TrueUSD (TUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:34:00 (UTC+8)
ราคา TrueUSD วันนี้
ราคาปัจจุบัน TrueUSD (TUSD) วันนี้ ฿ 0.999, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TUSD เป็น THB คือ ฿ 0.999 ต่อ TUSD.
TrueUSD มีอันดับที่ #81 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 494.02M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 494.52M TUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TUSD เทรดระหว่าง ฿ 0.999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.9992 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 44.7279832553863551 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.0880066240721
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TUSD เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.53K.
TrueUSD (TUSD) ข้อมูลการตลาด
฿ 494.02M
฿ 494.02M฿ 494.02M
฿ 494.02M
฿ 494.02M฿ 494.02M
494,515,083
494,515,083 494,515,083
2018-03-07 00:00:00
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TrueUSD คือ ฿ 494.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.53K อุปทานหมุนเวียนของ TUSD คือ 494.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 494515083 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 494.02M
ประวัติราคา TrueUSD THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 44.7279832553863551
฿ 44.7279832553863551฿ 44.7279832553863551
฿ 30.0880066240721
฿ 30.0880066240721฿ 30.0880066240721
-0.02%
0.00%
+0.23%
+0.23%
ประวัติราคา TrueUSD (TUSD) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ +0.001
|+0.10%
|60 วัน
|฿ +0.0001
|+0.01%
|90 วัน
|฿ -0.0008
|-0.09%
การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ในวันนี้
วันนี้ TUSD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001 (+0.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TUSD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0001 (+0.01%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0008 (-0.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ TrueUSD?
ราคาของ TUSD (TrueUSD) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. ความเสถียรของการตรึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ – ในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียร TUSD มีเป้าหมายในการรักษาค่าเงินไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
2. การสนับสนุนด้านทุนสำรอง – การมีหลักประกันเต็มจำนวนด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลต่อความเชื่อมั่น
3. อุปสงค์/อุปทานในตลาด – ปริมาณการซื้อขายและความต้องการสภาพคล่อง
4. การปฏิบัติตามข้อบังคับ – สถานะทางกฎหมายและความโปร่งใสในการตรวจสอบ
5. การแข่งขันจากสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียรอื่น ๆ เช่น USDT และ USDC
6. การนำไปใช้และประโยชน์ในโปรโตคอล DeFi
7. ทัศนคติของตลาดต่อสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียรโดยรวม
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ TrueUSD วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา TUSD ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน โอกาสในการทำอาร์บิทราจ และการประเมินความเสี่ยง เนื่องจาก TUSD เป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกติดกับ USD จึงควรรักษาค่าเงินไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การติดตามราคาจึงช่วยให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์การหลุดค่าหรือความผันผวนของตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้
การคาดการณ์ราคา TrueUSD
การคาดการณ์ราคา TrueUSD (TUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TUSD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา TrueUSD (TUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ TrueUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TrueUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TrueUSD
วิธีการซื้อและลงทุน TrueUSD ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย TrueUSD หรือยัง? การซื้อ TUSD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ TrueUSD ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ TrueUSD (TUSD) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว TrueUSD จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ TrueUSD ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ TrueUSD ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ TrueUSD (TUSD) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ TrueUSD (TUSD)
TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.
TrueUSD ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TrueUSD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TrueUSD
หาก TrueUSD เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา TrueUSD ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา TrueUSD วันนี้คือ ฿ 32.74722 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
TrueUSD ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน TUSD โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
TrueUSD มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน TUSD จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา TrueUSD ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา TUSD เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ TUSD ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ TUSD/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ TrueUSD เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา TrueUSD อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TrueUSD (TUSD) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:34:00 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TrueUSD (TUSD)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
TUSD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ TUSD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TUSD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿32.750498
฿32.750498฿32.750498
+0.01%
7.54K (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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