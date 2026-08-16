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ราคาปัจจุบัน Nesa วันนี้ คือ 0.20759 THB มูลค่าตลาด NES เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา NES เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nesa วันนี้ คือ 0.20759 THB มูลค่าตลาด NES เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา NES เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Nesa(NES)

ราคาปัจจุบัน 1 NES เป็น THB

฿6.844738
฿6.844738฿6.844738
-1.05%1D
THB
Nesa (NES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:44:13 (UTC+8)

ราคา Nesa วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nesa (NES) วันนี้ ฿ 0.20759, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NES เป็น THB คือ ฿ 0.20759 ต่อ NES.

Nesa มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- NES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NES เทรดระหว่าง ฿ 0.2013 (ต่ำ) กับ ฿ 0.21105 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NES เคลื่อนไหว +0.82% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 79.22K.

Nesa (NES) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 79.22K
฿ 79.22K฿ 79.22K

฿ 207.59M
฿ 207.59M฿ 207.59M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nesa คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 79.22K อุปทานหมุนเวียนของ NES คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 207.59M

ประวัติราคา Nesa THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2013
฿ 0.2013฿ 0.2013
ต่ำสุด 24h
฿ 0.21105
฿ 0.21105฿ 0.21105
สูงสุด 24h

฿ 0.2013
฿ 0.2013฿ 0.2013

฿ 0.21105
฿ 0.21105฿ 0.21105

--
----

--
----

+0.82%

-1.05%

+1.01%

+1.01%

ประวัติราคา Nesa (NES) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nesa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0726324-1.05%
30 วัน฿ -0.03241-13.51%
60 วัน฿ +0.13259+176.78%
90 วัน฿ +0.13259+176.78%
การเปลี่ยนแปลงราคา Nesa ในวันนี้

วันนี้ NES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0726324 (-1.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Nesa ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.03241 (-13.51%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Nesa ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.13259 (+176.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Nesa ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.13259 (+176.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nesa (NES) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Nesa

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nesa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Nesa วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NES: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

NES_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.20682 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.2089 และเส้นแกนกลางของตลาดถูกกำหนดไว้ที่ระดับ 0.2129 โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับฐานในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น และแรงซื้อระยะสั้นยังคงมีอำนาจเหนือกว่า ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) ส่วนค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแยกออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับค่อนข้างคงที่ การกระจายพลังงานของแรงซื้อและแรงขายแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในภาวะสมดุล โดยแรงซื้อจะถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาเฉพาะ ขณะที่แรงขายยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคยังมีความเบี่ยงเบนเล็กน้อย ตลาดยังไม่ได้แสดงลักษณะของการทะลุแนวโน้มเดียว แต่กิจกรรมการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน พบที่ระดับ 0.2089 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1% แนวต้านรองอยู่ที่ระดับ 0.2109 และจุดอ้างอิงระยะไกลคือระดับศูนย์กลาง 0.2129 ส่วนแนวรับระยะใกล้ด้านล่าง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่ระดับสนับสนุนสำคัญอยู่ใกล้ระดับ 0.2050 และระดับสนับสนุนเชิงลึกยังคงอยู่ที่ระดับเลขกลม 0.2000 ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับเหล่านี้ช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มได้อย่างชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Nesa

การคาดการณ์ราคา Nesa (NES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NES ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nesa (NES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nesa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nesa จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nesa

วิธีการซื้อและลงทุน Nesa ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Nesa หรือยัง? การซื้อ NES บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Nesa ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Nesa (NES) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Nesa จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Nesa (NES)

คุณสามารถทำอะไรกับ Nesa ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Nesa ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Nesa (NES) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Nesa (NES)

Nesa is a privacy-preserving, verifiable, decentralized AI execution layer. It allows users to run powerful AI models—language, vision, and beyond—across a globally distributed network of compute nodes, without trusting any single party. The models remain confidential, the data remains private, and the results are verifiable. Built as a lightweight Layer-1, Nesa supports on-chain verification of off-chain inference using their innovative cryptographic primitives.

Nesa ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nesa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Nesa อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nesa

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:44:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nesa (NES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nesa

NES USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ NES โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส NES USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Nesa (NES) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Nesa ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NES/USDT
฿6.8444094
฿6.8444094฿6.8444094
-1.06%
380.60K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ NES เป็น THB

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NES
NES
THB
THB

1 NES = 6.8214074 THB