ราคา Aztec(AZTEC)
ราคาปัจจุบัน Aztec (AZTEC) วันนี้ ฿ 0.01184, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AZTEC เป็น THB คือ ฿ 0.01184 ต่อ AZTEC.
Aztec มีอันดับที่ #405 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 34.09M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.88B AZTEC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AZTEC เทรดระหว่าง ฿ 0.01151 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01193 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.29144546217213802 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4646108294941430174
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AZTEC เคลื่อนไหว -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.72K.
No.405
27.82%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aztec คือ ฿ 34.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.72K อุปทานหมุนเวียนของ AZTEC คือ 2.88B โดยมีอุปทานรวมที่ 10350000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 122.54M
-0.43%
+1.36%
-15.61%
-15.61%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aztec ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0052075
|+1.36%
|30 วัน
|฿ -0.00145
|-10.92%
|60 วัน
|฿ -0.00425
|-26.42%
|90 วัน
|฿ -0.00872
|-42.42%
วันนี้ AZTEC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0052075 (+1.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00145 (-10.92%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AZTEC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00425 (-26.42%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00872 (-42.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Aztec ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AZTEC: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
AZTEC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณราคา 0.01165 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้แตะระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.01165 และยังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ซึ่งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.01157 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องระหว่างเครื่องมือวัดแนวโน้มและเครื่องมือวัดความผันผวน โดยเครื่องมือแนวโน้มปรับตัวขึ้น ขณะที่เครื่องมือความผันผวนกลับปรับตัวลง MACD ได้เกิดสัญญาณขาย (Dead Cross) ส่งผลให้แรงกระตุ้นระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลง ขณะเดียวกัน RSI ได้เข้าสู่โซน oversold ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายในระยะสั้นอาจถูกปล่อยออกมาจนเกินไปแล้ว KDJ และ StochRSI ต่างเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ โดยเส้น Fast Line และ Slow Line มีการแยกชั้นที่ชัดเจน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนในการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ขณะนี้กำลังแรงซื้อและแรงขายดูเหมือนจะสมดุลกันอยู่ใกล้ราคาปัจจุบัน แนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.01151 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00014 ส่วนแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01143 ห่างจากปัจจุบัน 0.00022 สำหรับแนวต้านโดยตรงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งรวมกับแนวต้านเดิมที่ 0.01165 และได้ถูกทดสอบไปแล้ว ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.01171 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.00006 ราคาปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกลางและแนวต้าน R1 ดังนั้นควรติดตามการเคลื่อนไหวเพื่อดูว่าราคาจะสามารถทะลุแนวรับหรือกลับตัวลงมาเพื่อยืนยันแนวโน้มต่อไปได้หรือไม่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Aztec อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Aztec เป็น Layer 2 ตัวแรกที่เน้นความเป็นส่วนตัวบน Ethereum ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้ Aztec ได้รับการสนับสนุนจากการระดมทุน Series B มูลค่า $100M ซึ่งนำโดย a16z และบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสระดับโลกผู้คิดค้นมาตรฐานสำหรับการพิสูจน์ฝั่งไคลเอนต์แบบ Trustless ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันที่รักษาความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นไปได้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aztec ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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