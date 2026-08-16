ราคา Infinex(INX)
ราคาปัจจุบัน Infinex (INX) วันนี้ ฿ 0.008318, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INX เป็น THB คือ ฿ 0.008318 ต่อ INX.
Infinex มีอันดับที่ #809 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.59M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.99B INX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INX เทรดระหว่าง ฿ 0.007976 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008492 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9640224936624193978 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2088568510547921424
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INX เคลื่อนไหว +1.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 90.34K.
No.809
19.94%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Infinex คือ ฿ 16.59M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 90.34K อุปทานหมุนเวียนของ INX คือ 1.99B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 83.18M
+1.94%
-0.24%
+6.39%
+6.39%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Infinex ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00065234
|-0.24%
|30 วัน
|฿ +0.001621
|+24.20%
|60 วัน
|฿ +0.000064
|+0.77%
|90 วัน
|฿ -0.001389
|-14.31%
วันนี้ INX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00065234 (-0.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001621 (+24.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน INX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000064 (+0.77%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001389 (-14.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Infinex ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด INX: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
INX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.008232 โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.00819 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ก็ยืนยันการเรียงตัวเชิงซื้อในทิศทางเดียวกัน MACD สร้างรูปแบบ Golden Cross RSI อยู่ในโซนกลาง KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้แสดงภาวะความเบี่ยงเบนที่รุนแรง ส่วน Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างและมีเสถียรภาพ พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจุกตัวอยู่ฝั่งฝ่ายซื้อ ค่าดัชนีทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายหรือหดตัวลงอย่างชัดเจน แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.00832 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.07% แนวรับใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.00802 ห่างจากปัจจุบันราว 2.58% สำหรับแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.00849 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.00789 จุดศูนย์กลาง (Pivot Point) ที่ 0.00819 ถือเป็นฐานสำคัญของโครงสร้างปัจจุบัน โดยราคาเคลื่อนไหวปรับตัวแกว่งตัวอยู่เหนือระดับนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายบริเวณรอบๆ จุดศูนย์กลาง โครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในภาวะสมดุลเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Infinex อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Infinex เป็นวอลเล็ตแบบไม่รับฝากทรัพย์ (non-custodial) ที่ขับเคลื่อนด้วย Turnkey โดย Turnkey คือโซลูชันการจัดการกุญแจที่พัฒนาโดยทีมงานเดียวกับผู้สร้าง Coinbase Custody Infinex ใช้ passkeys สำหรับการเข้าถึงและควบคุมบัญชี การที่ passkeys ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในระบบนิเวศเทคโนโลยีทั้งหมด ช่วยให้แพลตฟอร์ม self-custody ที่อิง passkey สามารถยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ให้เหมาะกับคนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Infinex ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซหลายรูปแบบ ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ในจุดที่พวกเขาใช้งานอยู่จริง และช่วยปรับประสบการณ์ onchain ให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น Infinex อยู่ระหว่างการพัฒนามาเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยมี Kain Warwick ผู้ก่อตั้ง Synthetix เป็นผู้นำโครงการ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Infinex ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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