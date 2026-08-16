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ราคาปัจจุบัน CF Large Cap Index วันนี้ คือ 5.261 THB มูลค่าตลาด LCAP เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา LCAP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CF Large Cap Index วันนี้ คือ 5.261 THB มูลค่าตลาด LCAP เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา LCAP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LCAP

ข้อมูลราคา LCAP

LCAP คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LCAP

โทเคโนมิกส์ LCAP

การคาดการณ์ราคา LCAP

ประวัติ LCAP

LCAP คู่มือการซื้อ

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ราคา CF Large Cap Index(LCAP)

ราคาปัจจุบัน 1 LCAP เป็น THB

฿172.87646
฿172.87646฿172.87646
+0.57%1D
THB
CF Large Cap Index (LCAP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:57:21 (UTC+8)

ราคา CF Large Cap Index วันนี้

ราคาปัจจุบัน CF Large Cap Index (LCAP) วันนี้ ฿ 5.261, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LCAP เป็น THB คือ ฿ 5.261 ต่อ LCAP.

CF Large Cap Index มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- LCAP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LCAP เทรดระหว่าง ฿ 5.231 (ต่ำ) กับ ฿ 5.261 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LCAP เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.03.

CF Large Cap Index (LCAP) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 7.03
฿ 7.03฿ 7.03

฿ 3.34M
฿ 3.34M฿ 3.34M

--
----

634,565
634,565 634,565

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CF Large Cap Index คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.03 อุปทานหมุนเวียนของ LCAP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 634565 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.34M

ประวัติราคา CF Large Cap Index THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 5.231
฿ 5.231฿ 5.231
ต่ำสุด 24h
฿ 5.261
฿ 5.261฿ 5.261
สูงสุด 24h

฿ 5.231
฿ 5.231฿ 5.231

฿ 5.261
฿ 5.261฿ 5.261

--
----

--
----

0.00%

+0.57%

-0.98%

-0.98%

ประวัติราคา CF Large Cap Index (LCAP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CF Large Cap Index ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.97981+0.57%
30 วัน฿ -0.074-1.39%
60 วัน฿ -0.18-3.31%
90 วัน฿ -1.19-18.45%
การเปลี่ยนแปลงราคา CF Large Cap Index ในวันนี้

วันนี้ LCAP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.97981 (+0.57%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CF Large Cap Index ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.074 (-1.39%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CF Large Cap Index ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LCAP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.18 (-3.31%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CF Large Cap Index ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.19 (-18.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CF Large Cap Index (LCAP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CF Large Cap Indexทันที

การวิเคราะห์ CF Large Cap Index

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CF Large Cap Index ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ CF Large Cap Index?

ราคาของดัชนี CF Large Cap (LCAP) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
2. ผลการดำเนินงานของคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบ เช่น บิทคอยน์และเอธิเรียม
3. พัฒนาการด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
4. การยอมรับจากสถาบันและการไหลเข้าของเงินลงทุน
5. สภาพเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องของคริปโทเคอร์เรนซีที่เป็นส่วนประกอบ
7. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโมเมนตัมของตลาด
8. เหตุการณ์ข่าวสารและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน
9. ความสัมพันธ์กับตลาดการเงินแบบดั้งเดิมในช่วงเวลาที่ตลาดเสี่ยงหรือปลอดภัย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ CF Large Cap Index วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของดัชนี CF Large Cap (LCAP) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การติดตามพอร์ตการลงทุน การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการบริหารความเสี่ยง ในฐานะดัชนีคริปโตเคอเรนซีขนาดใหญ่ LCAP ช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความมั่นคงและมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง

การคาดการณ์ราคา CF Large Cap Index

การคาดการณ์ราคา CF Large Cap Index (LCAP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LCAP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CF Large Cap Index (LCAP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CF Large Cap Index อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CF Large Cap Index จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LCAP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CF Large Cap Index

วิธีการซื้อและลงทุน CF Large Cap Index ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CF Large Cap Index หรือยัง? การซื้อ LCAP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CF Large Cap Index ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CF Large Cap Index (LCAP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว CF Large Cap Index จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ CF Large Cap Index (LCAP)

คุณสามารถทำอะไรกับ CF Large Cap Index ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ CF Large Cap Index ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ CF Large Cap Index (LCAP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ CF Large Cap Index (LCAP)

CF Large Cap Index (Diversified Weight) เป็นดัชนีพอร์ตโฟลิโอแบบเบนช์มาร์กที่มีสภาพคล่องและสามารถลงทุนได้ ออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่มมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ โดยดัชนีมีเป้าหมายในการครอบคลุม 95% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของจักรวาลสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถลงทุนได้ในฐานะส่วนประกอบของดัชนี

CF Large Cap Index ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CF Large Cap Index ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ CF Large Cap Index อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeDeFi Index

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CF Large Cap Index

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:57:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CF Large Cap Index (LCAP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CF Large Cap Index

LCAP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ LCAP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส LCAP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด CF Large Cap Index (LCAP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CF Large Cap Index ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LCAP/USDT
฿172.87646
฿172.87646฿172.87646
+0.57%
1.34 (USDT)

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เครื่องคำนวณ LCAP เป็น THB

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LCAP
THB
THB

1 LCAP = 172.87646 THB