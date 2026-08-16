ราคา FLOKI(FLOKI)
ราคาปัจจุบัน FLOKI (FLOKI) วันนี้ ฿ 0.00002034, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FLOKI เป็น THB คือ ฿ 0.00002034 ต่อ FLOKI.
FLOKI มีอันดับที่ #118 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 194.75M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.57T FLOKI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FLOKI เทรดระหว่าง ฿ 0.00002026 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00002072 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0113770734107647164 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000006572
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FLOKI เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.47K.
No.118
0.01%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FLOKI คือ ฿ 194.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.47K อุปทานหมุนเวียนของ FLOKI คือ 9.57T โดยมีอุปทานรวมที่ 9645622477271.89209801 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 196.19M
+0.14%
-0.86%
-4.15%
-4.15%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FLOKI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0000058659
|-0.86%
|30 วัน
|฿ -0.00000126
|-5.84%
|60 วัน
|฿ -0.00000577
|-22.10%
|90 วัน
|฿ -0.00000987
|-32.68%
วันนี้ FLOKI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000058659 (-0.86%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000126 (-5.84%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FLOKI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00000577 (-22.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00000987 (-32.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FLOKI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FLOKI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
FLOKI_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางที่ระดับ 2.034E-5 ราคาเคลื่อนตัวใกล้เคียงกับแกนกลางของระบบโครงสร้างราคาอย่างแม่นยำ โดยมีแนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 2.023E-5 และแนวต้าน R1 อยู่ที่ระดับ 2.041E-5 ในขณะนี้ ตลาดยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบค่อยๆ ผันผวนในกรอบแคบ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้สร้างสมดุลชั่วคราวบริเวณจุดศูนย์กลาง ราคาไม่สามารถทะลุผ่านขอบเขตบนหรือล่างได้อย่างชัดเจน ทำให้ตลาดยังคงรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อ และดัชนี MACD ก็ได้ทำการข้ามเส้น Zero Line ไปแล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณ Bullish crossover ขณะเดียวกัน ดัชนีแรงผลักดัน (Momentum) สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อในระยะสั้นเริ่มรวมตัวเพิ่มขึ้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและค่าเฉลี่ยช้าต่างพากันเบนตัวขึ้นพร้อมกัน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปแต่อย่างใด สำหรับความผันผวนของราคา พบว่าอยู่ในช่วงการปรับตัวลดลง โดยแถบ Bollinger Bands ได้หดตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีโอกาสเกิดการขยายตัวของความผันผวนในระยะต่อไป แนวต้านสำคัญในระยะใกล้คือระดับ R1 ที่ 2.041E-5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 2.023E-5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับในระยะไกล ได้แก่ R2 ที่ 2.052E-5 และ S2 ที่ 2.016E-5 ตามลำดับ ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.023E-5 ถึง 2.041E-5 หากสามารถทะลุกรอบนี้ได้ จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงรอบใหม่ต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ FLOKI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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เหรียญ Meme ที่มีประโยชน์ผ่าน NFT gaming metaverse, NFT และตลาดสินค้า, และแพลตฟอร์มการศึกษาเรื่องคริปโตเงิน ได้แรงบันดาลจากชื่อของหมาของ Elon Musk และมีพันธมิตรกับพี่ชายของเขาคือ Kimbal Musk จุดมุ่งหมายของ FLOKI คือการเป็นโครงการคริปโตที่เป็นที่นิยมอันดับ 10 และเป็นผู้นำในภาคกีฬา NFT แท้จริง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FLOKI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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