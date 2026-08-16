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ราคาปัจจุบัน RedStone วันนี้ คือ 0.08724 THB มูลค่าตลาด RED เท่ากับ 36,449,506.58376 THB ติดตามการอัปเดตราคา RED เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RedStone วันนี้ คือ 0.08724 THB มูลค่าตลาด RED เท่ากับ 36,449,506.58376 THB ติดตามการอัปเดตราคา RED เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา RedStone(RED)

ราคาปัจจุบัน 1 RED เป็น THB

฿2.8597272
฿2.8597272฿2.8597272
-3.69%1D
THB
RedStone (RED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:02:33 (UTC+8)

ราคา RedStone วันนี้

ราคาปัจจุบัน RedStone (RED) วันนี้ ฿ 0.08724, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RED เป็น THB คือ ฿ 0.08724 ต่อ RED.

RedStone มีอันดับที่ #478 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 36.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 417.81M RED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RED เทรดระหว่าง ฿ 0.08712 (ต่ำ) กับ ฿ 0.11934 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 47.728574419078200428 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.9281093527009752934

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RED เคลื่อนไหว -0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 89.56K.

RedStone (RED) ข้อมูลการตลาด

No.478

฿ 36.45M
฿ 36.45M฿ 36.45M

฿ 89.56K
฿ 89.56K฿ 89.56K

฿ 87.24M
฿ 87.24M฿ 87.24M

417.81M
417.81M 417.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

41.78%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RedStone คือ ฿ 36.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 89.56K อุปทานหมุนเวียนของ RED คือ 417.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 87.24M

ประวัติราคา RedStone THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.08712
฿ 0.08712฿ 0.08712
ต่ำสุด 24h
฿ 0.11934
฿ 0.11934฿ 0.11934
สูงสุด 24h

฿ 0.08712
฿ 0.08712฿ 0.08712

฿ 0.11934
฿ 0.11934฿ 0.11934

฿ 47.728574419078200428
฿ 47.728574419078200428฿ 47.728574419078200428

฿ 2.9281093527009752934
฿ 2.9281093527009752934฿ 2.9281093527009752934

-0.32%

-3.69%

-2.55%

-2.55%

ประวัติราคา RedStone (RED) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RedStone ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.109567-3.69%
30 วัน฿ -0.01416-13.97%
60 วัน฿ -0.01721-16.48%
90 วัน฿ -0.03766-30.16%
การเปลี่ยนแปลงราคา RedStone ในวันนี้

วันนี้ RED บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.109567 (-3.69%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RedStone ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01416 (-13.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RedStone ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RED เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01721 (-16.48%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RedStone ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03766 (-30.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RedStone (RED) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ RedStone

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RedStone ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด RedStone วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RED: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

RED_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.0824 และจุดศูนย์กลางหลักที่ระดับ 0.0989 โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.08835 ซึ่งเป็นระดับครึ่งล่างของช่วงราคา โครงสร้างราคาแสดงรูปแบบการปรับตัวในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้สร้างสมดุลชั่วคราวในบริเวณนี้ ขณะที่จุดศูนย์กลางด้านบนถือเป็นแรงต้านสำคัญ ส่วน S1 ด้านล่างทำหน้าที่เป็นแนวสนับสนุนระดับรอง ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเรียงตัวในรูปแบบ Cross หรือการตัดกันขึ้น โดย EMA ยืนยันว่ามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้าได้ทำการ Cross ขึ้นแล้ว ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนถึงสภาพตลาดที่ไม่มีความโดดเด่นมากนัก แต่ยังคงมีแนวโน้มให้ฝ่ายซื้อเหนือกว่าเล็กน้อย อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในภาวะค่อนข้างแน่น ทิศทางของค่าดัชนีทั้งสองเส้นใกล้เคียงกันโดยไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน บรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังคงอยู่ในระดับปกติ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.0824 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 6.7% สำหรับแนวต้านใกล้เคียง ให้พิจารณาที่จุดศูนย์กลาง 0.0989 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 11.9% ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุดศูนย์กลาง R1 ที่ระดับ 0.1073 ขณะที่แนวรับระยะไกลอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.0740 ระดับสำคัญเหล่านี้ช่วยกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในปัจจุบันอย่างชัดเจน การทะลุผ่านระดับราคาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ RedStone?

ราคาของ RedStone (RED) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน
3. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
4. การนำบริการออราเคิลของ RedStone ไปใช้ในโปรโตคอล DeFi
5. การพัฒนาด้านเทคนิคและความร่วมมือกับพันธมิตร
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค DeFi
7. การแข่งขันจากผู้ให้บริการออราเคิลอื่น ๆ เช่น Chainlink
8. ประโยชน์ของโทเคนและการให้รางวัลจากการเดิมพัน
9. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยง
10. การเติบโตของชุมชนและความเคลื่อนไหวของนักพัฒนา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ RedStone วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ RedStone (RED) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคว้าโอกาสได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา RedStone

การคาดการณ์ราคา RedStone (RED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RED ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RedStone (RED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RedStone อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RedStone จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RedStone

วิธีการซื้อและลงทุน RedStone ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย RedStone หรือยัง? การซื้อ RED บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ RedStone ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ RedStone (RED) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว RedStone จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ RedStone (RED)

คุณสามารถทำอะไรกับ RedStone ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ RedStone ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ RedStone (RED)

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

RedStone ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RedStone ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ RedStone อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RedStone

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:02:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RedStone (RED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RedStone

RED USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RED โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RED USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด RedStone (RED) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RedStone ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RED/USDT
฿2.8636608
฿2.8636608฿2.8636608
-3.61%
962.09K (USDT)
RED/USDC
฿2.8610384
฿2.8610384฿2.8610384
-3.53%
627.31K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RED เป็น THB

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RED
RED
THB
THB

1 RED = 2.8597272 THB