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ราคาปัจจุบัน Juventus วันนี้ คือ 0.3036 THB มูลค่าตลาด JUV เท่ากับ 4,739,939.2128 THB ติดตามการอัปเดตราคา JUV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Juventus วันนี้ คือ 0.3036 THB มูลค่าตลาด JUV เท่ากับ 4,739,939.2128 THB ติดตามการอัปเดตราคา JUV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JUV

ข้อมูลราคา JUV

JUV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JUV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JUV

โทเคโนมิกส์ JUV

การคาดการณ์ราคา JUV

ประวัติ JUV

JUV คู่มือการซื้อ

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ราคา Juventus(JUV)

ราคาปัจจุบัน 1 JUV เป็น THB

฿9.976296
฿9.976296฿9.976296
-0.32%1D
THB
Juventus (JUV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:42:16 (UTC+8)

ราคา Juventus วันนี้

ราคาปัจจุบัน Juventus (JUV) วันนี้ ฿ 0.3036, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JUV เป็น THB คือ ฿ 0.3036 ต่อ JUV.

Juventus มีอันดับที่ #1183 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.74M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.61M JUV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JUV เทรดระหว่าง ฿ 0.3008 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3059 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,252.141828931 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 10.432813233330810124

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JUV เคลื่อนไหว -0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.24K.

Juventus (JUV) ข้อมูลการตลาด

No.1183

฿ 4.74M
฿ 4.74M฿ 4.74M

฿ 56.24K
฿ 56.24K฿ 56.24K

฿ 6.06M
฿ 6.06M฿ 6.06M

15.61M
15.61M 15.61M

19,956,000
19,956,000 19,956,000

19,956,000
19,956,000 19,956,000

78.23%

CHZ

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Juventus คือ ฿ 4.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.24K อุปทานหมุนเวียนของ JUV คือ 15.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 19956000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.06M

ประวัติราคา Juventus THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.3008
฿ 0.3008฿ 0.3008
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3059
฿ 0.3059฿ 0.3059
สูงสุด 24h

฿ 0.3008
฿ 0.3008฿ 0.3008

฿ 0.3059
฿ 0.3059฿ 0.3059

฿ 1,252.141828931
฿ 1,252.141828931฿ 1,252.141828931

฿ 10.432813233330810124
฿ 10.432813233330810124฿ 10.432813233330810124

-0.37%

-0.32%

-4.92%

-4.92%

ประวัติราคา Juventus (JUV) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Juventus ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.032027-0.32%
30 วัน฿ -0.0248-7.56%
60 วัน฿ -0.0525-14.75%
90 วัน฿ -0.1413-31.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา Juventus ในวันนี้

วันนี้ JUV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.032027 (-0.32%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Juventus ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0248 (-7.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Juventus ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JUV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0525 (-14.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Juventus ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1413 (-31.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Juventus (JUV) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Juventus

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Juventus ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Juventus?

ราคาโทเค็น JUV ได้รับอิทธิพลจาก: ผลงานของทีมยูเวนตุสและผลการแข่งขัน, การย้ายทีมและการเซ็นสัญญานักเตะ, ระดับการมีส่วนร่วมของแฟนบอล, ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดคริปโต, การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์, ประโยชน์การใช้งานบนแพลตฟอร์ม Socios.com, ปริมาณการซื้อขาย, การประกาศความร่วมมือ, ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นแฟนบอล และเหตุการณ์ตามปฏิทินฟุตบอลประจำฤดูกาล เช่น การแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Juventus วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็นแฟนบอลของยูเวนตุส (JUV) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การตัดสินใจลงทุน หรือการวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด โทเค็น JUV มอบสิทธิ์ในการออกเสียงต่อการตัดสินใจของสโมสรและรางวัลพิเศษต่าง ๆ แนวโน้มราคาสะท้อนถึงผลงานของทีม กระแสตลาด และระดับการมีส่วนร่วมของแฟนบอล

การคาดการณ์ราคา Juventus

การคาดการณ์ราคา Juventus (JUV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JUV ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Juventus (JUV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Juventus อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Juventus จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JUV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Juventus

วิธีการซื้อและลงทุน Juventus ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Juventus หรือยัง? การซื้อ JUV บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Juventus ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Juventus (JUV) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Juventus จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Juventus (JUV)

คุณสามารถทำอะไรกับ Juventus ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Juventus ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ Juventus (JUV) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Juventus (JUV)

Fan Token เปิดโอกาสให้แฟน ๆ จากหลากหลายวงการกีฬาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีม ลีก หรือสโมสรที่ตนชื่นชอบ ผ่านแพลตฟอร์ม Socios.com แฟน ๆ สามารถมีสิทธิ์โหวตในบางกิจกรรมของสโมสร เช่น การเลือกเพลงฉลองประตูในสนามฟุตบอล หรือการเลือกนักสู้ที่อยากให้ขึ้นชกในศึก MMA และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยพลังของ Fan Token ผู้ถือยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประสบการณ์สุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต เช่น การพบปะนักกีฬา การเข้าร่วมกิจกรรมวันฝึกซ้อม และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย

Juventus ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Juventus ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Juventus อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Juventus

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:42:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Juventus (JUV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Juventus

JUV USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ JUV โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JUV USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Juventus (JUV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Juventus ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JUV/USDT
฿9.963152
฿9.963152฿9.963152
-0.54%
185.94K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ JUV เป็น THB

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JUV
JUV
THB
THB

1 JUV = 9.976296 THB