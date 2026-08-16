ราคา PAX Gold(GOLD(PAXG))
ราคาปัจจุบัน PAX Gold (GOLD(PAXG)) วันนี้ ฿ 4,378.13, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GOLD(PAXG) เป็น THB คือ ฿ 4,378.13 ต่อ GOLD(PAXG).
PAX Gold มีอันดับที่ #35 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.00B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 456.89K GOLD(PAXG) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GOLD(PAXG) เทรดระหว่าง ฿ 4,375.06 (ต่ำ) กับ ฿ 4,382.83 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 184,315.57143856910812 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 45,497.8697640786
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLD(PAXG) เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 359.37K.
No.35
0.08%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PAX Gold คือ ฿ 2.00B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 359.37K อุปทานหมุนเวียนของ GOLD(PAXG) คือ 456.89K โดยมีอุปทานรวมที่ 456894.511 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.00B
+0.01%
+0.03%
+0.62%
+0.62%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PAX Gold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +43.0416
|+0.03%
|30 วัน
|฿ +385.73
|+9.66%
|60 วัน
|฿ +61.98
|+1.43%
|90 วัน
|฿ -170.83
|-3.76%
วันนี้ GOLD(PAXG) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +43.0416 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +385.73 (+9.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GOLD(PAXG) เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +61.98 (+1.43%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -170.83 (-3.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด PAX Gold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GOLD(PAXG): ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
【โครงสร้างตลาด】ราคาปัจจุบันของ PAXG_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 4,798.81 ซึ่งสูงกว่าระดับศูนย์กลางของฮับ (HUB) ที่ 4,689.9 อยู่ 108.91 จุด โดยได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ 4,749.76 และกำลังเข้าใกล้แนวต้าน R2 ที่ 4,797.29 แล้ว กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่ม EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้น ทำให้เกิดโครงสร้างการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันราคาอยู่ในช่วงครึ่งบนของระบบฮับ และห่างจากแนวต้าน R2 เพียง 1.52 จุดเท่านั้น 【สถานะพลังงานเชิงเคลื่อนไหว】MACD ได้แสดงสัญญาณการตัดขวางลง (Dead Cross) ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณซื้อของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างสองตัวชี้วัด ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนเป็นกลาง พลังงานเชิงเคลื่อนไหวระยะสั้นยังกระจายตัวและไม่สามารถกำหนดทิศทางที่ชัดเจนได้ แรงซื้อและแรงขายเริ่มแสดงความแตกต่างทางเทคนิคบริเวณแนวต้านสำคัญ ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) อยู่ในภาวะทรงตัวแต่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 【ระดับราคาสำคัญ】แนวต้าน R2 ที่ 4,797.29 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.52 จุด ถือเป็นระดับสำคัญระยะใกล้ ส่วนแนวรับการย้อนกลับของ R1 ที่ 4,749.76 ห่างจากราคาปัจจุบัน 49.05 จุด สำหรับแนวรับในช่วงกลางของฮับที่ 4,689.9 ห่างจากราคาปัจจุบัน 108.91 จุด และแนวรับระยะไกล S1 ที่ 4,642.37 ห่างจากราคาปัจจุบัน 156.44 จุด เป็นระดับอ้างอิงที่ควรติดตาม
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ PAX Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PAX Gold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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