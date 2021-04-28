ราคา Chia Network(XCH)
ราคาปัจจุบัน Chia Network (XCH) วันนี้ ฿ 1.334, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XCH เป็น THB คือ ฿ 1.334 ต่อ XCH.
Chia Network มีอันดับที่ #578 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 19.23M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 14.41M XCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XCH เทรดระหว่าง ฿ 1.29 (ต่ำ) กับ ฿ 1.392 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 63,413.1352602264 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 65.081100084861819332
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XCH เคลื่อนไหว +1.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.03K.
No.578
2021-04-28 00:00:00
CHIA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chia Network คือ ฿ 19.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.03K อุปทานหมุนเวียนของ XCH คือ 14.41M โดยมีอุปทานรวมที่ 33191992 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 44.28M
+1.13%
+1.52%
-0.68%
-0.68%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chia Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.65472
|+1.52%
|30 วัน
|฿ -0.052
|-3.76%
|60 วัน
|฿ -0.668
|-33.37%
|90 วัน
|฿ -1.394
|-51.10%
วันนี้ XCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.65472 (+1.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.052 (-3.76%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.668 (-33.37%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.394 (-51.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Chia Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XCH: ขาลง ขาขึ้น 25% | ขาลง75%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 XCH_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.818 ซึ่งต่ำกว่าระดับศูนย์กลางของฮับสำคัญที่ 2.932 ประมาณ 4% ขณะนี้ราคาใกล้เคียงกับแนวรับ S1 ที่ 2.823 โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลง และราคาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับระบบฮับสำคัญ 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ได้รับการจัดวางในลักษณะสัญญาณซื้อ ขณะที่ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดข้ามแบบดาวตก ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างค่าดัชนี ทั้งนี้ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงรองรับราคา แต่ดัชนีพลังงานระยะกลางและระยะยาวเริ่มแสดงสัญญาณเบี่ยงเบน ทำให้การกระจายพลังงานไม่สมดุล ส่วนค่าความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างแน่นรอบราคาปัจจุบัน 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้าน R1 ที่ 3.004 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 6.6% ขณะที่ศูนย์กลางของฮับสำคัญที่ 2.932 เป็นแรงกดดันระยะใกล้ราว 4% สำหรับแนวรับ S2 ที่ 2.751 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 2.4% ซึ่งถือเป็นโซนป้องกันสำคัญระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Chia Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Chia Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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