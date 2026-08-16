ราคา Nesa(NES)
ราคาปัจจุบัน Nesa (NES) วันนี้ ฿ 0.20759, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NES เป็น THB คือ ฿ 0.20759 ต่อ NES.
Nesa มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- NES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NES เทรดระหว่าง ฿ 0.2013 (ต่ำ) กับ ฿ 0.21105 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NES เคลื่อนไหว +0.82% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 79.22K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nesa คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 79.22K อุปทานหมุนเวียนของ NES คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 207.59M
+0.82%
-1.05%
+1.01%
+1.01%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nesa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0726324
|-1.05%
|30 วัน
|฿ -0.03241
|-13.51%
|60 วัน
|฿ +0.13259
|+176.78%
|90 วัน
|฿ +0.13259
|+176.78%
วันนี้ NES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0726324 (-1.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.03241 (-13.51%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.13259 (+176.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.13259 (+176.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nesa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NES: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
NES_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.20682 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.2089 และเส้นแกนกลางของตลาดถูกกำหนดไว้ที่ระดับ 0.2129 โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับฐานในระดับต่ำ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้น และแรงซื้อระยะสั้นยังคงมีอำนาจเหนือกว่า ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) ส่วนค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแยกออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับค่อนข้างคงที่ การกระจายพลังงานของแรงซื้อและแรงขายแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในภาวะสมดุล โดยแรงซื้อจะถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาเฉพาะ ขณะที่แรงขายยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคยังมีความเบี่ยงเบนเล็กน้อย ตลาดยังไม่ได้แสดงลักษณะของการทะลุแนวโน้มเดียว แต่กิจกรรมการซื้อขายยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน พบที่ระดับ 0.2089 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1% แนวต้านรองอยู่ที่ระดับ 0.2109 และจุดอ้างอิงระยะไกลคือระดับศูนย์กลาง 0.2129 ส่วนแนวรับระยะใกล้ด้านล่าง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่ระดับสนับสนุนสำคัญอยู่ใกล้ระดับ 0.2050 และระดับสนับสนุนเชิงลึกยังคงอยู่ที่ระดับเลขกลม 0.2000 ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับเหล่านี้ช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มได้อย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Nesa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Nesa is a privacy-preserving, verifiable, decentralized AI execution layer. It allows users to run powerful AI models—language, vision, and beyond—across a globally distributed network of compute nodes, without trusting any single party. The models remain confidential, the data remains private, and the results are verifiable. Built as a lightweight Layer-1, Nesa supports on-chain verification of off-chain inference using their innovative cryptographic primitives.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nesa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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