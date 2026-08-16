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ราคาปัจจุบัน AITECH Cloud Network วันนี้ คือ 0.004909 THB มูลค่าตลาด ACN เท่ากับ 8,758,446.825173 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AITECH Cloud Network วันนี้ คือ 0.004909 THB มูลค่าตลาด ACN เท่ากับ 8,758,446.825173 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACN

ข้อมูลราคา ACN

ACN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ACN

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ราคา AITECH Cloud Network(ACN)

ราคาปัจจุบัน 1 ACN เป็น THB

฿0.16137546
฿0.16137546฿0.16137546
+1.15%1D
THB
AITECH Cloud Network (ACN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:53:59 (UTC+8)

ราคา AITECH Cloud Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน AITECH Cloud Network (ACN) วันนี้ ฿ 0.004909, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACN เป็น THB คือ ฿ 0.004909 ต่อ ACN.

AITECH Cloud Network มีอันดับที่ #891 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 8.76M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.78B ACN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACN เทรดระหว่าง ฿ 0.004821 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005082 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 16.352295421010277373 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1652187947600244624

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACN เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 282.37K.

AITECH Cloud Network (ACN) ข้อมูลการตลาด

No.891

฿ 8.76M
฿ 8.76M฿ 8.76M

฿ 282.37K
฿ 282.37K฿ 282.37K

฿ 9.82M
฿ 9.82M฿ 9.82M

1.78B
1.78B 1.78B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,986,052,500
1,986,052,500 1,986,052,500

89.20%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AITECH Cloud Network คือ ฿ 8.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 282.37K อุปทานหมุนเวียนของ ACN คือ 1.78B โดยมีอุปทานรวมที่ 1986052500 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9.82M

ประวัติราคา AITECH Cloud Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004821
฿ 0.004821฿ 0.004821
ต่ำสุด 24h
฿ 0.005082
฿ 0.005082฿ 0.005082
สูงสุด 24h

฿ 0.004821
฿ 0.004821฿ 0.004821

฿ 0.005082
฿ 0.005082฿ 0.005082

฿ 16.352295421010277373
฿ 16.352295421010277373฿ 16.352295421010277373

฿ 0.1652187947600244624
฿ 0.1652187947600244624฿ 0.1652187947600244624

+0.10%

+1.15%

-6.21%

-6.21%

ประวัติราคา AITECH Cloud Network (ACN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AITECH Cloud Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00183472+1.15%
30 วัน฿ -0.000864-14.97%
60 วัน฿ -0.001861-27.49%
90 วัน฿ -0.004639-48.59%
การเปลี่ยนแปลงราคา AITECH Cloud Network ในวันนี้

วันนี้ ACN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00183472 (+1.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AITECH Cloud Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000864 (-14.97%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AITECH Cloud Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001861 (-27.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AITECH Cloud Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004639 (-48.59%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AITECH Cloud Network (ACN) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา AITECH Cloud Network

การคาดการณ์ราคา AITECH Cloud Network (ACN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AITECH Cloud Network (ACN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AITECH Cloud Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AITECH Cloud Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AITECH Cloud Network

วิธีการซื้อและลงทุน AITECH Cloud Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย AITECH Cloud Network หรือยัง? การซื้อ ACN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ AITECH Cloud Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ AITECH Cloud Network (ACN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว AITECH Cloud Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ AITECH Cloud Network (ACN)

คุณสามารถทำอะไรกับ AITECH Cloud Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ AITECH Cloud Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ AITECH Cloud Network (ACN)

AITECH Cloud Network (ACN) is an enterprise-grade AI infrastructure ecosystem designed to support the next generation of AI builders. Evolving from Solidus Ai Tech, ACN brings together compute, agent orchestration, and an integrated economic layer to enable scalable, real-world AI execution within a secure, Web3-enabled environment.

AITECH Cloud Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AITECH Cloud Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AITECH Cloud Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AITECH Cloud Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:53:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AITECH Cloud Network (ACN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AITECH Cloud Network

ACN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ACN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ACN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด AITECH Cloud Network (ACN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน AITECH Cloud Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACN/USDT
฿0.16114544
฿0.16114544฿0.16114544
+1.03%
57.99M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ACN = 0.16130974 THB