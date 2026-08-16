ราคา Jasmy(JASMY)
ราคาปัจจุบัน Jasmy (JASMY) วันนี้ ฿ 0.003869, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JASMY เป็น THB คือ ฿ 0.003869 ต่อ JASMY.
Jasmy มีอันดับที่ #116 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 191.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 49.44B JASMY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JASMY เทรดระหว่าง ฿ 0.003849 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003971 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 163.7136545506 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0900474638918770828
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JASMY เคลื่อนไหว -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 88.30K.
No.116
98.88%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jasmy คือ ฿ 191.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 88.30K อุปทานหมุนเวียนของ JASMY คือ 49.44B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 193.45M
-0.52%
-1.72%
-4.38%
-4.38%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00221958
|-1.72%
|30 วัน
|฿ -0.000527
|-11.99%
|60 วัน
|฿ -0.001239
|-24.26%
|90 วัน
|฿ -0.001708
|-30.63%
วันนี้ JASMY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00221958 (-1.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000527 (-11.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JASMY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001239 (-24.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001708 (-30.63%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Jasmy ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JASMY: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
JASMY_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.003907 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ใต้ระดับศูนย์กลาง S1 ที่ 0.003909 ขณะที่แนวรับหลักของตลาดคือระดับ 0.003893 ซึ่งกำหนดขอบเขตการปรับตัวลงในระยะสั้น สำหรับแนวต้านสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ ระดับ S1 ที่ 0.003909 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000002 เท่านั้น ในส่วนของโครงสร้างทางเทคนิค พบว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA กำลังเรียงตัวในลักษณะแนวโน้มขาขึ้น พร้อมกับสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นจากทั้งสองเส้น ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการตัดกันเชิงลบ (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่ยังคงมีความแตกต่างเชิงพลังงานระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการฟื้นตัวในอนาคต ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลาง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงทรงตัวในลักษณะการรวมตัว ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่จำกัดในช่วงแคบๆ ทั้งนี้ แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลกันภายในช่วงราคาที่แคบ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นไปในทิศทางที่ไม่ชัดเจน สำหรับแนวต้านระยะไกล ระดับ 0.003936 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะยาว ขณะที่แนวรับในระยะสั้น ได้แก่ ระดับ 0.003893 ซึ่งสามารถรองรับการปรับตัวลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบการซื้อขายที่จำกัด จนกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบตลาด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Jasmy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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