX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Infinex (INX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Infinex อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Infinex จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา INX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Infinex

วิธีการซื้อและลงทุน Infinex ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Infinex หรือยัง? การซื้อ INX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Infinex ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Infinex (INX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Infinex จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Infinex (INX)

คุณสามารถทำอะไรกับ Infinex ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Infinex ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Infinex (INX)

Infinex เป็นวอลเล็ตแบบไม่รับฝากทรัพย์ (non-custodial) ที่ขับเคลื่อนด้วย Turnkey โดย Turnkey คือโซลูชันการจัดการกุญแจที่พัฒนาโดยทีมงานเดียวกับผู้สร้าง Coinbase Custody Infinex ใช้ passkeys สำหรับการเข้าถึงและควบคุมบัญชี การที่ passkeys ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบนิเวศเทคโนโลยีทั้งหมด ช่วยให้แพลตฟอร์ม self-custody ที่อิง passkey สามารถยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ให้เหมาะกับคนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Infinex ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซหลายรูปแบบ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ในจุดที่พวกเขาใช้งานอยู่จริง และช่วยปรับประสบการณ์ onchain ให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น Infinex อยู่ระหว่างการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยมี Kain Warwick ผู้ก่อตั้ง Synthetix เป็นผู้นำโครงการ

Infinex ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Infinex ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Infinex อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Infinex

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:24:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Infinex (INX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Infinex

INX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ INX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส INX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Infinex (INX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Infinex ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
INX/USDT
฿0.27135284
฿0.27135284฿0.27135284
-0.20%
10.99M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 INX = 0.27266404 THB