Confidential Layer (CLONE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:27:57 (UTC+8)
ราคา Confidential Layer วันนี้
ราคาปัจจุบัน Confidential Layer (CLONE) วันนี้ ฿ 0.005311, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLONE เป็น THB คือ ฿ 0.005311 ต่อ CLONE.
Confidential Layer มีอันดับที่ #3927 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 CLONE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLONE เทรดระหว่าง ฿ 0.004908 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005402 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.738472120734801078 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1199966438183505542
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLONE เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 100.85K.
Confidential Layer (CLONE) ข้อมูลการตลาด
฿ 100.85K
฿ 100.85K฿ 100.85K
1,000,000,000
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Confidential Layer คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 100.85K อุปทานหมุนเวียนของ CLONE คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.31M
ประวัติราคา Confidential Layer THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004908
฿ 0.004908฿ 0.004908
ต่ำสุด 24h
฿ 0.005402
฿ 0.005402฿ 0.005402
สูงสุด 24h
฿ 0.004908
฿ 0.004908฿ 0.004908
฿ 0.005402
฿ 0.005402฿ 0.005402
฿ 3.738472120734801078
฿ 3.738472120734801078฿ 3.738472120734801078
฿ 0.1199966438183505542
฿ 0.1199966438183505542฿ 0.1199966438183505542
0.00%
+0.28%
-2.14%
-2.14%
ประวัติราคา Confidential Layer (CLONE) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Confidential Layer ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00048729
|+0.28%
|30 วัน
|฿ -0.000323
|-5.74%
|60 วัน
|฿ +0.001568
|+41.89%
|90 วัน
|฿ +0.000108
|+2.07%
การเปลี่ยนแปลงราคา Confidential Layer ในวันนี้
วันนี้ CLONE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00048729 (+0.28%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา Confidential Layer ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000323 (-5.74%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา Confidential Layer ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CLONE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.001568 (+41.89%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา Confidential Layer ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000108 (+2.07%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Confidential Layer?
ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาของ Confidential Layer (CLONE):
1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อโซลูชันบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัว
2. อัตราการนำไปใช้และกรณีการใช้งานจริงสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยข้อมูล
3. การพัฒนาด้านเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
4. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
7. การแข่งขันจากโครงการอื่น ๆ ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
8. การประกาศความร่วมมือและการผสานระบบเข้ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
9. พฤติกรรมของอุปทานโทเคนและกลไกการเดิมพัน
10. การรายงานข่าวในสื่อและขนาดของชุมชนที่เติบโต
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดความผันผวนของราคาตามปกติของสินทรัพย์คริปโตที่กำลังเติบโต
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Confidential Layer วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ CLONE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การติดตามกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขาย ประเมินความผันผวน และตัดสินใจซื้อ/ขายได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน
การคาดการณ์ราคา Confidential Layer
การคาดการณ์ราคา Confidential Layer (CLONE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CLONE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา Confidential Layer (CLONE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Confidential Layer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Confidential Layer จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CLONE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Confidential Layer
วิธีการซื้อและลงทุน Confidential Layer ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Confidential Layer หรือยัง? การซื้อ CLONE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Confidential Layer ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Confidential Layer (CLONE) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Confidential Layer จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Confidential Layer ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Confidential Layer ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC
การซื้อ Confidential Layer (CLONE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Confidential Layer (CLONE)
สะพานข้ามเชนแบบกระจายศูนย์และไม่ต้องมีการคัสโตเดียลเป็นครั้งแรก ระหว่างบิตคอยน์ บล็อกเชนสมาร์ตคอนแทรกต์ (Ethereum, Solana และอื่น ๆ) และบล็อกเชนด้านความเป็นส่วนตัว เปิดให้โอนสินทรัพย์ข้ามเชนได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคริปโตหลักต่าง ๆ
Confidential Layer ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Confidential Layer ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Confidential Layer
หาก Confidential Layer เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Confidential Layer ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Confidential Layer วันนี้คือ ฿ 0.17451946 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Confidential Layer ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน CLONE โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Confidential Layer มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน CLONE จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Confidential Layer ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา CLONE เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ CLONE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ CLONE/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Confidential Layer เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Confidential Layer อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Confidential Layer (CLONE) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:27:57 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Confidential Layer (CLONE)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
CLONE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ CLONE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CLONE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.17451946
฿0.17451946฿0.17451946
+0.32%
19.81M (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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