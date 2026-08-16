ราคา Santos FC Fan Token(SANTOS)
ราคาปัจจุบัน Santos FC Fan Token (SANTOS) วันนี้ ฿ 0.4709, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SANTOS เป็น THB คือ ฿ 0.4709 ต่อ SANTOS.
Santos FC Fan Token มีอันดับที่ #963 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.58M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.09M SANTOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SANTOS เทรดระหว่าง ฿ 0.4683 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4808 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 937.6661379158617027858 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.070772210957121502
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SANTOS เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.37K.
No.963
53.64%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Santos FC Fan Token คือ ฿ 7.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.37K อุปทานหมุนเวียนของ SANTOS คือ 16.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 30000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.13M
-0.09%
-1.44%
-4.20%
-4.20%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Santos FC Fan Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.225432
|-1.44%
|30 วัน
|฿ -0.0432
|-8.41%
|60 วัน
|฿ -0.1862
|-28.34%
|90 วัน
|฿ -0.5475
|-53.77%
วันนี้ SANTOS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.225432 (-1.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0432 (-8.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SANTOS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1862 (-28.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.5475 (-53.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Santos FC Fan Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SANTOS: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
SANTOS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.4727 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลางของจุดศูนย์กลางที่ 0.4729 และเกิดการแกว่งตัวแบบสั่นสะเทือน แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวในรูปแบบสัญญาณซื้อ MACD สร้างโครงสร้าง Cross ขึ้น ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ขณะที่แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในภาวะรวมตัว แรงเคลื่อนไหวของพลังงานไม่ได้แสดงลักษณะการกระจุกตัวไปทางใดทางหนึ่ง กำลังซื้อขายระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลใกล้ระดับราคาปัจจุบัน สำหรับแนวต้าน R1 ที่ 0.4762 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.7% ส่วนแนวต้าน R2 ที่ 0.4781 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะที่แนวรับ S1 ที่ 0.4710 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.36% และแนวรับ S2 ที่ 0.4677 ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับระดับรอง ช่วงราคาใกล้เคียงนี้มีขอบเขตแคบ การทะลุแนวต้านจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน สถานการณ์ตลาดในขณะนี้อยู่ในช่วงก่อนการเลือกทิศทางเคลื่อนไหว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Santos FC Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Santos FC Fan Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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