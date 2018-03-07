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ราคาปัจจุบัน TrueUSD วันนี้ คือ 0.999 THB มูลค่าตลาด TUSD เท่ากับ 494,020,567.917 THB ติดตามการอัปเดตราคา TUSD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TrueUSD วันนี้ คือ 0.999 THB มูลค่าตลาด TUSD เท่ากับ 494,020,567.917 THB ติดตามการอัปเดตราคา TUSD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TUSD

ข้อมูลราคา TUSD

TUSD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TUSD

โทเคโนมิกส์ TUSD

การคาดการณ์ราคา TUSD

ประวัติ TUSD

TUSD คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TUSDเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TUSD

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ราคา TrueUSD(TUSD)

ราคาปัจจุบัน 1 TUSD เป็น THB

฿32.750498
฿32.750498฿32.750498
0.00%1D
THB
TrueUSD (TUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:34:00 (UTC+8)

ราคา TrueUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน TrueUSD (TUSD) วันนี้ ฿ 0.999, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TUSD เป็น THB คือ ฿ 0.999 ต่อ TUSD.

TrueUSD มีอันดับที่ #81 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 494.02M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 494.52M TUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TUSD เทรดระหว่าง ฿ 0.999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.9992 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 44.7279832553863551 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.0880066240721

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TUSD เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.53K.

TrueUSD (TUSD) ข้อมูลการตลาด

No.81

฿ 494.02M
฿ 494.02M฿ 494.02M

฿ 7.53K
฿ 7.53K฿ 7.53K

฿ 494.02M
฿ 494.02M฿ 494.02M

494.52M
494.52M 494.52M

494,515,083
494,515,083 494,515,083

0.02%

2018-03-07 00:00:00

฿ 32.78
฿ 32.78฿ 32.78

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TrueUSD คือ ฿ 494.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.53K อุปทานหมุนเวียนของ TUSD คือ 494.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 494515083 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 494.02M

ประวัติราคา TrueUSD THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.999
฿ 0.999฿ 0.999
ต่ำสุด 24h
฿ 0.9992
฿ 0.9992฿ 0.9992
สูงสุด 24h

฿ 0.999
฿ 0.999฿ 0.999

฿ 0.9992
฿ 0.9992฿ 0.9992

฿ 44.7279832553863551
฿ 44.7279832553863551฿ 44.7279832553863551

฿ 30.0880066240721
฿ 30.0880066240721฿ 30.0880066240721

-0.02%

0.00%

+0.23%

+0.23%

ประวัติราคา TrueUSD (TUSD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ +0.001+0.10%
60 วัน฿ +0.0001+0.01%
90 วัน฿ -0.0008-0.09%
การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ในวันนี้

วันนี้ TUSD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.001 (+0.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TUSD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0001 (+0.01%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0008 (-0.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TrueUSD (TUSD) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา TrueUSDทันที

การวิเคราะห์ TrueUSD

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด TrueUSD ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ TrueUSD?

ราคาของ TUSD (TrueUSD) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเสถียรของการตรึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ – ในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียร TUSD มีเป้าหมายในการรักษาค่าเงินไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
2. การสนับสนุนด้านทุนสำรอง – การมีหลักประกันเต็มจำนวนด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลต่อความเชื่อมั่น
3. อุปสงค์/อุปทานในตลาด – ปริมาณการซื้อขายและความต้องการสภาพคล่อง
4. การปฏิบัติตามข้อบังคับ – สถานะทางกฎหมายและความโปร่งใสในการตรวจสอบ
5. การแข่งขันจากสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียรอื่น ๆ เช่น USDT และ USDC
6. การนำไปใช้และประโยชน์ในโปรโตคอล DeFi
7. ทัศนคติของตลาดต่อสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสถียรโดยรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ TrueUSD วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา TUSD ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน โอกาสในการทำอาร์บิทราจ และการประเมินความเสี่ยง เนื่องจาก TUSD เป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกติดกับ USD จึงควรรักษาค่าเงินไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การติดตามราคาจึงช่วยให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์การหลุดค่าหรือความผันผวนของตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนได้

การคาดการณ์ราคา TrueUSD

การคาดการณ์ราคา TrueUSD (TUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TUSD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TrueUSD (TUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TrueUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TrueUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TrueUSD

วิธีการซื้อและลงทุน TrueUSD ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย TrueUSD หรือยัง? การซื้อ TUSD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ TrueUSD ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ TrueUSD (TUSD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว TrueUSD จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ TrueUSD (TUSD)

คุณสามารถทำอะไรกับ TrueUSD ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ TrueUSD ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

TrueUSD ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TrueUSD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ TrueUSD อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TrueUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:34:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TrueUSD (TUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueUSD

TUSD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TUSD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TUSD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด TrueUSD (TUSD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TrueUSD ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TUSD/USDT
฿32.750498
฿32.750498฿32.750498
+0.01%
7.54K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TUSD เป็น THB

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TUSD
TUSD
THB
THB

1 TUSD = 32.74722 THB