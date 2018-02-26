ราคา Ontology Token(ONT)
ราคาปัจจุบัน Ontology Token (ONT) วันนี้ ฿ 0.03846, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONT เป็น THB คือ ฿ 0.03846 ต่อ ONT.
Ontology Token มีอันดับที่ #404 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 38.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B ONT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONT เทรดระหว่าง ฿ 0.03651 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03976 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 367.26309099197387798 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.2794946205498548554
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONT เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.98K.
No.404
100.00%
2018-02-26 00:00:00
ONT
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ontology Token คือ ฿ 38.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.98K อุปทานหมุนเวียนของ ONT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 38.46M
-0.13%
+4.56%
-0.75%
-0.75%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0551158
|+4.56%
|30 วัน
|฿ -0.00503
|-11.57%
|60 วัน
|฿ -0.01041
|-21.31%
|90 วัน
|฿ -0.01863
|-32.64%
วันนี้ ONT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0551158 (+4.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00503 (-11.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01041 (-21.31%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01863 (-32.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ontology Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ONT: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ONT_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือศูนย์กลางของช่วงราคา 0.03581 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.03604 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.03602 มากที่สุด ราคาได้ทะลุผ่านแกนกลางของระบบโครงสร้างช่วงราคาแล้ว ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 ถือเป็นโซนการแกว่งตัวหลัก โดยราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบบนของโซนดังกล่าว จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่าแนวโน้มของฝ่ายซื้อเรียงตัวในลักษณะที่ชัดเจน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโปเนนเชียล (EMA) ต่างส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross พร้อมทั้งแรงเหวี่ยงของพลังงานตลาดมีทิศทางปรับตัวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ค่าดัชนีเส้นเคลื่อนที่เร็วและเส้นเคลื่อนที่ช้าต่างสอดคล้องกันและมีความสัมพันธ์เชิงบวก ขณะที่ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างสอดคล้องกับแนวโน้มราคาโดยรวม โดยไม่ปรากฏสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน แถบ Bollinger Bands มีลักษณะเปิดกว้างอย่างสม่ำเสมอ และราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นกลางของแถบดังกล่าว แนวต้านสำคัญในระยะใกล้คือระดับ R1 ที่ 0.03602 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00002 เท่านั้น ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ที่ 0.03615 ซึ่งห่างออกไป 0.00011 ขณะเดียวกัน แนวรับที่ใกล้ที่สุดคือระดับศูนย์กลางของช่วงราคา 0.03581 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00023 สำหรับแนวรับรองในระดับถัดไปคือ S1 ที่ 0.03568 ซึ่งห่างออกไป 0.00036
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Ontology Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Ontology คือโครงการบล็อกเชนสาธิตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและแพลตฟอร์มสัญญาความเชื่อแบ่งปันข้อมูล Ontology มุ่งเน้นการพัฒนาบล็อกเชนสาธิตรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายและระบบสมาร์ทคอนแทรคต่าง ๆ โครงการบล็อกเชนของ Ontology สนับสนุนระบบบล็อกเชนสาธิตรและสามารถปรับแต่งบล็อกเชนสาธิตรต่าง ๆ สำหรับการใช้งานที่ต่างกันได้ Ontology สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโดยให้บริการกลุ่มโปรโตคอลต่าง ๆ Ontology จะเสนอโมดูลที่เป็นประจำบนพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเภทต่าง ๆ ของสถานการณ์แบบกระจาย เช่น กรอบการระบบประจำตัวฯดิจิทัลแบบกระจาย ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบกระจาย และอื่น ๆ ต่อไปจากความต้องการของสถานการณ์นั้น ๆ Ontology จะดำเนินการพัฒนาโมดูลที่เป็นประจำใหม่ต่อไปยังอย่างขั้นตอนที่ประจานใหม่
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ontology Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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