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ราคาปัจจุบัน Aztec วันนี้ คือ 0.01184 THB มูลค่าตลาด AZTEC เท่ากับ 34,094,459.264 THB ติดตามการอัปเดตราคา AZTEC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aztec วันนี้ คือ 0.01184 THB มูลค่าตลาด AZTEC เท่ากับ 34,094,459.264 THB ติดตามการอัปเดตราคา AZTEC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AZTEC

ข้อมูลราคา AZTEC

AZTEC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AZTEC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AZTEC

โทเคโนมิกส์ AZTEC

การคาดการณ์ราคา AZTEC

ประวัติ AZTEC

AZTEC คู่มือการซื้อ

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ราคา Aztec(AZTEC)

ราคาปัจจุบัน 1 AZTEC เป็น THB

฿0.3881152
฿0.3881152฿0.3881152
+1.36%1D
THB
Aztec (AZTEC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:38:50 (UTC+8)

ราคา Aztec วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aztec (AZTEC) วันนี้ ฿ 0.01184, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AZTEC เป็น THB คือ ฿ 0.01184 ต่อ AZTEC.

Aztec มีอันดับที่ #405 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 34.09M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.88B AZTEC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AZTEC เทรดระหว่าง ฿ 0.01151 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01193 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.29144546217213802 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4646108294941430174

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AZTEC เคลื่อนไหว -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.72K.

Aztec (AZTEC) ข้อมูลการตลาด

No.405

฿ 34.09M
฿ 34.09M฿ 34.09M

฿ 58.72K
฿ 58.72K฿ 58.72K

฿ 122.54M
฿ 122.54M฿ 122.54M

2.88B
2.88B 2.88B

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

27.82%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aztec คือ ฿ 34.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.72K อุปทานหมุนเวียนของ AZTEC คือ 2.88B โดยมีอุปทานรวมที่ 10350000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 122.54M

ประวัติราคา Aztec THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01151
฿ 0.01151฿ 0.01151
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01193
฿ 0.01193฿ 0.01193
สูงสุด 24h

฿ 0.01151
฿ 0.01151฿ 0.01151

฿ 0.01193
฿ 0.01193฿ 0.01193

฿ 1.29144546217213802
฿ 1.29144546217213802฿ 1.29144546217213802

฿ 0.4646108294941430174
฿ 0.4646108294941430174฿ 0.4646108294941430174

-0.43%

+1.36%

-15.61%

-15.61%

ประวัติราคา Aztec (AZTEC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aztec ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0052075+1.36%
30 วัน฿ -0.00145-10.92%
60 วัน฿ -0.00425-26.42%
90 วัน฿ -0.00872-42.42%
การเปลี่ยนแปลงราคา Aztec ในวันนี้

วันนี้ AZTEC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0052075 (+1.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Aztec ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00145 (-10.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Aztec ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AZTEC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00425 (-26.42%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Aztec ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00872 (-42.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Aztec (AZTEC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Aztec

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Aztec ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Aztec วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AZTEC: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

AZTEC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณราคา 0.01165 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้แตะระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.01165 และยังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ซึ่งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.01157 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องระหว่างเครื่องมือวัดแนวโน้มและเครื่องมือวัดความผันผวน โดยเครื่องมือแนวโน้มปรับตัวขึ้น ขณะที่เครื่องมือความผันผวนกลับปรับตัวลง MACD ได้เกิดสัญญาณขาย (Dead Cross) ส่งผลให้แรงกระตุ้นระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลง ขณะเดียวกัน RSI ได้เข้าสู่โซน oversold ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายในระยะสั้นอาจถูกปล่อยออกมาจนเกินไปแล้ว KDJ และ StochRSI ต่างเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ โดยเส้น Fast Line และ Slow Line มีการแยกชั้นที่ชัดเจน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนในการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ขณะนี้กำลังแรงซื้อและแรงขายดูเหมือนจะสมดุลกันอยู่ใกล้ราคาปัจจุบัน แนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01151 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00014 ส่วนแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01143 ห่างจากปัจจุบัน 0.00022 สำหรับแนวต้านโดยตรงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งรวมกับแนวต้านเดิมที่ 0.01165 และได้ถูกทดสอบไปแล้ว ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01171 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.00006 ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกลางและแนวต้าน R1 ดังนั้นควรติดตามการเคลื่อนไหวเพื่อดูว่าราคาจะสามารถทะลุแนวรับหรือกลับตัวลงมาเพื่อยืนยันแนวโน้มต่อไปได้หรือไม่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Aztec

การคาดการณ์ราคา Aztec (AZTEC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AZTEC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aztec (AZTEC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aztec อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aztec จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AZTEC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aztec

วิธีการซื้อและลงทุน Aztec ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Aztec หรือยัง? การซื้อ AZTEC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Aztec ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Aztec (AZTEC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Aztec จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Aztec (AZTEC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Aztec ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Aztec ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Aztec (AZTEC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Aztec (AZTEC)

Aztec เป็น Layer 2 ตัวแรกที่เน้นความเป็นส่วนตัวบน Ethereum ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ Aztec ได้รับการสนับสนุนจากการระดมทุน Series B มูลค่า $100M ซึ่งนำโดย a16z และบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสระดับโลกผู้คิดค้นมาตรฐานสำหรับการพิสูจน์ฝั่งไคลเอนต์แบบ Trustless ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันที่รักษาความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นไปได้

Aztec ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aztec ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Aztec อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aztec

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:38:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aztec (AZTEC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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AZTEC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ AZTEC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส AZTEC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Aztec (AZTEC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Aztec ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AZTEC/USDT
฿0.3881152
฿0.3881152฿0.3881152
+1.45%
5.03M (USDT)
AZTEC/USDC
฿0.3881152
฿0.3881152฿0.3881152
+1.45%
4.43M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AZTEC เป็น THB

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AZTEC
AZTEC
THB
THB

1 AZTEC = 0.3881152 THB