ราคา Stellar(XLM)
ราคาปัจจุบัน Stellar (XLM) วันนี้ ฿ 0.1582, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XLM เป็น THB คือ ฿ 0.1582 ต่อ XLM.
Stellar มีอันดับที่ #15 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.34B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 33.77B XLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XLM เทรดระหว่าง ฿ 0.1566 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1597 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.752361243963241718 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0402243390004151146
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XLM เคลื่อนไหว -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 170.69K.
No.15
67.53%
0.28%
2013-07-01 00:00:00
XLM
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stellar คือ ฿ 5.34B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 170.69K อุปทานหมุนเวียนของ XLM คือ 33.77B โดยมีอุปทานรวมที่ 50001786839.91258 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.91B
-0.70%
+0.06%
-3.13%
-3.13%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Stellar ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00311
|+0.06%
|30 วัน
|฿ -0.029
|-15.50%
|60 วัน
|฿ -0.062
|-28.16%
|90 วัน
|฿ +0.0111
|+7.54%
วันนี้ XLM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00311 (+0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.029 (-15.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XLM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.062 (-28.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0111 (+7.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Stellar ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XLM: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
XLM_USDT ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง 0.157 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาต่ำกว่าจุดศูนย์กลางที่ระดับ 0.15842 และอยู่ในโซนรอยต่อระหว่างแนวรับ S1 กับจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงการเรียงตัวแบบสัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นลักษณะทรงตัวแบบไม่มีทิศทางชัดเจน ขณะที่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านด้านบนได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานภายในกรอบ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบเบี้ยว (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานขาขึ้นระยะสั้นที่ลดลง ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ว่าแรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลกันในระยะสั้น สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ค่าของทั้งสองตัวกำลังเข้าใกล้กัน สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็ว-ช้า (Fast-Slow) เริ่มแสดงสัญญาณแยกตัว ทำให้ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงรอคอยที่มีความผันผวนต่ำ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.15709 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แนวรับรองระดับถัดไปอยู่ที่ 0.15635 ห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 0.4% สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.15842 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 0.9% แนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.15916 ซึ่งเป็นระดับแรงกดดันระยะไกล ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.4% และแนวต้าน R2 อยู่ที่ 0.16049 เป็นระดับแนวต้านในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Stellar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Stellar ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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