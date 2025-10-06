ราคาปัจจุบัน Accenture วันนี้ คือ 255.23 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACNON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ACNON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Accenture วันนี้ คือ 255.23 USD ติดตามการอัปเดตราคา ACNON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ACNON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACNON

ข้อมูลราคา ACNON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ACNON

โทเคโนมิกส์ ACNON

การคาดการณ์ราคา ACNON

ประวัติ ACNON

ACNON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ACNONเป็นสกุลเงินเฟียต

Accenture โลโก้

ราคา Accenture(ACNON)

ราคาปัจจุบัน 1 ACNON เป็น USD

$255.23
-0.25%1D
USD
Accenture (ACNON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:24:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Accenture (ACNON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 250.37
ต่ำสุด 24h
$ 256.14
สูงสุด 24h

$ 250.37
$ 256.14
$ 258.3135196333471
$ 229.27778200768591
0.00%

-0.25%

+1.10%

+1.10%

ราคาเรียลไทม์ Accenture (ACNON) คือ $ 255.23 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดACNON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 250.37 และราคาสูงสุด $ 256.14 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ACNON คือ $ 258.3135196333471 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 229.27778200768591

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ACNON มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Accenture (ACNON) ข้อมูลการตลาด

No.2054

$ 1.36M
$ 54.88K
$ 1.36M
5.32K
5,323.05020394
ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Accenture คือ $ 1.36M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.88K อุปทานหมุนเวียนของ ACNON คือ 5.32K โดยมีอุปทานรวมที่ 5323.05020394 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.36M

ประวัติราคา Accenture (ACNON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Accenture ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.6397-0.25%
30 วัน$ +15.7+6.55%
60 วัน$ +55.23+27.61%
90 วัน$ +55.23+27.61%
การเปลี่ยนแปลงราคา Accenture ในวันนี้

วันนี้ ACNON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.6397 (-0.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Accenture ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +15.7 (+6.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Accenture ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACNON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +55.23 (+27.61%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Accenture ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +55.23 (+27.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Accenture (ACNON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Accentureทันที

อะไรคือ Accenture (ACNON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Accenture มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Accenture ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบACNONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Accenture บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Accenture ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Accenture (USD)

Accenture (ACNON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Accenture (ACNON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Accenture

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Accenture ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Accenture (ACNON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Accenture (ACNON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ACNONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Accenture (ACNON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Accentureใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Accenture บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ACNON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Accenture(ACNON) เป็น VND
6,716,377.45
1 Accenture(ACNON) เป็น AUD
A$385.3973
1 Accenture(ACNON) เป็น GBP
191.4225
1 Accenture(ACNON) เป็น EUR
216.9455
1 Accenture(ACNON) เป็น USD
$255.23
1 Accenture(ACNON) เป็น MYR
RM1,069.4137
1 Accenture(ACNON) เป็น TRY
10,709.4508
1 Accenture(ACNON) เป็น JPY
¥38,794.96
1 Accenture(ACNON) เป็น ARS
ARS$375,889.9825
1 Accenture(ACNON) เป็น RUB
20,226.9775
1 Accenture(ACNON) เป็น INR
22,516.3906
1 Accenture(ACNON) เป็น IDR
Rp4,253,831.6318
1 Accenture(ACNON) เป็น PHP
15,096.8545
1 Accenture(ACNON) เป็น EGP
￡E.12,090.2451
1 Accenture(ACNON) เป็น BRL
R$1,368.0328
1 Accenture(ACNON) เป็น CAD
C$354.7697
1 Accenture(ACNON) เป็น BDT
31,235.0474
1 Accenture(ACNON) เป็น NGN
371,512.788
1 Accenture(ACNON) เป็น COP
$981,652.8645
1 Accenture(ACNON) เป็น ZAR
R.4,379.7468
1 Accenture(ACNON) เป็น UAH
10,742.6307
1 Accenture(ACNON) เป็น TZS
T.Sh.627,100.11
1 Accenture(ACNON) เป็น VES
Bs54,363.99
1 Accenture(ACNON) เป็น CLP
$239,916.2
1 Accenture(ACNON) เป็น PKR
Rs72,321.9728
1 Accenture(ACNON) เป็น KZT
137,293.3216
1 Accenture(ACNON) เป็น THB
฿8,246.4813
1 Accenture(ACNON) เป็น TWD
NT$7,804.9334
1 Accenture(ACNON) เป็น AED
د.إ936.6941
1 Accenture(ACNON) เป็น CHF
Fr201.6317
1 Accenture(ACNON) เป็น HKD
HK$1,980.5848
1 Accenture(ACNON) เป็น AMD
֏97,712.2532
1 Accenture(ACNON) เป็น MAD
.د.م2,355.7729
1 Accenture(ACNON) เป็น MXN
$4,696.232
1 Accenture(ACNON) เป็น SAR
ريال957.1125
1 Accenture(ACNON) เป็น ETB
Br38,700.5249
1 Accenture(ACNON) เป็น KES
KSh32,960.4022
1 Accenture(ACNON) เป็น JOD
د.أ180.95807
1 Accenture(ACNON) เป็น PLN
923.9326
1 Accenture(ACNON) เป็น RON
лв1,112.8028
1 Accenture(ACNON) เป็น SEK
kr2,386.4005
1 Accenture(ACNON) เป็น BGN
лв426.2341
1 Accenture(ACNON) เป็น HUF
Ft84,960.9624
1 Accenture(ACNON) เป็น CZK
5,326.6501
1 Accenture(ACNON) เป็น KWD
د.ك78.10038
1 Accenture(ACNON) เป็น ILS
829.4975
1 Accenture(ACNON) เป็น BOB
Bs1,763.6393
1 Accenture(ACNON) เป็น AZN
433.891
1 Accenture(ACNON) เป็น TJS
SM2,358.3252
1 Accenture(ACNON) เป็น GEL
694.2256
1 Accenture(ACNON) เป็น AOA
Kz232,660.0111
1 Accenture(ACNON) เป็น BHD
.د.ب95.96648
1 Accenture(ACNON) เป็น BMD
$255.23
1 Accenture(ACNON) เป็น DKK
kr1,633.472
1 Accenture(ACNON) เป็น HNL
L6,720.2059
1 Accenture(ACNON) เป็น MUR
11,569.5759
1 Accenture(ACNON) เป็น NAD
$4,407.8221
1 Accenture(ACNON) เป็น NOK
kr2,542.0908
1 Accenture(ACNON) เป็น NZD
$441.5479
1 Accenture(ACNON) เป็น PAB
B/.255.23
1 Accenture(ACNON) เป็น PGK
K1,074.5183
1 Accenture(ACNON) เป็น QAR
ر.ق929.0372
1 Accenture(ACNON) เป็น RSD
дин.25,663.3765
1 Accenture(ACNON) เป็น UZS
soʻm3,112,560.4776
1 Accenture(ACNON) เป็น ALL
L21,194.2992
1 Accenture(ACNON) เป็น ANG
ƒ456.8617
1 Accenture(ACNON) เป็น AWG
ƒ459.414
1 Accenture(ACNON) เป็น BBD
$510.46
1 Accenture(ACNON) เป็น BAM
KM426.2341
1 Accenture(ACNON) เป็น BIF
Fr752,673.27
1 Accenture(ACNON) เป็น BND
$329.2467
1 Accenture(ACNON) เป็น BSD
$255.23
1 Accenture(ACNON) เป็น JMD
$40,946.5489
1 Accenture(ACNON) เป็น KHR
1,029,151.1675
1 Accenture(ACNON) เป็น KMF
Fr107,962.29
1 Accenture(ACNON) เป็น LAK
5,548,478.1499
1 Accenture(ACNON) เป็น LKR
රු77,717.535
1 Accenture(ACNON) เป็น MDL
L4,313.387
1 Accenture(ACNON) เป็น MGA
Ar1,139,418.1844
1 Accenture(ACNON) เป็น MOP
P2,041.84
1 Accenture(ACNON) เป็น MVR
3,905.019
1 Accenture(ACNON) เป็น MWK
MK443,107.3553
1 Accenture(ACNON) เป็น MZN
MT16,311.7493
1 Accenture(ACNON) เป็น NPR
रु36,048.6852
1 Accenture(ACNON) เป็น PYG
1,810,091.16
1 Accenture(ACNON) เป็น RWF
Fr370,849.19
1 Accenture(ACNON) เป็น SBD
$2,100.5429
1 Accenture(ACNON) เป็น SCR
3,488.9941
1 Accenture(ACNON) เป็น SRD
$10,091.7942
1 Accenture(ACNON) เป็น SVC
$2,233.2625
1 Accenture(ACNON) เป็น SZL
L4,405.2698
1 Accenture(ACNON) เป็น TMT
m895.8573
1 Accenture(ACNON) เป็น TND
د.ت749.10005
1 Accenture(ACNON) เป็น TTD
$1,733.0117
1 Accenture(ACNON) เป็น UGX
Sh889,221.32
1 Accenture(ACNON) เป็น XAF
Fr143,439.26
1 Accenture(ACNON) เป็น XCD
$689.121
1 Accenture(ACNON) เป็น XOF
Fr143,439.26
1 Accenture(ACNON) เป็น XPF
Fr26,033.46
1 Accenture(ACNON) เป็น BWP
P3,629.3706
1 Accenture(ACNON) เป็น BZD
$513.0123
1 Accenture(ACNON) เป็น CVE
$24,154.9672
1 Accenture(ACNON) เป็น DJF
Fr45,430.94
1 Accenture(ACNON) เป็น DOP
$16,342.3769
1 Accenture(ACNON) เป็น DZD
د.ج33,154.377
1 Accenture(ACNON) เป็น FJD
$576.8198
1 Accenture(ACNON) เป็น GNF
Fr2,219,224.85
1 Accenture(ACNON) เป็น GTQ
Q1,955.0618
1 Accenture(ACNON) เป็น GYD
$53,440.0574
1 Accenture(ACNON) เป็น ISK
kr31,393.29

Accenture ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Accenture ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Accenture อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Accenture

วันนี้ Accenture (ACNON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ACNON เป็นUSD คือ 255.23 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ACNON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ACNON เป็น USD คือ $ 255.23 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Accenture คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ACNON คือ $ 1.36M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ACNON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ACNON คือ 5.32K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ACNON คือเท่าใด?
ACNON ถึงราคา ATH ที่ 258.3135196333471 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ACNON คือเท่าไร?
ACNON ถึงราคา ATL ที่ 229.27778200768591 USD
ปริมาณการเทรดของ ACNON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ACNON คือ $ 54.88K USD
ปีนี้ ACNON จะสูงขึ้นอีกไหม?
ACNON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ACNON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:24:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Accenture (ACNON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ACNON เป็น USD

จำนวน

ACNON
ACNON
USD
USD

1 ACNON = 255.23 USD

เทรด ACNON

ACNON/USDT
$255.23
-0.27%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

$114,710.65

$4,096.97

$0.04264

$198.11

$3.8435

$4,096.97

$114,710.65

$198.11

$2.6343

$0.19935

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.009380

$1.366

$0.0000000516

$0.00242

$0.00000845

$0.0000000000000000057

$0.0091

