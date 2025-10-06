ราคาปัจจุบัน Alphabet xStock วันนี้ คือ 266.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOOGLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOOGLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Alphabet xStock วันนี้ คือ 266.96 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOOGLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOOGLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOOGLX

ข้อมูลราคา GOOGLX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GOOGLX

โทเคโนมิกส์ GOOGLX

การคาดการณ์ราคา GOOGLX

ประวัติ GOOGLX

GOOGLX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GOOGLXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GOOGLX

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Alphabet xStock โลโก้

ราคา Alphabet xStock(GOOGLX)

ราคาปัจจุบัน 1 GOOGLX เป็น USD

$266.96
$266.96$266.96
+0.02%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 266.06
$ 266.06$ 266.06
ต่ำสุด 24h
$ 271.65
$ 271.65$ 271.65
สูงสุด 24h

$ 266.06
$ 266.06$ 266.06

$ 271.65
$ 271.65$ 271.65

$ 270.4895408893059
$ 270.4895408893059$ 270.4895408893059

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.08%

+0.02%

+7.19%

+7.19%

ราคาเรียลไทม์ Alphabet xStock (GOOGLX) คือ $ 266.96 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOOGLX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 266.06 และราคาสูงสุด $ 271.65 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOOGLX คือ $ 270.4895408893059 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 169.44795144400413

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOOGLX มีการเปลี่ยนแปลง -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +7.19% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Alphabet xStock (GOOGLX) ข้อมูลการตลาด

No.1366

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

$ 54.20K
$ 54.20K$ 54.20K

$ 6.03M
$ 6.03M$ 6.03M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.2166532
22,599.2166532 22,599.2166532

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alphabet xStock คือ $ 6.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.20K อุปทานหมุนเวียนของ GOOGLX คือ 22.60K โดยมีอุปทานรวมที่ 22599.2166532 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.03M

ประวัติราคา Alphabet xStock (GOOGLX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alphabet xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0534+0.02%
30 วัน$ +20.46+8.30%
60 วัน$ +54.34+25.55%
90 วัน$ +70.3+35.74%
การเปลี่ยนแปลงราคา Alphabet xStock ในวันนี้

วันนี้ GOOGLX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0534 (+0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Alphabet xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +20.46 (+8.30%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Alphabet xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GOOGLX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +54.34 (+25.55%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Alphabet xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +70.3 (+35.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Alphabet xStock (GOOGLX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Alphabet xStockทันที

อะไรคือ Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) คือใบรับรองติดตามราคาหุ้นในรูปแบบโทเคน ที่ออกบนเครือข่าย Solana (SPL) และ Ethereum (ERC-20) โดย GOOGLx ติดตามราคาของหุ้นบริษัท Alphabet Inc. Class A (สินทรัพย์อ้างอิง) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าถึงราคาหุ้นของ Alphabet Inc. Class A ได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำกับทางกฎหมาย พร้อมยังคงไว้ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน

Alphabet xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Alphabet xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบGOOGLXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Alphabet xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Alphabet xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Alphabet xStock (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Alphabet xStock (GOOGLX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Alphabet xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Alphabet xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Alphabet xStock (GOOGLX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Alphabet xStock (GOOGLX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GOOGLXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Alphabet xStock (GOOGLX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Alphabet xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Alphabet xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

GOOGLX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น VND
7,025,052.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น AUD
A$403.1096
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น GBP
200.22
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น EUR
226.916
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น USD
$266.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MYR
RM1,118.5624
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TRY
11,201.6416
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น JPY
¥40,577.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ARS
ARS$393,165.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น RUB
21,156.58
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น INR
23,551.2112
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น IDR
Rp4,449,331.5536
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น PHP
15,790.684
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น EGP
￡E.12,645.8952
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BRL
R$1,430.9056
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น CAD
C$371.0744
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BDT
32,670.5648
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น NGN
388,586.976
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น COP
$1,026,768.204
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ZAR
R.4,581.0336
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น UAH
11,236.3464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TZS
T.Sh.655,920.72
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น VES
Bs56,862.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น CLP
$250,942.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น PKR
Rs75,645.7856
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น KZT
143,603.1232
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น THB
฿8,625.4776
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TWD
NT$8,163.6368
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น AED
د.إ979.7432
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น CHF
Fr210.8984
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น HKD
HK$2,071.6096
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น AMD
֏102,202.9664
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MAD
.د.م2,464.0408
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MXN
$4,912.064
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SAR
ريال1,001.1
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ETB
Br40,479.1448
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น KES
KSh34,475.2144
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น JOD
د.أ189.27464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น PLN
966.3952
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น RON
лв1,163.9456
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SEK
kr2,496.076
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BGN
лв445.8232
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น HUF
Ft88,865.6448
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น CZK
5,571.4552
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น KWD
د.ك81.68976
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ILS
867.62
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BOB
Bs1,844.6936
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น AZN
453.832
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TJS
SM2,466.7104
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น GEL
726.1312
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น AOA
Kz243,352.7272
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BHD
.د.ب100.37696
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BMD
$266.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น DKK
kr1,708.544
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น HNL
L7,029.0568
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MUR
12,101.2968
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น NAD
$4,610.3992
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น NOK
kr2,658.9216
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น NZD
$461.8408
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น PAB
B/.266.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น PGK
K1,123.9016
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น QAR
ر.ق971.7344
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น RSD
дин.26,842.828
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น UZS
soʻm3,255,609.2352
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ALL
L22,168.3584
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ANG
ƒ477.8584
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น AWG
ƒ480.528
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BBD
$533.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BAM
KM445.8232
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BIF
Fr787,265.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BND
$344.3784
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BSD
$266.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น JMD
$42,828.3928
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น KHR
1,076,449.46
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น KMF
Fr112,924.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น LAK
5,803,478.1448
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น LKR
රු81,289.32
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MDL
L4,511.624
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MGA
Ar1,191,784.1888
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MOP
P2,135.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MVR
4,084.488
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MWK
MK463,471.9256
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น MZN
MT17,061.4136
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น NPR
रु37,705.4304
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น PYG
1,893,280.32
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น RWF
Fr387,892.88
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SBD
$2,197.0808
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SCR
3,649.3432
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SRD
$10,555.5984
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SVC
$2,335.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น SZL
L4,607.7296
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TMT
m937.0296
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TND
د.ت783.5276
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น TTD
$1,812.6584
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น UGX
Sh930,088.64
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น XAF
Fr150,031.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น XCD
$720.792
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น XOF
Fr150,031.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น XPF
Fr27,229.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BWP
P3,796.1712
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น BZD
$536.5896
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น CVE
$25,265.0944
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น DJF
Fr47,518.88
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น DOP
$17,093.4488
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น DZD
د.ج34,678.104
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น FJD
$603.3296
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น GNF
Fr2,321,217.2
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น GTQ
Q2,044.9136
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น GYD
$55,896.0848
1 Alphabet xStock(GOOGLX) เป็น ISK
kr32,836.08

Alphabet xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Alphabet xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Alphabet xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alphabet xStock

วันนี้ Alphabet xStock (GOOGLX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GOOGLX เป็นUSD คือ 266.96 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GOOGLX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GOOGLX เป็น USD คือ $ 266.96 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Alphabet xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GOOGLX คือ $ 6.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GOOGLX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GOOGLX คือ 22.60K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GOOGLX คือเท่าใด?
GOOGLX ถึงราคา ATH ที่ 270.4895408893059 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GOOGLX คือเท่าไร?
GOOGLX ถึงราคา ATL ที่ 169.44795144400413 USD
ปริมาณการเทรดของ GOOGLX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GOOGLX คือ $ 54.20K USD
ปีนี้ GOOGLX จะสูงขึ้นอีกไหม?
GOOGLX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GOOGLX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alphabet xStock (GOOGLX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GOOGLX เป็น USD

จำนวน

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 266.95 USD

เทรด GOOGLX

GOOGLX/USDT
$266.96
$266.96$266.96
+0.04%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,826.74
$114,826.74$114,826.74

+0.16%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,108.09
$4,108.09$4,108.09

+0.27%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04561
$0.04561$0.04561

-1.78%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9610
$3.9610$3.9610

+2.68%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,108.09
$4,108.09$4,108.09

+0.27%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,826.74
$114,826.74$114,826.74

+0.16%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6436
$2.6436$2.6436

+0.28%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20025
$0.20025$0.20025

+0.24%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008820
$0.008820$0.008820

-11.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.368
$1.368$1.368

+82.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000310
$0.0000000310$0.0000000310

+260.46%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00220
$0.00220$0.00220

+120.00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0.00000890
$0.00000890$0.00000890

+36.92%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000056
$0.0000000000000000056$0.0000000000000000056

+24.44%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0094
$0.0094$0.0094

+17.50%