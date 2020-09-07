ราคา Alchemy(ACH)
ราคาปัจจุบัน Alchemy (ACH) วันนี้ ฿ 0.004241, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACH เป็น THB คือ ฿ 0.004241 ต่อ ACH.
Alchemy มีอันดับที่ #381 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 42.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00B ACH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACH เทรดระหว่าง ฿ 0.004124 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004309 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.489969939 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.043958465
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACH เคลื่อนไหว +0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.31K.
No.381
65.16%
2020-09-07 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alchemy คือ ฿ 42.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.31K อุปทานหมุนเวียนของ ACH คือ 10.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 15346246087.99998777 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 65.08M
+0.37%
+0.09%
-5.49%
-5.49%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alchemy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00012531
|+0.09%
|30 วัน
|฿ -0.000221
|-4.96%
|60 วัน
|฿ -0.001134
|-21.10%
|90 วัน
|฿ -0.002782
|-39.62%
วันนี้ ACH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00012531 (+0.09%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000221 (-4.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001134 (-21.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002782 (-39.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Alchemy ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ACH: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ACH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.004191 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.004146 ขณะเดียวกัน แนวต้านหลักของตลาดที่ระดับ 0.004205 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างระยะใกล้ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงรูปแบบการเรียงตัวในแนวกระทิง และแรงซื้อระยะสั้นยังคงครองสถานการณ์อย่างชัดเจน ตลาดอยู่ในช่วงการปรับตัวแบบแกว่งตัว ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าของ KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงความเบี่ยงเบนรุนแรงใด ๆ แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างแต่ยังคงมีแนวโน้มหดตัวลง ความผันผวนของราคาอยู่ในลักษณะการบีบตัว และแรงซื้อ-ขายระหว่างฝ่ายกระทิงและหมียังคงสมดุล โดยไม่มีการปล่อยพลังงานเชิงเดียวเกิดขึ้น สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.004289 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.6% ซึ่งถือเป็นเป้าหมายทดสอบสำคัญในระยะใกล้ ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.004348 อยู่ไกลออกไปอีก แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.004146 ห่างจากปัจจุบันเพียง 1.1% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.004062 เป็นแนวอ้างอิงรอง ระบบจุดศูนย์กลางสำคัญกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน การทะลุแนวต้านจะต้องมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Alchemy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Alchemy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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