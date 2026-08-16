ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน PAX Gold วันนี้ คือ 4,378.13 THB มูลค่าตลาด GOLD(PAXG) เท่ากับ 2,000,343,565.44443 THB ติดตามการอัปเดตราคา GOLD(PAXG) เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PAX Gold วันนี้ คือ 4,378.13 THB มูลค่าตลาด GOLD(PAXG) เท่ากับ 2,000,343,565.44443 THB ติดตามการอัปเดตราคา GOLD(PAXG) เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOLD(PAXG)

ข้อมูลราคา GOLD(PAXG)

GOLD(PAXG) คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GOLD(PAXG)

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GOLD(PAXG)

โทเคโนมิกส์ GOLD(PAXG)

การคาดการณ์ราคา GOLD(PAXG)

ประวัติ GOLD(PAXG)

GOLD(PAXG) คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GOLD(PAXG)เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GOLD(PAXG)

GOLD(PAXG) USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

PAX Gold โลโก้

ราคา PAX Gold(GOLD(PAXG))

ราคาปัจจุบัน 1 GOLD(PAXG) เป็น THB

฿143,515.1014
฿143,515.1014฿143,515.1014
+0.03%1D
THB
PAX Gold (GOLD(PAXG)) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:56:33 (UTC+8)

ราคา PAX Gold วันนี้

ราคาปัจจุบัน PAX Gold (GOLD(PAXG)) วันนี้ ฿ 4,378.13, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GOLD(PAXG) เป็น THB คือ ฿ 4,378.13 ต่อ GOLD(PAXG).

PAX Gold มีอันดับที่ #35 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.00B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 456.89K GOLD(PAXG) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GOLD(PAXG) เทรดระหว่าง ฿ 4,375.06 (ต่ำ) กับ ฿ 4,382.83 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 184,315.57143856910812 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 45,497.8697640786

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLD(PAXG) เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 359.37K.

PAX Gold (GOLD(PAXG)) ข้อมูลการตลาด

No.35

฿ 2.00B
฿ 2.00B฿ 2.00B

฿ 359.37K
฿ 359.37K฿ 359.37K

฿ 2.00B
฿ 2.00B฿ 2.00B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PAX Gold คือ ฿ 2.00B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 359.37K อุปทานหมุนเวียนของ GOLD(PAXG) คือ 456.89K โดยมีอุปทานรวมที่ 456894.511 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.00B

ประวัติราคา PAX Gold THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 4,375.06
฿ 4,375.06฿ 4,375.06
ต่ำสุด 24h
฿ 4,382.83
฿ 4,382.83฿ 4,382.83
สูงสุด 24h

฿ 4,375.06
฿ 4,375.06฿ 4,375.06

฿ 4,382.83
฿ 4,382.83฿ 4,382.83

฿ 184,315.57143856910812
฿ 184,315.57143856910812฿ 184,315.57143856910812

฿ 45,497.8697640786
฿ 45,497.8697640786฿ 45,497.8697640786

+0.01%

+0.03%

+0.62%

+0.62%

ประวัติราคา PAX Gold (GOLD(PAXG)) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PAX Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +43.0416+0.03%
30 วัน฿ +385.73+9.66%
60 วัน฿ +61.98+1.43%
90 วัน฿ -170.83-3.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา PAX Gold ในวันนี้

วันนี้ GOLD(PAXG) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +43.0416 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PAX Gold ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +385.73 (+9.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PAX Gold ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GOLD(PAXG) เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +61.98 (+1.43%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PAX Gold ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -170.83 (-3.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PAX Gold (GOLD(PAXG)) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา PAX Goldทันที

การวิเคราะห์ PAX Gold

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด PAX Gold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด PAX Gold วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GOLD(PAXG): ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

【โครงสร้างตลาด】ราคาปัจจุบันของ PAXG_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 4,798.81 ซึ่งสูงกว่าระดับศูนย์กลางของฮับ (HUB) ที่ 4,689.9 อยู่ 108.91 จุด โดยได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ 4,749.76 และกำลังเข้าใกล้แนวต้าน R2 ที่ 4,797.29 แล้ว กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่ม EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้น ทำให้เกิดโครงสร้างการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันราคาอยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบฮับ และห่างจากแนวต้าน R2 เพียง 1.52 จุดเท่านั้น 【สถานะพลังงานเชิงเคลื่อนไหว】MACD ได้แสดงสัญญาณการตัดขวางลง (Dead Cross) ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณซื้อของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างสองตัวชี้วัด ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนเป็นกลาง พลังงานเชิงเคลื่อนไหวระยะสั้นยังกระจายตัวและไม่สามารถกำหนดทิศทางที่ชัดเจนได้ แรงซื้อและแรงขายเริ่มแสดงความแตกต่างทางเทคนิคบริเวณแนวต้านสำคัญ ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) อยู่ในภาวะทรงตัวแต่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 【ระดับราคาสำคัญ】แนวต้าน R2 ที่ 4,797.29 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.52 จุด ถือเป็นระดับสำคัญระยะใกล้ ส่วนแนวรับการย้อนกลับของ R1 ที่ 4,749.76 ห่างจากราคาปัจจุบัน 49.05 จุด สำหรับแนวรับในช่วงกลางของฮับที่ 4,689.9 ห่างจากราคาปัจจุบัน 108.91 จุด และแนวรับระยะไกล S1 ที่ 4,642.37 ห่างจากราคาปัจจุบัน 156.44 จุด เป็นระดับอ้างอิงที่ควรติดตาม

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ PAX Gold?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ PAXG:

1. ราคาทองคำตลาดสด – PAXG ติดตามมูลค่าทองคำจริงโดยตรง
2. ความต้องการในตลาดสำหรับการลงทุนในทองคำดิจิทัลเมื่อเทียบกับกองทุน ETF ทองคำแบบดั้งเดิม
3. ความรู้สึกและแนวโน้มการยอมรับของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
4. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญเสถียรภาพและสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน
5. ชื่อเสียงและความสอดคล้องตามข้อบังคับของ Paxos Trust
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
7. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการลงทุนโลหะมีค่าในระดับสถาบัน
8. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกที่ผลักดันความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ PAX Gold วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ PAXG ในวันนี้ เพราะ PAXG เป็นเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่มีทองคำหนุนหลัง โดยที่โทเค็นแต่ละอันแทนค่าทองคำจริงหนึ่งทรอยออนซ์ นักลงทุนจึงติดตามราคาของเหรียญนี้เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของตลาดทองคำ ตัดสินใจในการซื้อขาย ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนได้แบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา PAX Gold

การคาดการณ์ราคา PAX Gold (GOLD(PAXG)) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GOLD(PAXG) ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PAX Gold (GOLD(PAXG)) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PAX Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PAX Gold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GOLD(PAXG) ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PAX Gold

วิธีการซื้อและลงทุน PAX Gold ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย PAX Gold หรือยัง? การซื้อ GOLD(PAXG) บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PAX Gold ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ PAX Gold (GOLD(PAXG)) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว PAX Gold จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ PAX Gold (GOLD(PAXG))

คุณสามารถทำอะไรกับ PAX Gold ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ PAX Gold ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ PAX Gold (GOLD(PAXG)) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PAX Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ PAX Gold อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PAX Gold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:56:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PAX Gold (GOLD(PAXG))

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PAX Gold

GOLD(PAXG) USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GOLD(PAXG) โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GOLD(PAXG) USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด PAX Gold (GOLD(PAXG)) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน PAX Gold ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GOLD(PAXG)/USDT
฿143,515.4292
฿143,515.4292฿143,515.4292
+0.03%
82.16 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
฿143,270.8904
฿143,270.8904฿143,270.8904
-0.11%
14.12 (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.48363612
฿0.48363612฿0.48363612

-3.20%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2982058
฿2.2982058฿2.2982058

+1.66%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.07434504
฿0.07434504฿0.07434504

-33.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3173104
฿0.3173104฿0.3173104

+1.14%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.009732382
฿0.009732382฿0.009732382

+518.54%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.44148
฿5.44148฿5.44148

+24.06%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.9790924
฿33.9790924฿33.9790924

+14.98%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.3942512
฿2.3942512฿2.3942512

+16.43%

Humanity

Humanity

H

฿5.1576052
฿5.1576052฿5.1576052

+12.82%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GOLD(PAXG) เป็น THB

จำนวน

GOLD(PAXG)
GOLD(PAXG)
THB
THB

1 GOLD(PAXG) = 143,515.1014 THB