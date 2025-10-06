ราคาปัจจุบัน UCN วันนี้ คือ 1425.98 USD ติดตามการอัปเดตราคา UCN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UCN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน UCN วันนี้ คือ 1425.98 USD ติดตามการอัปเดตราคา UCN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา UCN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา UCN(UCN)

$1,425.98
$1,425.98$1,425.98
+0.21%1D
UCN (UCN) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา UCN (UCN) (USD)

$ 1,413.21
$ 1,413.21$ 1,413.21
$ 1,425.99
$ 1,425.99$ 1,425.99
$ 1,413.21
$ 1,413.21$ 1,413.21

$ 1,425.99
$ 1,425.99$ 1,425.99

--
----

--
----

+0.14%

+0.21%

+3.38%

+3.38%

ราคาเรียลไทม์ UCN (UCN) คือ $ 1,425.98 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUCN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1,413.21 และราคาสูงสุด $ 1,425.99 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UCN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UCN มีการเปลี่ยนแปลง +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

--
----

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

$ 142.60M
$ 142.60M$ 142.60M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UCN คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.88M อุปทานหมุนเวียนของ UCN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 142.60M

ประวัติราคา UCN (UCN) USD

วันนี้$ +2.9883+0.21%
30 วัน$ +825.98+137.66%
60 วัน$ +825.98+137.66%
90 วัน$ +825.98+137.66%
การเปลี่ยนแปลงราคา UCN ในวันนี้

วันนี้ UCN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +2.9883 (+0.21%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา UCN ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +825.98 (+137.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา UCN ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UCN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +825.98 (+137.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา UCN ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +825.98 (+137.66%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา UCN (UCN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา UCNทันที

อะไรคือ UCN (UCN)

UCHAIN คือระบบนิเวศคริปโตที่ทรงพลังซึ่งมีเหรียญ UCN เป็นศูนย์กลาง ระบบนิเวศของเรารวมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลาย เช่น กระเป๋าคริปโตสมัยใหม่ บัตรเดบิตคริปโตสุดพิเศษ มาร์เก็ตเพลซของตัวเอง และอื่น ๆ อีกมากมาย ภารกิจของ UCHAIN คือการสร้างผลิตภัณฑ์คริปโตที่ไร้ที่ติ เพื่อเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับคริปโตทั่วโลก และมอบการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยคริปโตได้อย่างรวดเร็วทันใจ

UCN มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน UCN ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบUCNความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ UCN บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ UCN ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

UCN (UCN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ UCN (UCN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ UCN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา UCN ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ UCN (UCN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ UCN (UCN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ UCNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ UCN (UCN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ UCNใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ UCN บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

UCN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 UCN(UCN) เป็น VND
37,524,663.7
1 UCN(UCN) เป็น AUD
A$2,153.2298
1 UCN(UCN) เป็น GBP
1,069.485
1 UCN(UCN) เป็น EUR
1,212.083
1 UCN(UCN) เป็น USD
$1,425.98
1 UCN(UCN) เป็น MYR
RM5,974.8562
1 UCN(UCN) เป็น TRY
59,834.1208
1 UCN(UCN) เป็น JPY
¥216,748.96
1 UCN(UCN) เป็น ARS
ARS$2,100,112.045
1 UCN(UCN) เป็น RUB
113,008.915
1 UCN(UCN) เป็น INR
125,799.9556
1 UCN(UCN) เป็น IDR
Rp23,766,323.8268
1 UCN(UCN) เป็น PHP
84,346.717
1 UCN(UCN) เป็น EGP
￡E.67,548.6726
1 UCN(UCN) เป็น BRL
R$7,643.2528
1 UCN(UCN) เป็น CAD
C$1,982.1122
1 UCN(UCN) เป็น BDT
174,511.4324
1 UCN(UCN) เป็น NGN
2,075,656.488
1 UCN(UCN) เป็น COP
$5,484,532.977
1 UCN(UCN) เป็น ZAR
R.24,469.8168
1 UCN(UCN) เป็น UAH
60,019.4982
1 UCN(UCN) เป็น TZS
T.Sh.3,503,632.86
1 UCN(UCN) เป็น VES
Bs303,733.74
1 UCN(UCN) เป็น CLP
$1,340,421.2
1 UCN(UCN) เป็น PKR
Rs404,065.6928
1 UCN(UCN) เป็น KZT
767,063.1616
1 UCN(UCN) เป็น THB
฿46,073.4138
1 UCN(UCN) เป็น TWD
NT$43,606.4684
1 UCN(UCN) เป็น AED
د.إ5,233.3466
1 UCN(UCN) เป็น CHF
Fr1,126.5242
1 UCN(UCN) เป็น HKD
HK$11,065.6048
1 UCN(UCN) เป็น AMD
֏545,922.1832
1 UCN(UCN) เป็น MAD
.د.م13,161.7954
1 UCN(UCN) เป็น MXN
$26,238.032
1 UCN(UCN) เป็น SAR
ريال5,347.425
1 UCN(UCN) เป็น ETB
Br216,221.3474
1 UCN(UCN) เป็น KES
KSh184,151.0572
1 UCN(UCN) เป็น JOD
د.أ1,011.01982
1 UCN(UCN) เป็น PLN
5,162.0476
1 UCN(UCN) เป็น RON
лв6,217.2728
1 UCN(UCN) เป็น SEK
kr13,332.913
1 UCN(UCN) เป็น BGN
лв2,381.3866
1 UCN(UCN) เป็น HUF
Ft474,680.2224
1 UCN(UCN) เป็น CZK
29,760.2026
1 UCN(UCN) เป็น KWD
د.ك436.34988
1 UCN(UCN) เป็น ILS
4,634.435
1 UCN(UCN) เป็น BOB
Bs9,853.5218
1 UCN(UCN) เป็น AZN
2,424.166
1 UCN(UCN) เป็น TJS
SM13,176.0552
1 UCN(UCN) เป็น GEL
3,878.6656
1 UCN(UCN) เป็น AOA
Kz1,299,880.5886
1 UCN(UCN) เป็น BHD
.د.ب536.16848
1 UCN(UCN) เป็น BMD
$1,425.98
1 UCN(UCN) เป็น DKK
kr9,126.272
1 UCN(UCN) เป็น HNL
L37,546.0534
1 UCN(UCN) เป็น MUR
64,639.6734
1 UCN(UCN) เป็น NAD
$24,626.6746
1 UCN(UCN) เป็น NOK
kr14,202.7608
1 UCN(UCN) เป็น NZD
$2,466.9454
1 UCN(UCN) เป็น PAB
B/.1,425.98
1 UCN(UCN) เป็น PGK
K6,003.3758
1 UCN(UCN) เป็น QAR
ر.ق5,190.5672
1 UCN(UCN) เป็น RSD
дин.143,382.289
1 UCN(UCN) เป็น UZS
soʻm17,389,997.2176
1 UCN(UCN) เป็น ALL
L118,413.3792
1 UCN(UCN) เป็น ANG
ƒ2,552.5042
1 UCN(UCN) เป็น AWG
ƒ2,566.764
1 UCN(UCN) เป็น BBD
$2,851.96
1 UCN(UCN) เป็น BAM
KM2,381.3866
1 UCN(UCN) เป็น BIF
Fr4,205,215.02
1 UCN(UCN) เป็น BND
$1,839.5142
1 UCN(UCN) เป็น BSD
$1,425.98
1 UCN(UCN) เป็น JMD
$228,769.9714
1 UCN(UCN) เป็น KHR
5,749,907.855
1 UCN(UCN) เป็น KMF
Fr603,189.54
1 UCN(UCN) เป็น LAK
30,999,564.5974
1 UCN(UCN) เป็น LKR
රු434,210.91
1 UCN(UCN) เป็น MDL
L24,099.062
1 UCN(UCN) เป็น MGA
Ar6,365,973.9944
1 UCN(UCN) เป็น MOP
P11,407.84
1 UCN(UCN) เป็น MVR
21,817.494
1 UCN(UCN) เป็น MWK
MK2,475,658.1378
1 UCN(UCN) เป็น MZN
MT91,134.3818
1 UCN(UCN) เป็น NPR
रु201,405.4152
1 UCN(UCN) เป็น PYG
10,113,050.16
1 UCN(UCN) เป็น RWF
Fr2,071,948.94
1 UCN(UCN) เป็น SBD
$11,735.8154
1 UCN(UCN) เป็น SCR
19,493.1466
1 UCN(UCN) เป็น SRD
$56,383.2492
1 UCN(UCN) เป็น SVC
$12,477.325
1 UCN(UCN) เป็น SZL
L24,612.4148
1 UCN(UCN) เป็น TMT
m5,005.1898
1 UCN(UCN) เป็น TND
د.ت4,185.2513
1 UCN(UCN) เป็น TTD
$9,682.4042
1 UCN(UCN) เป็น UGX
Sh4,968,114.32
1 UCN(UCN) เป็น XAF
Fr801,400.76
1 UCN(UCN) เป็น XCD
$3,850.146
1 UCN(UCN) เป็น XOF
Fr801,400.76
1 UCN(UCN) เป็น XPF
Fr145,449.96
1 UCN(UCN) เป็น BWP
P20,277.4356
1 UCN(UCN) เป็น BZD
$2,866.2198
1 UCN(UCN) เป็น CVE
$134,954.7472
1 UCN(UCN) เป็น DJF
Fr253,824.44
1 UCN(UCN) เป็น DOP
$91,305.4994
1 UCN(UCN) เป็น DZD
د.ج185,234.802
1 UCN(UCN) เป็น FJD
$3,222.7148
1 UCN(UCN) เป็น GNF
Fr12,398,896.1
1 UCN(UCN) เป็น GTQ
Q10,923.0068
1 UCN(UCN) เป็น GYD
$298,571.6924
1 UCN(UCN) เป็น ISK
kr175,395.54

วันนี้ UCN (UCN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน UCN เป็นUSD คือ 1,425.98 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน UCN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ UCN เป็น USD คือ $ 1,425.98 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ UCN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ UCN คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ UCN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ UCN คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ UCN คือเท่าใด?
UCN ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ UCN คือเท่าไร?
UCN ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ UCN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ UCN คือ $ 4.88M USD
ปีนี้ UCN จะสูงขึ้นอีกไหม?
UCN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา UCN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

