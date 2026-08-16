ราคา RollX(ROLL)
ราคาปัจจุบัน RollX (ROLL) วันนี้ ฿ 0.13974, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROLL เป็น THB คือ ฿ 0.13974 ต่อ ROLL.
RollX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ROLL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROLL เทรดระหว่าง ฿ 0.13673 (ต่ำ) กับ ฿ 0.14042 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROLL เคลื่อนไหว +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.00K.
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RollX คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.00K อุปทานหมุนเวียนของ ROLL คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 139.74M
+0.39%
+1.59%
-1.70%
-1.70%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RollX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.071739
|+1.59%
|30 วัน
|฿ +0.08276
|+145.24%
|60 วัน
|฿ +0.06901
|+97.56%
|90 วัน
|฿ +0.09302
|+199.10%
วันนี้ ROLL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.071739 (+1.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.08276 (+145.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROLL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.06901 (+97.56%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.09302 (+199.10%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RollX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ROLL: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
**โครงสร้างตลาด** ROLL_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.03158 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วง 0.03079 อยู่ 2.57% และกำลังทดสอบบริเวณ R1 (0.03239) ขณะที่เส้น MA และ EMA ในระยะสั้นต่างก็แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ในโซนด้านบนของระบบเส้นค่าเฉลี่ย โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในครึ่งบนของระบบศูนย์กลาง และยังมีระยะห่างจาก R2 (0.03395) อีกประมาณ 7.5% **สถานะพลังงานตลาด** MACD ได้ส่งสัญญาณข้ามทองคำ โดยเส้นเร็วและเส้นช้าอยู่ใกล้แนวระดับศูนย์ RSI อยู่ในช่วงกลาง ยังไม่ถึงเกณฑ์ภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ยังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวของพลังงานตลาด ตัวชี้วัดระยะสั้นและระบบเส้นค่าเฉลี่ยต่างก็มีการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้แรงซื้อของฝ่ายกระทิงยังคงเข้มข้น **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน R1 อยู่ที่ 0.03239 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.56%) เป็นระดับสังเกตการณ์ระยะใกล้ ส่วน R2 อยู่ที่ 0.03395 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.5%) เป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ด้านล่าง ค่ากลาง 0.03079 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.5%) และ S1 อยู่ที่ 0.02923 (ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.44%) ถือเป็นสองโซนอ้างอิงสำหรับการย้อนกลับของราคา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ RollX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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RollX คือแพลตฟอร์มเทรดแบบกระจายศูนย์ที่พัฒนาขึ้นบน Base โดยเนทีฟ รองรับทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพทชวล ออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพในระดับศูนย์เทรดแบบรวมศูนย์ ขณะเดียวกันยังคงความโปร่งใสและการถือครองสินทรัพย์ด้วยตนเองตามแนวคิดของ DeFi แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเอนจินสภาพคล่องและการบริหารความเสี่ยงแบบรวมศูนย์สำหรับเศรษฐกิจสินทรัพย์บนออนเชน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างหลัก คือการเปลี่ยนการออกสินทรัพย์ให้กลายเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องลึก มีการตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการเทรดในระดับมืออาชีพ ด้วยการผสานการเทรดสปอต ฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพทชวล การจัดการหลักประกัน และระบบควบคุมความเสี่ยงไว้ในสถาปัตยกรรมเดียวที่สอดประสานกัน RollX ช่วยลดการกระจายตัวของสภาพคล่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุน และเปิดทางให้การดำเนินคำสั่งเทรดระดับสถาบันเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งระบบนิเวศ Base
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RollX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
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