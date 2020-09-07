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ราคาปัจจุบัน Alchemy วันนี้ คือ 0.004241 THB มูลค่าตลาด ACH เท่ากับ 42,409,999.99999994813257 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Alchemy วันนี้ คือ 0.004241 THB มูลค่าตลาด ACH เท่ากับ 42,409,999.99999994813257 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Alchemy(ACH)

ราคาปัจจุบัน 1 ACH เป็น THB

฿0.13935926
฿0.13935926฿0.13935926
+0.09%1D
THB
Alchemy (ACH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:52:42 (UTC+8)

ราคา Alchemy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Alchemy (ACH) วันนี้ ฿ 0.004241, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACH เป็น THB คือ ฿ 0.004241 ต่อ ACH.

Alchemy มีอันดับที่ #381 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 42.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00B ACH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACH เทรดระหว่าง ฿ 0.004124 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004309 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.489969939 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.043958465

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACH เคลื่อนไหว +0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.31K.

Alchemy (ACH) ข้อมูลการตลาด

No.381

฿ 42.41M
฿ 42.41M฿ 42.41M

฿ 58.31K
฿ 58.31K฿ 58.31K

฿ 65.08M
฿ 65.08M฿ 65.08M

10.00B
10.00B 10.00B

15,346,246,087.99998777
15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777

15,346,246,087.99998777
15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777

65.16%

2020-09-07 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alchemy คือ ฿ 42.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.31K อุปทานหมุนเวียนของ ACH คือ 10.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 15346246087.99998777 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 65.08M

ประวัติราคา Alchemy THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004124
฿ 0.004124฿ 0.004124
ต่ำสุด 24h
฿ 0.004309
฿ 0.004309฿ 0.004309
สูงสุด 24h

฿ 0.004124
฿ 0.004124฿ 0.004124

฿ 0.004309
฿ 0.004309฿ 0.004309

฿ 6.489969939
฿ 6.489969939฿ 6.489969939

฿ 0.043958465
฿ 0.043958465฿ 0.043958465

+0.37%

+0.09%

-5.49%

-5.49%

ประวัติราคา Alchemy (ACH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00012531+0.09%
30 วัน฿ -0.000221-4.96%
60 วัน฿ -0.001134-21.10%
90 วัน฿ -0.002782-39.62%
การเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy ในวันนี้

วันนี้ ACH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00012531 (+0.09%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000221 (-4.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001134 (-21.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002782 (-39.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Alchemy (ACH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Alchemy

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Alchemy ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Alchemy วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ACH: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ACH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.004191 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.004146 ขณะเดียวกัน แนวต้านหลักของตลาดที่ระดับ 0.004205 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างระยะใกล้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงรูปแบบการเรียงตัวในแนวกระทิง และแรงซื้อระยะสั้นยังคงครองสถานการณ์อย่างชัดเจน ตลาดอยู่ในช่วงการปรับตัวแบบแกว่งตัว ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าของ KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงความเบี่ยงเบนรุนแรงใด ๆ แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างแต่ยังคงมีแนวโน้มหดตัวลง ความผันผวนของราคาอยู่ในลักษณะการบีบตัว และแรงซื้อ-ขายระหว่างฝ่ายกระทิงและหมียังคงสมดุล โดยไม่มีการปล่อยพลังงานเชิงเดียวเกิดขึ้น สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.004289 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.6% ซึ่งถือเป็นเป้าหมายทดสอบสำคัญในระยะใกล้ ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.004348 อยู่ไกลออกไปอีก แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.004146 ห่างจากปัจจุบันเพียง 1.1% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.004062 เป็นแนวอ้างอิงรอง ระบบจุดศูนย์กลางสำคัญกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน การทะลุแนวต้านจะต้องมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Alchemy?

ราคา ACH ได้รับอิทธิพลจาก: 1) การยอมรับการชำระเงินและความร่วมมือกับร้านค้า 2) ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง 3) ความรู้สึกของตลาดคริปโตโดยรวม 4) ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นการชำระเงิน 5) การแข่งขันจากโซลูชันการชำระเงินอื่น ๆ 6) การพัฒนาและการอัปเกรดด้านเทคนิค 7) ความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อคริปโตในกลุ่มฟินเทค

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Alchemy วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Alchemy (ACH) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวน คำนวณกำไร/ขาดทุน และกำหนดจุดเข้าออกที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ACH ของตน

การคาดการณ์ราคา Alchemy

การคาดการณ์ราคา Alchemy (ACH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Alchemy (ACH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Alchemy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Alchemy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Alchemy

วิธีการซื้อและลงทุน Alchemy ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Alchemy หรือยัง? การซื้อ ACH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Alchemy ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Alchemy (ACH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Alchemy จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Alchemy (ACH)

คุณสามารถทำอะไรกับ Alchemy ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Alchemy ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Alchemy (ACH)

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Alchemy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Alchemy อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMade in China

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alchemy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:52:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alchemy (ACH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ACH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Alchemy (ACH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Alchemy ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACH/USDT
฿0.14034506
฿0.14034506฿0.14034506
+0.65%
13.94M (USDT)
ACH/USDC
฿0.14001646
฿0.14001646฿0.14001646
+0.73%
12.82M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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