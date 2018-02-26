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ราคาปัจจุบัน Ontology Token วันนี้ คือ 0.03846 THB มูลค่าตลาด ONT เท่ากับ 38,460,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ONT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ontology Token วันนี้ คือ 0.03846 THB มูลค่าตลาด ONT เท่ากับ 38,460,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา ONT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ONT

ข้อมูลราคา ONT

ONT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ONT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ONT

โทเคโนมิกส์ ONT

การคาดการณ์ราคา ONT

ประวัติ ONT

ONT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ONTเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Ontology Token(ONT)

ราคาปัจจุบัน 1 ONT เป็น THB

฿1.2637956
฿1.2637956฿1.2637956
+4.56%1D
THB
Ontology Token (ONT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:07:18 (UTC+8)

ราคา Ontology Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ontology Token (ONT) วันนี้ ฿ 0.03846, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ONT เป็น THB คือ ฿ 0.03846 ต่อ ONT.

Ontology Token มีอันดับที่ #404 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 38.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B ONT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ONT เทรดระหว่าง ฿ 0.03651 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03976 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 367.26309099197387798 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.2794946205498548554

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ONT เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.98K.

Ontology Token (ONT) ข้อมูลการตลาด

No.404

฿ 38.46M
฿ 38.46M฿ 38.46M

฿ 67.98K
฿ 67.98K฿ 67.98K

฿ 38.46M
฿ 38.46M฿ 38.46M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

2018-02-26 00:00:00

฿ 6.572
฿ 6.572฿ 6.572

ONT

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ontology Token คือ ฿ 38.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.98K อุปทานหมุนเวียนของ ONT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 38.46M

ประวัติราคา Ontology Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.03651
฿ 0.03651฿ 0.03651
ต่ำสุด 24h
฿ 0.03976
฿ 0.03976฿ 0.03976
สูงสุด 24h

฿ 0.03651
฿ 0.03651฿ 0.03651

฿ 0.03976
฿ 0.03976฿ 0.03976

฿ 367.26309099197387798
฿ 367.26309099197387798฿ 367.26309099197387798

฿ 1.2794946205498548554
฿ 1.2794946205498548554฿ 1.2794946205498548554

-0.13%

+4.56%

-0.75%

-0.75%

ประวัติราคา Ontology Token (ONT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0551158+4.56%
30 วัน฿ -0.00503-11.57%
60 วัน฿ -0.01041-21.31%
90 วัน฿ -0.01863-32.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Token ในวันนี้

วันนี้ ONT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0551158 (+4.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00503 (-11.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01041 (-21.31%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ontology Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01863 (-32.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ontology Token (ONT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Ontology Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ontology Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Ontology Token วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ONT: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ONT_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือศูนย์กลางของช่วงราคา 0.03581 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.03604 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.03602 มากที่สุด ราคาได้ทะลุผ่านแกนกลางของระบบโครงสร้างช่วงราคาแล้ว ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 ถือเป็นโซนการแกว่งตัวหลัก โดยราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบบนของโซนดังกล่าว จากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่าแนวโน้มของฝ่ายซื้อเรียงตัวในลักษณะที่ชัดเจน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กโปเนนเชียล (EMA) ต่างส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross พร้อมทั้งแรงเหวี่ยงของพลังงานตลาดมีทิศทางปรับตัวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ค่าดัชนีเส้นเคลื่อนที่เร็วและเส้นเคลื่อนที่ช้าต่างสอดคล้องกันและมีความสัมพันธ์เชิงบวก ขณะที่ค่าความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างสอดคล้องกับแนวโน้มราคาโดยรวม โดยไม่ปรากฏสัญญาณการเบี่ยงเบนที่ชัดเจน แถบ Bollinger Bands มีลักษณะเปิดกว้างอย่างสม่ำเสมอ และราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นกลางของแถบดังกล่าว แนวต้านสำคัญในระยะใกล้คือระดับ R1 ที่ 0.03602 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.00002 เท่านั้น ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ที่ 0.03615 ซึ่งห่างออกไป 0.00011 ขณะเดียวกัน แนวรับที่ใกล้ที่สุดคือระดับศูนย์กลางของช่วงราคา 0.03581 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.00023 สำหรับแนวรับรองในระดับถัดไปคือ S1 ที่ 0.03568 ซึ่งห่างออกไป 0.00036

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ontology Token?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของโทเค็น Ontology (ONT):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การนำแพลตฟอร์มบล็อกเชนของ Ontology ไปใช้ในภาคธุรกิจ
3. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
4. การพัฒนาด้านเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
7. การแข่งขันกับโซลูชันบล็อกเชนสำหรับองค์กรอื่น ๆ
8. ความเคลื่อนไหวของอุปทานโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
9. การผสานรวมกับโปรโตคอล DeFi และ dApp
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ontology Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ONT ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายตามแนวโน้มตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความเคลื่อนไหวของเทรนด์ตลาดอย่างต่อเนื่อง ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวนและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Ontology Token

การคาดการณ์ราคา Ontology Token (ONT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ONT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ontology Token (ONT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ontology Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ontology Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ONT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ontology Token

วิธีการซื้อและลงทุน Ontology Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Ontology Token หรือยัง? การซื้อ ONT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Ontology Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Ontology Token (ONT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Ontology Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Ontology Token (ONT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Ontology Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Ontology Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Ontology Token (ONT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Ontology Token (ONT)

Ontology คือโครงการบล็อกเชนสาธิตรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและแพลตฟอร์มสัญญาความเชื่อแบ่งปันข้อมูล Ontology มุ่งเน้นการพัฒนาบล็อกเชนสาธิตรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งรวมถึงระบบบันทึกข้อมูลแบบกระจายและระบบสมาร์ทคอนแทรคต่าง ๆ โครงการบล็อกเชนของ Ontology สนับสนุนระบบบล็อกเชนสาธิตรและสามารถปรับแต่งบล็อกเชนสาธิตรต่าง ๆ สำหรับการใช้งานที่ต่างกันได้ Ontology สนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายโดยให้บริการกลุ่มโปรโตคอลต่าง ๆ Ontology จะเสนอโมดูลที่เป็นประจำบนพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเภทต่าง ๆ ของสถานการณ์แบบกระจาย เช่น กรอบการระบบประจำตัวฯดิจิทัลแบบกระจาย ต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบกระจาย และอื่น ๆ ต่อไปจากความต้องการของสถานการณ์นั้น ๆ Ontology จะดำเนินการพัฒนาโมดูลที่เป็นประจำใหม่ต่อไปยังอย่างขั้นตอนที่ประจานใหม่

Ontology Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ontology Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ontology Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMade in China

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ontology Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:07:18 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ontology Token (ONT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ontology Token

ONT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ONT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ONT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Ontology Token (ONT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ontology Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ONT/USDT
฿1.26511
฿1.26511฿1.26511
+4.76%
1.80M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 ONT = 1.2637956 THB