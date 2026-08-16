Panther Protocol (PANTHER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:17:42 (UTC+8)
ราคา Panther Protocol วันนี้
ราคาปัจจุบัน Panther Protocol (PANTHER) วันนี้ ฿ 0.002094, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 22.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PANTHER เป็น THB คือ ฿ 0.002094 ต่อ PANTHER.
Panther Protocol มีอันดับที่ #3690 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 PANTHER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PANTHER เทรดระหว่าง ฿ 0.001592 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00234 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 14.4283221246101965176 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1144760759018690932
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PANTHER เคลื่อนไหว +9.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -23.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.33K.
Panther Protocol (PANTHER) ข้อมูลการตลาด
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
361,989,711
361,989,711 361,989,711
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Panther Protocol คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.33K อุปทานหมุนเวียนของ PANTHER คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 361989711 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.09M
ประวัติราคา Panther Protocol THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001592
฿ 0.001592฿ 0.001592
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00234
฿ 0.00234฿ 0.00234
สูงสุด 24h
฿ 0.001592
฿ 0.001592฿ 0.001592
฿ 0.00234
฿ 0.00234฿ 0.00234
฿ 14.4283221246101965176
฿ 14.4283221246101965176฿ 14.4283221246101965176
฿ 0.1144760759018690932
฿ 0.1144760759018690932฿ 0.1144760759018690932
+9.63%
+22.67%
-23.89%
-23.89%
ประวัติราคา Panther Protocol (PANTHER) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Panther Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.01267977
|+22.67%
|30 วัน
|฿ -0.001534
|-42.29%
|60 วัน
|฿ -0.002339
|-52.77%
|90 วัน
|฿ -0.005988
|-74.10%
การเปลี่ยนแปลงราคา Panther Protocol ในวันนี้
วันนี้ PANTHER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01267977 (+22.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา Panther Protocol ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001534 (-42.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา Panther Protocol ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PANTHER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002339 (-52.77%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา Panther Protocol ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.005988 (-74.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Panther Protocol?
ราคาโทเค็น PANTHER ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. การยอมรับ DeFi และความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว – เมื่อการเงินแบบกระจายศูนย์เติบโตขึ้นและผู้ใช้งานมองหาความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรม ความต้องการโซลูชันความเป็นส่วนตัวแบบ zero-knowledge ของ Panther ก็เพิ่มสูงขึ้น
2. การพัฒนาและอัปเดตโปรโตคอล – การปรับปรุงด้านเทคนิค ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3. ความเชื่อมั่นในตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการประกาศข่าวเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับเหรียญความเป็นส่วนตัวมีผลกระทบต่อราคาของ PANTHER
4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการ staking – กรณีการใช้งานของโทเค็นภายในโปรโตคอลตลอดจนแรงจูงใจในการ staking ช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
5. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโปรโตคอล DeFi ที่เน้นความเป็นส่วนตัวรายอื่น ๆ มีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง – ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักสอดคล้องกับความผันผวนของราคาและการค้นพบราคาที่แท้จริง
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Panther Protocol วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Panther Protocol (PANTHER) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด และการจับจังหวะในการซื้อ/ขายให้เหมาะสม ในฐานะโทเค็นโปรโตคอล DeFi ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ราคาของ PANTHER สะท้อนถึงมุมมองของตลาดต่อโซลูชันด้านความเป็นส่วนตัวในโลกคริปโต ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
การคาดการณ์ราคา Panther Protocol
การคาดการณ์ราคา Panther Protocol (PANTHER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PANTHER ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา Panther Protocol (PANTHER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Panther Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Panther Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PANTHER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Panther Protocol
วิธีการซื้อและลงทุน Panther Protocol ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Panther Protocol หรือยัง? การซื้อ PANTHER บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Panther Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Panther Protocol (PANTHER) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Panther Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Panther Protocol ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Panther Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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การซื้อ Panther Protocol (PANTHER) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Panther Protocol (PANTHER)
Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.
Panther Protocol ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Panther Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Panther Protocol
หาก Panther Protocol เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Panther Protocol ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Panther Protocol วันนี้คือ ฿ 0.06880884 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Panther Protocol ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน PANTHER โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Panther Protocol มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน PANTHER จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Panther Protocol ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา PANTHER เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ PANTHER ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ PANTHER/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Panther Protocol เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Panther Protocol อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Panther Protocol (PANTHER) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:17:42 (UTC+8)
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Panther Protocol (PANTHER)
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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PANTHER USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ PANTHER โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส PANTHER USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.0635841
฿0.0635841฿0.0635841
+16.07%
26.82M (USDT)
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