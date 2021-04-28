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ราคาปัจจุบัน Chia Network วันนี้ คือ 1.334 THB มูลค่าตลาด XCH เท่ากับ 19,225,242.484 THB ติดตามการอัปเดตราคา XCH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chia Network วันนี้ คือ 1.334 THB มูลค่าตลาด XCH เท่ากับ 19,225,242.484 THB ติดตามการอัปเดตราคา XCH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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XCH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XCH

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ราคา Chia Network(XCH)

ราคาปัจจุบัน 1 XCH เป็น THB

฿43.72852
฿43.72852฿43.72852
+1.52%1D
THB
Chia Network (XCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:21:36 (UTC+8)

ราคา Chia Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chia Network (XCH) วันนี้ ฿ 1.334, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XCH เป็น THB คือ ฿ 1.334 ต่อ XCH.

Chia Network มีอันดับที่ #578 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 19.23M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.41M XCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XCH เทรดระหว่าง ฿ 1.29 (ต่ำ) กับ ฿ 1.392 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 63,413.1352602264 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 65.081100084861819332

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XCH เคลื่อนไหว +1.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.03K.

Chia Network (XCH) ข้อมูลการตลาด

No.578

฿ 19.23M
฿ 19.23M฿ 19.23M

฿ 67.03K
฿ 67.03K฿ 67.03K

฿ 44.28M
฿ 44.28M฿ 44.28M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chia Network คือ ฿ 19.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.03K อุปทานหมุนเวียนของ XCH คือ 14.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 33191992 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 44.28M

ประวัติราคา Chia Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.29
฿ 1.29฿ 1.29
ต่ำสุด 24h
฿ 1.392
฿ 1.392฿ 1.392
สูงสุด 24h

฿ 1.29
฿ 1.29฿ 1.29

฿ 1.392
฿ 1.392฿ 1.392

฿ 63,413.1352602264
฿ 63,413.1352602264฿ 63,413.1352602264

฿ 65.081100084861819332
฿ 65.081100084861819332฿ 65.081100084861819332

+1.13%

+1.52%

-0.68%

-0.68%

ประวัติราคา Chia Network (XCH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.65472+1.52%
30 วัน฿ -0.052-3.76%
60 วัน฿ -0.668-33.37%
90 วัน฿ -1.394-51.10%
การเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network ในวันนี้

วันนี้ XCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.65472 (+1.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.052 (-3.76%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.668 (-33.37%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.394 (-51.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Chia Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Chia Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Chia Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XCH: ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 XCH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.818 ซึ่งต่ำกว่าระดับศูนย์กลางของฮับสำคัญที่ 2.932 ประมาณ 4% ขณะนี้ราคาใกล้เคียงกับแนวรับ S1 ที่ 2.823 โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง และราคาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับระบบฮับสำคัญ 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ได้รับการจัดวางในลักษณะสัญญาณซื้อ ขณะที่ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามแบบดาวตก ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างค่าดัชนี ทั้งนี้ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงรองรับราคา แต่ดัชนีพลังงานระยะกลางและระยะยาวเริ่มแสดงสัญญาณเบี่ยงเบน ทำให้การกระจายพลังงานไม่สมดุล ส่วนค่าความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างแน่นรอบราคาปัจจุบัน 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้าน R1 ที่ 3.004 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 6.6% ขณะที่ศูนย์กลางของฮับสำคัญที่ 2.932 เป็นแรงกดดันระยะใกล้ราว 4% สำหรับแนวรับ S2 ที่ 2.751 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 2.4% ซึ่งถือเป็นโซนป้องกันสำคัญระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Chia Network?

ราคาของ Chia Network (XCH) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร – เมื่อมีเกษตรกรเข้าร่วมมากขึ้น จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ปริมาณซัพพลายเพิ่มขึ้นเช่นกัน
2. ต้นทุนฮาร์ดแวร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล – ราคาของ HDD/SSD มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของการขุดเหมือง
3. เรื่องราวด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน – แนวคิด “สีเขียว” ของ Chia ที่ใช้หลักการ Proof-of-Space ในการยืนยันธุรกรรม ช่วยดึงดูดนักลงทุนด้าน ESG
4. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการเติบโตของระบบนิเวศ
5. ความรู้สึกของตลาดต่อกลไกการยืนยันธุรกรรมแบบอื่น ๆ
6. การแข่งขันจากคริปโทเคอร์เรนซีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับบล็อกเชนที่ประหยัดพลังงาน
8. การนำโซลูชันคริปโทที่ยั่งยืนมาใช้ในระดับสถาบัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Chia Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Chia Network (XCH) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน และการวิเคราะห์ตลาด เนื่องจาก XCH ใช้ระบบ Proof-of-Space แทนการขุดเหมืองที่ใช้พลังงานสูง จึงดึงดูดนักลงทุนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การติดตามราคาประจำวันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวน ประเมินความสามารถในการทำกำไรของการดำเนินงานด้านการปลูกพืช และตัดสินใจซื้อ/ขายอย่างรอบคอบในตลาดคริปโตเคอเรนซีสีเขียวที่กำลังเติบโตนี้

การคาดการณ์ราคา Chia Network

การคาดการณ์ราคา Chia Network (XCH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XCH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Chia Network (XCH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chia Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chia Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XCH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chia Network

วิธีการซื้อและลงทุน Chia Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Chia Network หรือยัง? การซื้อ XCH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Chia Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Chia Network (XCH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Chia Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Chia Network (XCH)

คุณสามารถทำอะไรกับ Chia Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Chia Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Chia Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Chia Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

DePINLayer 1 (L1)Made in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chia Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:21:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chia Network (XCH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chia Network

XCH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Chia Network (XCH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Chia Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XCH/USDT
฿43.33516
฿43.33516฿43.33516
+0.45%
50.88K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 XCH = 43.72852 THB