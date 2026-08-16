ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน JOE วันนี้ คือ 0.02818 THB มูลค่าตลาด JOE เท่ากับ 12,883,379.09426 THB ติดตามการอัปเดตราคา JOE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JOE วันนี้ คือ 0.02818 THB มูลค่าตลาด JOE เท่ากับ 12,883,379.09426 THB ติดตามการอัปเดตราคา JOE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JOE

ข้อมูลราคา JOE

JOE คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JOE

โทเคโนมิกส์ JOE

การคาดการณ์ราคา JOE

ประวัติ JOE

JOE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JOEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต JOE

JOE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

JOE โลโก้

ราคา JOE(JOE)

ราคาปัจจุบัน 1 JOE เป็น THB

฿0.9259948
฿0.9259948฿0.9259948
-2.05%1D
THB
JOE (JOE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:39:45 (UTC+8)

ราคา JOE วันนี้

ราคาปัจจุบัน JOE (JOE) วันนี้ ฿ 0.02818, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JOE เป็น THB คือ ฿ 0.02818 ต่อ JOE.

JOE มีอันดับที่ #828 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 12.88M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 457.18M JOE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JOE เทรดระหว่าง ฿ 0.02805 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02928 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 165.077346327925244678 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9121516283468242666

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JOE เคลื่อนไหว -0.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.76K.

JOE (JOE) ข้อมูลการตลาด

No.828

฿ 12.88M
฿ 12.88M฿ 12.88M

฿ 56.76K
฿ 56.76K฿ 56.76K

฿ 14.09M
฿ 14.09M฿ 14.09M

457.18M
457.18M 457.18M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

91.43%

AVAX_CCHAIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JOE คือ ฿ 12.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.76K อุปทานหมุนเวียนของ JOE คือ 457.18M โดยมีอุปทานรวมที่ 464573155 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.09M

ประวัติราคา JOE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02805
฿ 0.02805฿ 0.02805
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02928
฿ 0.02928฿ 0.02928
สูงสุด 24h

฿ 0.02805
฿ 0.02805฿ 0.02805

฿ 0.02928
฿ 0.02928฿ 0.02928

฿ 165.077346327925244678
฿ 165.077346327925244678฿ 165.077346327925244678

฿ 0.9121516283468242666
฿ 0.9121516283468242666฿ 0.9121516283468242666

-0.43%

-2.05%

-1.34%

-1.34%

ประวัติราคา JOE (JOE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา JOE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0193802-2.05%
30 วัน฿ +0.00119+4.40%
60 วัน฿ -0.00398-12.38%
90 วัน฿ -0.01266-31.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา JOE ในวันนี้

วันนี้ JOE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0193802 (-2.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา JOE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00119 (+4.40%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา JOE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JOE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00398 (-12.38%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา JOE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01266 (-31.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา JOE (JOE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา JOEทันที

การวิเคราะห์ JOE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด JOE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด JOE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JOE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

JOE_USDT ราคาในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ระดับ 0.02787 โดยเคลื่อนตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลาง (ศูนย์กลาง) ที่ 0.02756 ปัจจุบันราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.02783 และมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย R2 ที่ระดับ 0.02802 ระบบโครงสร้างราคาแสดงให้เห็นว่าราคาได้ออกจากช่วงการแกว่งตัว และฝ่ายซื้อเริ่มครองความได้เปรียบในโครงสร้างระยะสั้น ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.02737 และ S2 ที่ระดับ 0.0271 ถือเป็นระดับการป้องกันทางด้านล่าง ด้าน MACD พบว่าเกิดภาวะเส้นขวาง (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง ขณะเดียวกันกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ยังไม่ส่งสัญญาณซื้อ และดัชนีแรงเคลื่อนไหวของราคา (Momentum) ก็ยังขาดการประสานงานระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่แสดงถึงภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยันจากข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินทิศทางการแกว่งตัวในระยะสั้น ขณะเดียวกัน รูปแบบ Bollinger Bands ยังคงไม่ชัดเจน จำเป็นต้องติดตามการขยายตัวของช่วงความผันผวน (Bandwidth) เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยรวมแล้ว แรงขับเคลื่อนของราคาในระยะสั้นยังคงกระจัดกระจาย โดยดัชนีที่เร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน ทำให้แรงผลักดันในการปรับตัวขึ้นยังไม่เพียงพอ ระดับสำคัญใกล้เคียงในระยะสั้น ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.02783 ซึ่งอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก ถือเป็นจุดทดสอบที่สำคัญในทันที ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.02802 อยู่เหนือราคาปัจจุบันประมาณ 0.00013 สำหรับแนวรับในระยะใกล้ ได้แก่ S1 ที่ระดับ 0.02737 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.0005 และแนวรับรอง (S2) ที่ระดับ 0.0271 ซึ่งจะเป็นจุดพักตัวหากราคาปรับตัวลดลง ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยกลาง (ศูนย์กลาง) ที่ระดับ 0.02756 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย หากราคาหลุดลงไป จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงไปในเชิงลบ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ JOE?

ราคาโทเค็น JOE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบน Trader Joe DEX
2. การเติบโตและการยอมรับของระบบนิเวศ Avalanche
3. ความเชื่อมั่นและแนวโน้มของตลาด DeFi
4. ประโยชน์ของโทเค็นในการกำกับดูแลและการแบ่งปันค่าธรรมเนียม
5. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น
6. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
7. สภาพตลาดคริปโตโดยรวม
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม DEX อื่น ๆ
9. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi
10. การอัปเดตทางเทคนิคและการปรับปรุงโปรโตคอล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ JOE วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น JOE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อทำการสั่งซื้อหรือขายอย่างมีกำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนในพอร์ต และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการกำหนดขนาดตำแหน่งหรือการปรับสมดุลพอร์ตลงทุน

การคาดการณ์ราคา JOE

การคาดการณ์ราคา JOE (JOE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JOE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JOE (JOE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JOE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JOE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JOE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JOE

วิธีการซื้อและลงทุน JOE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย JOE หรือยัง? การซื้อ JOE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ JOE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ JOE (JOE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว JOE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ JOE (JOE)

คุณสามารถทำอะไรกับ JOE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ JOE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ JOE (JOE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก JOE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ JOE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JOE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:39:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JOE (JOE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JOE

JOE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ JOE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JOE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด JOE (JOE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน JOE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JOE/USDT
฿0.9286236
฿0.9286236฿0.9286236
-1.63%
1.98M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.4574112
฿0.4574112฿0.4574112

-8.67%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2440094
฿2.2440094฿2.2440094

-0.97%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06483278
฿0.06483278฿0.06483278

-41.83%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3174276
฿0.3174276฿0.3174276

+0.94%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.009838284
฿0.009838284฿0.009838284

+523.75%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.448188
฿5.448188฿5.448188

+23.91%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.197402
฿34.197402฿34.197402

+15.44%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.3136726
฿2.3136726฿2.3136726

+12.24%

Humanity

Humanity

H

฿5.242813
฿5.242813฿5.242813

+14.41%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ JOE เป็น THB

จำนวน

JOE
JOE
THB
THB

1 JOE = 0.9259948 THB