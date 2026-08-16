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ราคาปัจจุบัน Santos FC Fan Token วันนี้ คือ 0.4709 THB มูลค่าตลาด SANTOS เท่ากับ 7,579,066.8858904241 THB ติดตามการอัปเดตราคา SANTOS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Santos FC Fan Token วันนี้ คือ 0.4709 THB มูลค่าตลาด SANTOS เท่ากับ 7,579,066.8858904241 THB ติดตามการอัปเดตราคา SANTOS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SANTOS

ข้อมูลราคา SANTOS

SANTOS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ SANTOS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SANTOS

โทเคโนมิกส์ SANTOS

การคาดการณ์ราคา SANTOS

ประวัติ SANTOS

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ราคา Santos FC Fan Token(SANTOS)

ราคาปัจจุบัน 1 SANTOS เป็น THB

฿15.429546
฿15.429546฿15.429546
-1.44%1D
THB
Santos FC Fan Token (SANTOS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:19:45 (UTC+8)

ราคา Santos FC Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Santos FC Fan Token (SANTOS) วันนี้ ฿ 0.4709, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SANTOS เป็น THB คือ ฿ 0.4709 ต่อ SANTOS.

Santos FC Fan Token มีอันดับที่ #963 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.58M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.09M SANTOS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SANTOS เทรดระหว่าง ฿ 0.4683 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4808 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 937.6661379158617027858 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 18.070772210957121502

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SANTOS เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.37K.

Santos FC Fan Token (SANTOS) ข้อมูลการตลาด

No.963

฿ 7.58M
฿ 7.58M฿ 7.58M

฿ 56.37K
฿ 56.37K฿ 56.37K

฿ 14.13M
฿ 14.13M฿ 14.13M

16.09M
16.09M 16.09M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

53.64%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Santos FC Fan Token คือ ฿ 7.58M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.37K อุปทานหมุนเวียนของ SANTOS คือ 16.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 30000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.13M

ประวัติราคา Santos FC Fan Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.4683
฿ 0.4683฿ 0.4683
ต่ำสุด 24h
฿ 0.4808
฿ 0.4808฿ 0.4808
สูงสุด 24h

฿ 0.4683
฿ 0.4683฿ 0.4683

฿ 0.4808
฿ 0.4808฿ 0.4808

฿ 937.6661379158617027858
฿ 937.6661379158617027858฿ 937.6661379158617027858

฿ 18.070772210957121502
฿ 18.070772210957121502฿ 18.070772210957121502

-0.09%

-1.44%

-4.20%

-4.20%

ประวัติราคา Santos FC Fan Token (SANTOS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Santos FC Fan Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.225432-1.44%
30 วัน฿ -0.0432-8.41%
60 วัน฿ -0.1862-28.34%
90 วัน฿ -0.5475-53.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา Santos FC Fan Token ในวันนี้

วันนี้ SANTOS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.225432 (-1.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Santos FC Fan Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0432 (-8.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Santos FC Fan Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SANTOS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1862 (-28.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Santos FC Fan Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.5475 (-53.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Santos FC Fan Token (SANTOS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Santos FC Fan Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Santos FC Fan Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Santos FC Fan Token วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SANTOS: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

SANTOS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.4727 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลางของจุดศูนย์กลางที่ 0.4729 และเกิดการแกว่งตัวแบบสั่นสะเทือน แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวในรูปแบบสัญญาณซื้อ MACD สร้างโครงสร้าง Cross ขึ้น ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนเป็นกลาง ขณะที่แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในภาวะรวมตัว แรงเคลื่อนไหวของพลังงานไม่ได้แสดงลักษณะการกระจุกตัวไปทางใดทางหนึ่ง กำลังซื้อขายระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลใกล้ระดับราคาปัจจุบัน สำหรับแนวต้าน R1 ที่ 0.4762 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.7% ส่วนแนวต้าน R2 ที่ 0.4781 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะที่แนวรับ S1 ที่ 0.4710 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.36% และแนวรับ S2 ที่ 0.4677 ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับระดับรอง ช่วงราคาใกล้เคียงนี้มีขอบเขตแคบ การทะลุแนวต้านจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่สนับสนุน สถานการณ์ตลาดในขณะนี้อยู่ในช่วงก่อนการเลือกทิศทางเคลื่อนไหว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Santos FC Fan Token?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของโทเค็น SANTOS:

1. ผลงานของทีม: ผลการแข่งขันของสโมสรซานโตส เอฟซี สถานะในตารางคะแนนลีก และความสำเร็จในการแข่งขันรายการต่าง ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกของแฟนบอลและความต้องการใช้โทเค็น

2. การมีส่วนร่วมของแฟนบอล: การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการลงคะแนนเสียง ทำแบบสำรวจ และการตัดสินใจเกี่ยวกับสโมสร ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและกระตุ้นการหมุนเวียนของโทเค็น

3. ภาวะตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และประสิทธิภาพของระบบนิเวศ Chiliz มีผลต่อการกำหนดราคาของ SANTOS

4. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น: ฟีเจอร์ใหม่ เนื้อหาพิเศษ รางวัล และโอกาสในการลงคะแนนเสียง ช่วยยกระดับคุณค่าของโทเค็น

5. ด้านอุปทาน: การเผาโทเค็น กลไกการเดิมพัน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

6. การประกาศความร่วมมือ: การจับมือร่วมกับผู้สนับสนุน สโมสรอื่น ๆ หรือโครงการบล็อกเชนต่าง ๆ อาจทำให้ราคาเกิดความผันผวน

7. ปัจจัยตามฤดูกาล: ฤดูกาลฟุตบอล ช่วงเปิด-ปิดตลาดซื้อขายนักเตะ และการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ สร้างรูปแบบความต้องการที่เป็นวงจร

8. บรรยากาศด้านกฎระเบียบ: กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และนโยบายเฉพาะสำหรับโทเค็นแฟนบอล มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

9. การจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน: การเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกในการซื้อขายสำหรับนักลงทุน

10. กระแสบนโซเชียลมีเดีย: การสนทนาในชุมชน การกล่าวถึงโดยอินฟลูเอนเซอร์ และเนื้อหาที่กลายเป็นไวรัล มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Santos FC Fan Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น SANTOS ในวันนี้ เพราะ: 1) การตัดสินใจซื้อขาย – การซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด 2) การติดตามพอร์ตการลงทุน – การตรวจสอบมูลค่าการลงทุน 3) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด 4) การวางแผนรางวัลเพื่อสร้างความผูกพันกับแฟนคลับ 5) โอกาสในการเก็งกำไร 6) การประเมินมูลค่าอำนาจการลงคะแนนเสียงภายในระบบนิเวศของ Santos FC

การคาดการณ์ราคา Santos FC Fan Token

การคาดการณ์ราคา Santos FC Fan Token (SANTOS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SANTOS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Santos FC Fan Token (SANTOS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Santos FC Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Santos FC Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SANTOS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Santos FC Fan Token

วิธีการซื้อและลงทุน Santos FC Fan Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Santos FC Fan Token หรือยัง? การซื้อ SANTOS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Santos FC Fan Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Santos FC Fan Token (SANTOS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Santos FC Fan Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Santos FC Fan Token (SANTOS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Santos FC Fan Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Santos FC Fan Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Santos FC Fan Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Santos FC Fan Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemFan Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Santos FC Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:19:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Santos FC Fan Token (SANTOS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Santos FC Fan Token

SANTOS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Santos FC Fan Token (SANTOS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Santos FC Fan Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SANTOS/USDT
฿15.429546
฿15.429546฿15.429546
-1.46%
120.00K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SANTOS เป็น THB

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SANTOS
SANTOS
THB
THB

1 SANTOS = 15.436102 THB