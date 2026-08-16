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ราคาปัจจุบัน Manchester City Fan วันนี้ คือ 0.3557 THB มูลค่าตลาด CITY เท่ากับ 4,813,602.3763 THB ติดตามการอัปเดตราคา CITY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Manchester City Fan วันนี้ คือ 0.3557 THB มูลค่าตลาด CITY เท่ากับ 4,813,602.3763 THB ติดตามการอัปเดตราคา CITY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Manchester City Fan(CITY)

ราคาปัจจุบัน 1 CITY เป็น THB

฿11.688302
฿11.688302฿11.688302
+0.36%1D
THB
Manchester City Fan (CITY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:25:36 (UTC+8)

ราคา Manchester City Fan วันนี้

ราคาปัจจุบัน Manchester City Fan (CITY) วันนี้ ฿ 0.3557, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CITY เป็น THB คือ ฿ 0.3557 ต่อ CITY.

Manchester City Fan มีอันดับที่ #1191 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.81M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.53M CITY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CITY เทรดระหว่าง ฿ 0.3528 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3578 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,212.509750963 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.991253950566856211

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CITY เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.75% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.26K.

Manchester City Fan (CITY) ข้อมูลการตลาด

No.1191

฿ 4.81M
฿ 4.81M฿ 4.81M

฿ 54.26K
฿ 54.26K฿ 54.26K

฿ 7.02M
฿ 7.02M฿ 7.02M

13.53M
13.53M 13.53M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

68.55%

CHZ

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Manchester City Fan คือ ฿ 4.81M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.26K อุปทานหมุนเวียนของ CITY คือ 13.53M โดยมีอุปทานรวมที่ 19740000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.02M

ประวัติราคา Manchester City Fan THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.3528
฿ 0.3528฿ 0.3528
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3578
฿ 0.3578฿ 0.3578
สูงสุด 24h

฿ 0.3528
฿ 0.3528฿ 0.3528

฿ 0.3578
฿ 0.3578฿ 0.3578

฿ 1,212.509750963
฿ 1,212.509750963฿ 1,212.509750963

฿ 11.991253950566856211
฿ 11.991253950566856211฿ 11.991253950566856211

-0.29%

+0.36%

-4.75%

-4.75%

ประวัติราคา Manchester City Fan (CITY) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Manchester City Fan ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.041927+0.36%
30 วัน฿ -0.036-9.20%
60 วัน฿ -0.0414-10.43%
90 วัน฿ -0.1756-33.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Manchester City Fan ในวันนี้

วันนี้ CITY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.041927 (+0.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Manchester City Fan ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.036 (-9.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Manchester City Fan ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CITY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0414 (-10.43%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Manchester City Fan ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1756 (-33.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Manchester City Fan (CITY) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Manchester City Fan

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Manchester City Fan ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Manchester City Fan วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CITY: ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 CITY_USDT ณ ช่วงเวลา 4 ชั่วโมง มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.5136 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง 0.517 และกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงการรวมตัวระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.508 กับค่าเฉลี่ยกลาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อแบบครอบคลุม โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโครงสร้างทางเทคนิคที่มีการเรียงตัวแบบกระทิง ขณะนี้ราคาห่างจากแนวรับ S1 ด้านล่างเพียง 1.1% และมีแรงต้าน R1 อยู่ที่ 0.529 【สถานะพลังงานตลาด】 ระบบ MA และ EMA ให้สัญญาณการจัดพอร์ตแบบกระทิงที่สอดคล้องกัน คือ ซื้อ 7 ขาย 0 ขณะที่ตัวชี้วัดแนวโน้มระยะสั้น กลาง และยาวยังคงเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน MACD แสดงภาวะครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีการเบี่ยงเบนของพลังงาน ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่ได้แสดงถึงความเอนเอียงที่ชัดเจนในด้านพลังงานตลาด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Manchester City Fan?

ราคาโทเค็น CITY ได้รับอิทธิพลจากผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ผลการแข่งขัน การย้ายทีมของผู้เล่น การเข้าร่วมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ระดับการมีส่วนร่วมของแฟนบอล ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต ปริมาณการซื้อขาย ประโยชน์ของโทเค็นในระบบนิเวศของแฟนคลับ ประกาศความร่วมมือ และเหตุการณ์ตามปฏิทินฟุตบอลประจำฤดูกาล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Manchester City Fan วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น Manchester City Fan (CITY) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การคำนวณกำไร/ขาดทุน รวมถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด ในฐานะโทเค็นแฟนคลับ ราคาที่เคลื่อนไหวจึงสะท้อนถึงผลงานของทีม ข่าวสารต่าง ๆ และระดับการมีส่วนร่วมของแฟนบอล

การคาดการณ์ราคา Manchester City Fan

การคาดการณ์ราคา Manchester City Fan (CITY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CITY ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Manchester City Fan (CITY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Manchester City Fan อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Manchester City Fan จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CITY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Manchester City Fan

วิธีการซื้อและลงทุน Manchester City Fan ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Manchester City Fan หรือยัง? การซื้อ CITY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Manchester City Fan ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Manchester City Fan (CITY) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Manchester City Fan จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Manchester City Fan (CITY)

คุณสามารถทำอะไรกับ Manchester City Fan ได้บ้าง

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อะไรคือ Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Manchester City Fan ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Manchester City Fan อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI MemeBase EcosystemBinance Launchpool

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Manchester City Fan

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:25:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Manchester City Fan (CITY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Manchester City Fan

CITY USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CITY โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CITY USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Manchester City Fan (CITY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Manchester City Fan ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CITY/USDT
฿11.678444
฿11.678444฿11.678444
+0.19%
153.20K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CITY เป็น THB

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CITY
CITY
THB
THB

1 CITY = 11.688302 THB