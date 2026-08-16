ราคา RedStone(RED)
ราคาปัจจุบัน RedStone (RED) วันนี้ ฿ 0.08724, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RED เป็น THB คือ ฿ 0.08724 ต่อ RED.
RedStone มีอันดับที่ #478 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 36.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 417.81M RED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RED เทรดระหว่าง ฿ 0.08712 (ต่ำ) กับ ฿ 0.11934 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 47.728574419078200428 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.9281093527009752934
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RED เคลื่อนไหว -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 89.56K.
No.478
41.78%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RedStone คือ ฿ 36.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 89.56K อุปทานหมุนเวียนของ RED คือ 417.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 87.24M
-0.32%
-3.69%
-2.55%
-2.55%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RedStone ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.109567
|-3.69%
|30 วัน
|฿ -0.01416
|-13.97%
|60 วัน
|฿ -0.01721
|-16.48%
|90 วัน
|฿ -0.03766
|-30.16%
วันนี้ RED บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.109567 (-3.69%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01416 (-13.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RED เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01721 (-16.48%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03766 (-30.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RedStone ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RED: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
RED_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.0824 และจุดศูนย์กลางหลักที่ระดับ 0.0989 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.08835 ซึ่งเป็นระดับครึ่งล่างของช่วงราคา โครงสร้างราคาแสดงรูปแบบการปรับตัวในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้สร้างสมดุลชั่วคราวในบริเวณนี้ ขณะที่จุดศูนย์กลางด้านบนถือเป็นแรงต้านสำคัญ ส่วน S1 ด้านล่างทำหน้าที่เป็นแนวสนับสนุนระดับรอง ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเรียงตัวในรูปแบบ Cross หรือการตัดกันขึ้น โดย EMA ยืนยันว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้าได้ทำการ Cross ขึ้นแล้ว ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงสภาพตลาดที่ไม่มีความโดดเด่นมากนัก แต่ยังคงมีแนวโน้มให้ฝ่ายซื้อเหนือกว่าเล็กน้อย อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะค่อนข้างแน่น ทิศทางของค่าดัชนีทั้งสองเส้นใกล้เคียงกันโดยไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน บรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังคงอยู่ในระดับปกติ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.0824 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 6.7% สำหรับแนวต้านใกล้เคียง ให้พิจารณาที่จุดศูนย์กลาง 0.0989 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 11.9% ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุดศูนย์กลาง R1 ที่ระดับ 0.1073 ขณะที่แนวรับระยะไกลอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.0740 ระดับสำคัญเหล่านี้ช่วยกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในปัจจุบันอย่างชัดเจน การทะลุผ่านระดับราคาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ RedStone อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.
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|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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