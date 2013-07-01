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ราคาปัจจุบัน Stellar วันนี้ คือ 0.1582 THB มูลค่าตลาด XLM เท่ากับ 5,342,143,385.982580828 THB ติดตามการอัปเดตราคา XLM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stellar วันนี้ คือ 0.1582 THB มูลค่าตลาด XLM เท่ากับ 5,342,143,385.982580828 THB ติดตามการอัปเดตราคา XLM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Stellar(XLM)

ราคาปัจจุบัน 1 XLM เป็น THB

฿5.185796
฿5.185796฿5.185796
+0.06%1D
THB
Stellar (XLM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:26:20 (UTC+8)

ราคา Stellar วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stellar (XLM) วันนี้ ฿ 0.1582, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XLM เป็น THB คือ ฿ 0.1582 ต่อ XLM.

Stellar มีอันดับที่ #15 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.34B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 33.77B XLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XLM เทรดระหว่าง ฿ 0.1566 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1597 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.752361243963241718 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0402243390004151146

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XLM เคลื่อนไหว -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 170.69K.

Stellar (XLM) ข้อมูลการตลาด

No.15

฿ 5.34B
฿ 5.34B฿ 5.34B

฿ 170.69K
฿ 170.69K฿ 170.69K

฿ 7.91B
฿ 7.91B฿ 7.91B

33.77B
33.77B 33.77B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,839.91258
50,001,786,839.91258 50,001,786,839.91258

67.53%

0.28%

2013-07-01 00:00:00

XLM

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stellar คือ ฿ 5.34B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 170.69K อุปทานหมุนเวียนของ XLM คือ 33.77B โดยมีอุปทานรวมที่ 50001786839.91258 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.91B

ประวัติราคา Stellar THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1566
฿ 0.1566฿ 0.1566
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1597
฿ 0.1597฿ 0.1597
สูงสุด 24h

฿ 0.1566
฿ 0.1566฿ 0.1566

฿ 0.1597
฿ 0.1597฿ 0.1597

฿ 30.752361243963241718
฿ 30.752361243963241718฿ 30.752361243963241718

฿ 0.0402243390004151146
฿ 0.0402243390004151146฿ 0.0402243390004151146

-0.70%

+0.06%

-3.13%

-3.13%

ประวัติราคา Stellar (XLM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Stellar ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00311+0.06%
30 วัน฿ -0.029-15.50%
60 วัน฿ -0.062-28.16%
90 วัน฿ +0.0111+7.54%
การเปลี่ยนแปลงราคา Stellar ในวันนี้

วันนี้ XLM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00311 (+0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Stellar ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.029 (-15.50%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Stellar ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XLM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.062 (-28.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Stellar ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0111 (+7.54%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Stellar (XLM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Stellar

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Stellar ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Stellar วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XLM: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

XLM_USDT ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง 0.157 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาต่ำกว่าจุดศูนย์กลางที่ระดับ 0.15842 และอยู่ในโซนรอยต่อระหว่างแนวรับ S1 กับจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงการเรียงตัวแบบสัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นลักษณะทรงตัวแบบไม่มีทิศทางชัดเจน ขณะที่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านด้านบนได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้โครงสร้างตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานภายในกรอบ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบเบี้ยว (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานขาขึ้นระยะสั้นที่ลดลง ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ว่าแรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลกันในระยะสั้น สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ค่าของทั้งสองตัวกำลังเข้าใกล้กัน สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลง ขณะเดียวกัน ค่าดัชนีเร็ว-ช้า (Fast-Slow) เริ่มแสดงสัญญาณแยกตัว ทำให้ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงรอคอยที่มีความผันผวนต่ำ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.15709 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย แนวรับรองระดับถัดไปอยู่ที่ 0.15635 ห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 0.4% สำหรับแนวต้านแรกอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.15842 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 0.9% แนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.15916 ซึ่งเป็นระดับแรงกดดันระยะไกล ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.4% และแนวต้าน R2 อยู่ที่ 0.16049 เป็นระดับแนวต้านในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Stellar?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Stellar (XLM) ได้แก่:

1. การยอมรับและการสร้างความร่วมมือ – การใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงโดยสถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงินช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
2. กิจกรรมบนเครือข่าย – ปริมาณธุรกรรมและจำนวนที่อยู่ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ถึงประโยชน์การใช้งาน
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีส่งผลกระทบต่อ XLM
4. ข่าวด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบที่มุ่งเน้นด้านการชำระเงินมีผลต่อโอกาสของ Stellar
5. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคริปโตเคอเรนซีด้านการชำระเงินอื่น ๆ
6. อัปเดตด้านการพัฒนา – การปรับปรุงโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ
7. ภาวะด้านอุปทาน – การกระจายโทเค็นและอัตราการ Inflation

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Stellar วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Stellar (XLM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ความผันผวนของราคา XLM สร้างโอกาสในการทำกำไรสำหรับนักเทรดและนักลงทุน

การคาดการณ์ราคา Stellar

การคาดการณ์ราคา Stellar (XLM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XLM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stellar (XLM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stellar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stellar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XLM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stellar

วิธีการซื้อและลงทุน Stellar ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Stellar หรือยัง? การซื้อ XLM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Stellar ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Stellar (XLM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Stellar จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Stellar (XLM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Stellar ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Stellar ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Stellar (XLM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Stellar ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Stellar อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Made in USAReal World Assets (RWA)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stellar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:26:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stellar (XLM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stellar

XLM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ XLM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส XLM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Stellar (XLM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Stellar ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XLM/USDT
฿5.19563
฿5.19563฿5.19563
+0.25%
1.10M (USDT)
XLM/USDC
฿5.185796
฿5.185796฿5.185796
+0.06%
345.73K (USDT)
XLM/BTC
฿0.00008217946
฿0.00008217946฿0.00008217946
+0.15%
51.70K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 XLM = 5.185796 THB