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ราคาปัจจุบัน RollX วันนี้ คือ 0.13974 THB มูลค่าตลาด ROLL เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ROLL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RollX วันนี้ คือ 0.13974 THB มูลค่าตลาด ROLL เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ROLL เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา ROLL

ROLL คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ROLL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ROLL

โทเคโนมิกส์ ROLL

การคาดการณ์ราคา ROLL

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ราคา RollX(ROLL)

ราคาปัจจุบัน 1 ROLL เป็น THB

฿4.5836274
฿4.5836274฿4.5836274
+1.59%1D
THB
RollX (ROLL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:12:16 (UTC+8)

ราคา RollX วันนี้

ราคาปัจจุบัน RollX (ROLL) วันนี้ ฿ 0.13974, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROLL เป็น THB คือ ฿ 0.13974 ต่อ ROLL.

RollX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ROLL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROLL เทรดระหว่าง ฿ 0.13673 (ต่ำ) กับ ฿ 0.14042 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROLL เคลื่อนไหว +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.00K.

RollX (ROLL) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 54.00K
฿ 54.00K฿ 54.00K

฿ 139.74M
฿ 139.74M฿ 139.74M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RollX คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.00K อุปทานหมุนเวียนของ ROLL คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 139.74M

ประวัติราคา RollX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.13673
฿ 0.13673฿ 0.13673
ต่ำสุด 24h
฿ 0.14042
฿ 0.14042฿ 0.14042
สูงสุด 24h

฿ 0.13673
฿ 0.13673฿ 0.13673

฿ 0.14042
฿ 0.14042฿ 0.14042

--
----

--
----

+0.39%

+1.59%

-1.70%

-1.70%

ประวัติราคา RollX (ROLL) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RollX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.071739+1.59%
30 วัน฿ +0.08276+145.24%
60 วัน฿ +0.06901+97.56%
90 วัน฿ +0.09302+199.10%
การเปลี่ยนแปลงราคา RollX ในวันนี้

วันนี้ ROLL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.071739 (+1.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RollX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.08276 (+145.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RollX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROLL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.06901 (+97.56%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RollX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.09302 (+199.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RollX (ROLL) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ RollX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RollX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด RollX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ROLL: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

**โครงสร้างตลาด** ROLL_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.03158 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วง 0.03079 อยู่ 2.57% และกำลังทดสอบบริเวณ R1 (0.03239) ขณะที่เส้น MA และ EMA ในระยะสั้นต่างก็แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ในโซนด้านบนของระบบเส้นค่าเฉลี่ย โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในครึ่งบนของระบบศูนย์กลาง และยังมีระยะห่างจาก R2 (0.03395) อีกประมาณ 7.5% **สถานะพลังงานตลาด** MACD ได้ส่งสัญญาณข้ามทองคำ โดยเส้นเร็วและเส้นช้าอยู่ใกล้แนวระดับศูนย์ RSI อยู่ในช่วงกลาง ยังไม่ถึงเกณฑ์ภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวของพลังงานตลาด ตัวชี้วัดระยะสั้นและระบบเส้นค่าเฉลี่ยต่างก็มีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้แรงซื้อของฝ่ายกระทิงยังคงเข้มข้น **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน R1 อยู่ที่ 0.03239 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.56%) เป็นระดับสังเกตการณ์ระยะใกล้ ส่วน R2 อยู่ที่ 0.03395 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.5%) เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ด้านล่าง ค่ากลาง 0.03079 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.5%) และ S1 อยู่ที่ 0.02923 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.44%) ถือเป็นสองโซนอ้างอิงสำหรับการย้อนกลับของราคา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ RollX?

ราคาของ RollX (ROLL) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน
2. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
3. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
4. การอัปเดตความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการและแผนงานในระยะยาว
5. การประกาศความร่วมมือและการขยายตัวของระบบนิเวศ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเคน DeFi
7. ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนและอัตราการนำไปใช้
9. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโท

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ RollX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ RollX (ROLL) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา RollX

การคาดการณ์ราคา RollX (ROLL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROLL ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RollX (ROLL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RollX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RollX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROLL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RollX

วิธีการซื้อและลงทุน RollX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย RollX หรือยัง? การซื้อ ROLL บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ RollX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ RollX (ROLL) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว RollX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ RollX (ROLL)

คุณสามารถทำอะไรกับ RollX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ RollX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ RollX (ROLL) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
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ผู้รับ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ RollX (ROLL)

RollX คือแพลตฟอร์มเทรดแบบกระจายศูนย์ที่พัฒนาขึ้นบน Base โดยเนทีฟ รองรับทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพทชวล ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพในระดับศูนย์เทรดแบบรวมศูนย์ ขณะเดียวกันยังคงความโปร่งใสและการถือครองสินทรัพย์ด้วยตนเองตามแนวคิดของ DeFi แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเอนจินสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์สำหรับเศรษฐกิจสินทรัพย์บนออนเชน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหลัก คือการเปลี่ยนการออกสินทรัพย์ให้กลายเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องลึก มีการตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการเทรดในระดับมืออาชีพ ด้วยการผสานการเทรดสปอต ฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพทชวล การจัดการหลักประกัน และระบบควบคุมความเสี่ยงไว้ในสถาปัตยกรรมเดียวที่สอดประสานกัน RollX ช่วยลดการกระจายตัวของสภาพคล่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน และเปิดทางให้การดำเนินคำสั่งเทรดระดับสถาบันเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งระบบนิเวศ Base

RollX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RollX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ RollX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RollX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:12:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RollX (ROLL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RollX

ROLL USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด RollX (ROLL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RollX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ROLL/USDT
฿4.5688764
฿4.5688764฿4.5688764
+1.31%
391.78K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ROLL เป็น THB

จำนวน

ROLL
ROLL
THB
THB

1 ROLL = 4.5806772 THB