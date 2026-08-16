ราคา JOE(JOE)
ราคาปัจจุบัน JOE (JOE) วันนี้ ฿ 0.02818, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JOE เป็น THB คือ ฿ 0.02818 ต่อ JOE.
JOE มีอันดับที่ #828 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.88M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 457.18M JOE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JOE เทรดระหว่าง ฿ 0.02805 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02928 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 165.077346327925244678 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9121516283468242666
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JOE เคลื่อนไหว -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.76K.
No.828
91.43%
AVAX_CCHAIN
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JOE คือ ฿ 12.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.76K อุปทานหมุนเวียนของ JOE คือ 457.18M โดยมีอุปทานรวมที่ 464573155 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.09M
-0.43%
-2.05%
-1.34%
-1.34%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา JOE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0193802
|-2.05%
|30 วัน
|฿ +0.00119
|+4.40%
|60 วัน
|฿ -0.00398
|-12.38%
|90 วัน
|฿ -0.01266
|-31.00%
วันนี้ JOE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0193802 (-2.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00119 (+4.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JOE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00398 (-12.38%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01266 (-31.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา JOE (JOE) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา JOEทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด JOE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JOE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
JOE_USDT ราคาในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ระดับ 0.02787 โดยเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (ศูนย์กลาง) ที่ 0.02756 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.02783 และมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย R2 ที่ระดับ 0.02802 ระบบโครงสร้างราคาแสดงให้เห็นว่าราคาได้ออกจากช่วงการแกว่งตัว และฝ่ายซื้อเริ่มครองความได้เปรียบในโครงสร้างระยะสั้น ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.02737 และ S2 ที่ระดับ 0.0271 ถือเป็นระดับการป้องกันทางด้านล่าง ด้าน MACD พบว่าเกิดภาวะเส้นขวาง (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง ขณะเดียวกันกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังไม่ส่งสัญญาณซื้อ และดัชนีแรงเคลื่อนไหวของราคา (Momentum) ก็ยังขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่แสดงถึงภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยันจากข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินทิศทางการแกว่งตัวในระยะสั้น ขณะเดียวกัน รูปแบบ Bollinger Bands ยังคงไม่ชัดเจน จำเป็นต้องติดตามการขยายตัวของช่วงความผันผวน (Bandwidth) เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยรวมแล้ว แรงขับเคลื่อนของราคาในระยะสั้นยังคงกระจัดกระจาย โดยดัชนีที่เร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ทำให้แรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นยังไม่เพียงพอ ระดับสำคัญใกล้เคียงในระยะสั้น ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.02783 ซึ่งอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก ถือเป็นจุดทดสอบที่สำคัญในทันที ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.02802 อยู่เหนือราคาปัจจุบันประมาณ 0.00013 สำหรับแนวรับในระยะใกล้ ได้แก่ S1 ที่ระดับ 0.02737 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.0005 และแนวรับรอง (S2) ที่ระดับ 0.0271 ซึ่งจะเป็นจุดพักตัวหากราคาปรับตัวลดลง ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยกลาง (ศูนย์กลาง) ที่ระดับ 0.02756 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย หากราคาหลุดลงไป จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ JOE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย JOE หรือยัง? การซื้อ JOE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ JOE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ JOE (JOE) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ JOE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ JOE (JOE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก JOE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ JOE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JOE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน JOE ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น