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ราคาปัจจุบัน FLOKI วันนี้ คือ 0.00002034 THB มูลค่าตลาด FLOKI เท่ากับ 194,750,500.3563489493012956 THB ติดตามการอัปเดตราคา FLOKI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FLOKI วันนี้ คือ 0.00002034 THB มูลค่าตลาด FLOKI เท่ากับ 194,750,500.3563489493012956 THB ติดตามการอัปเดตราคา FLOKI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FLOKI

ข้อมูลราคา FLOKI

FLOKI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FLOKI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FLOKI

โทเคโนมิกส์ FLOKI

การคาดการณ์ราคา FLOKI

ประวัติ FLOKI

FLOKI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FLOKIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต FLOKI

FLOKI USDT-M Futures

Pre-market

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ราคา FLOKI(FLOKI)

ราคาปัจจุบัน 1 FLOKI เป็น THB

฿0.0006683724
฿0.0006683724฿0.0006683724
-0.87%1D
THB
FLOKI (FLOKI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:33:05 (UTC+8)

ราคา FLOKI วันนี้

ราคาปัจจุบัน FLOKI (FLOKI) วันนี้ ฿ 0.00002034, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLOKI เป็น THB คือ ฿ 0.00002034 ต่อ FLOKI.

FLOKI มีอันดับที่ #118 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 194.75M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.57T FLOKI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLOKI เทรดระหว่าง ฿ 0.00002026 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00002072 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0113770734107647164 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000006572

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLOKI เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.47K.

FLOKI (FLOKI) ข้อมูลการตลาด

No.118

฿ 194.75M
฿ 194.75M฿ 194.75M

฿ 66.47K
฿ 66.47K฿ 66.47K

฿ 196.19M
฿ 196.19M฿ 196.19M

9.57T
9.57T 9.57T

9,645,622,477,271.89209801
9,645,622,477,271.89209801 9,645,622,477,271.89209801

0.01%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FLOKI คือ ฿ 194.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.47K อุปทานหมุนเวียนของ FLOKI คือ 9.57T โดยมีอุปทานรวมที่ 9645622477271.89209801 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 196.19M

ประวัติราคา FLOKI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00002026
฿ 0.00002026฿ 0.00002026
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00002072
฿ 0.00002072฿ 0.00002072
สูงสุด 24h

฿ 0.00002026
฿ 0.00002026฿ 0.00002026

฿ 0.00002072
฿ 0.00002072฿ 0.00002072

฿ 0.0113770734107647164
฿ 0.0113770734107647164฿ 0.0113770734107647164

฿ 0.0000006572
฿ 0.0000006572฿ 0.0000006572

+0.14%

-0.86%

-4.15%

-4.15%

ประวัติราคา FLOKI (FLOKI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FLOKI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0000058659-0.86%
30 วัน฿ -0.00000126-5.84%
60 วัน฿ -0.00000577-22.10%
90 วัน฿ -0.00000987-32.68%
การเปลี่ยนแปลงราคา FLOKI ในวันนี้

วันนี้ FLOKI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000058659 (-0.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOKI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000126 (-5.84%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOKI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FLOKI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000577 (-22.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOKI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00000987 (-32.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา FLOKI (FLOKI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ FLOKI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FLOKI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด FLOKI วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FLOKI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

FLOKI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางที่ระดับ 2.034E-5 ราคาเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับแกนกลางของระบบโครงสร้างราคาอย่างแม่นยำ โดยมีแนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 2.023E-5 และแนวต้าน R1 อยู่ที่ระดับ 2.041E-5 ในขณะนี้ ตลาดยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบค่อยๆ ผันผวนในกรอบแคบ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้สร้างสมดุลชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลาง ราคาไม่สามารถทะลุผ่านขอบเขตบนหรือล่างได้อย่างชัดเจน ทำให้ตลาดยังคงรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อ และดัชนี MACD ก็ได้ทำการข้ามเส้น Zero Line ไปแล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณ Bullish crossover ขณะเดียวกัน ดัชนีแรงผลักดัน (Momentum) สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อในระยะสั้นเริ่มรวมตัวเพิ่มขึ้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและค่าเฉลี่ยช้าต่างพากันเบนตัวขึ้นพร้อมกัน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปแต่อย่างใด สำหรับความผันผวนของราคา พบว่าอยู่ในช่วงการปรับตัวลดลง โดยแถบ Bollinger Bands ได้หดตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีโอกาสเกิดการขยายตัวของความผันผวนในระยะต่อไป แนวต้านสำคัญในระยะใกล้คือระดับ R1 ที่ 2.041E-5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 2.023E-5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับในระยะไกล ได้แก่ R2 ที่ 2.052E-5 และ S2 ที่ 2.016E-5 ตามลำดับ ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.023E-5 ถึง 2.041E-5 หากสามารถทะลุกรอบนี้ได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงรอบใหม่ต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ FLOKI?

ราคาของ FLOKI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มของเหรียญมีม (Meme Coin)
2. กระแสความนิยมบนโซเชียลมีเดียและการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ทวีตของอีลอน มัสก์ เกี่ยวกับสุนัขของเขา ฟลอคิ
4. สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและผลการดำเนินงานของบิทคอยน์
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด
6. การพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอยและการเติบโตของระบบนิเวศ
7. การจัดทำรายการในกระดานเทรดและพันธมิตรทางธุรกิจ
8. การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมากและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ FLOKI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา FLOKI ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และการประเมินผลการลงทุน เนื่องจาก FLOKI เป็นเหรียญมีมที่มีความผันผวนสูง การติดตามราคาทุกวันจึงช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา FLOKI

การคาดการณ์ราคา FLOKI (FLOKI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FLOKI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FLOKI (FLOKI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FLOKI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FLOKI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FLOKI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FLOKI

วิธีการซื้อและลงทุน FLOKI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย FLOKI หรือยัง? การซื้อ FLOKI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ FLOKI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ FLOKI (FLOKI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว FLOKI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ FLOKI (FLOKI)

คุณสามารถทำอะไรกับ FLOKI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ FLOKI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ FLOKI (FLOKI)

เหรียญ Meme ที่มีประโยชน์ผ่าน NFT gaming metaverse, NFT และตลาดสินค้า, และแพลตฟอร์มการศึกษาเรื่องคริปโตเงิน ได้แรงบันดาลจากชื่อของหมาของ Elon Musk และมีพันธมิตรกับพี่ชายของเขาคือ Kimbal Musk จุดมุ่งหมายของ FLOKI คือการเป็นโครงการคริปโตที่เป็นที่นิยมอันดับ 10 และเป็นผู้นำในภาคกีฬา NFT แท้จริง

FLOKI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FLOKI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ FLOKI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FLOKI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:33:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FLOKI (FLOKI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FLOKI

FLOKI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FLOKI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FLOKI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด FLOKI (FLOKI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน FLOKI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FLOKI/USDT
฿0.0006680438
฿0.0006680438฿0.0006680438
-0.86%
3.26B (USDT)
FLOKI/USDC
฿0.0006680438
฿0.0006680438฿0.0006680438
-0.82%
2.62B (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FLOKI เป็น THB

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FLOKI
FLOKI
THB
THB

1 FLOKI = 0.0006683724 THB