OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

ชื่อOGPU

อันดับNo.1221

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)2.39%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน19,639,104.8193

อุปทานสูงสุด21,000,000

อุปทานรวม21,000,000

อัตราการไหลเวียน0.9351%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล3.6146305528459806,2024-11-27

ราคาต่ำสุด0.05277848051269474,2024-04-22

บล็อกเชนสาธารณะOGPU

