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ราคาปัจจุบัน Jasmy วันนี้ คือ 0.003869 THB มูลค่าตลาด JASMY เท่ากับ 191,302,703.75096910161528 THB ติดตามการอัปเดตราคา JASMY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Jasmy วันนี้ คือ 0.003869 THB มูลค่าตลาด JASMY เท่ากับ 191,302,703.75096910161528 THB ติดตามการอัปเดตราคา JASMY เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JASMY

ข้อมูลราคา JASMY

JASMY คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JASMY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JASMY

โทเคโนมิกส์ JASMY

การคาดการณ์ราคา JASMY

ประวัติ JASMY

JASMY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JASMYเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต JASMY

JASMY USDT-M Futures

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Jasmy โลโก้

ราคา Jasmy(JASMY)

ราคาปัจจุบัน 1 JASMY เป็น THB

฿0.12682582
฿0.12682582฿0.12682582
-1.72%1D
THB
Jasmy (JASMY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:35:21 (UTC+8)

ราคา Jasmy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Jasmy (JASMY) วันนี้ ฿ 0.003869, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JASMY เป็น THB คือ ฿ 0.003869 ต่อ JASMY.

Jasmy มีอันดับที่ #116 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 191.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 49.44B JASMY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JASMY เทรดระหว่าง ฿ 0.003849 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003971 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 163.7136545506 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0900474638918770828

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JASMY เคลื่อนไหว -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 88.30K.

Jasmy (JASMY) ข้อมูลการตลาด

No.116

฿ 191.30M
฿ 191.30M฿ 191.30M

฿ 88.30K
฿ 88.30K฿ 88.30K

฿ 193.45M
฿ 193.45M฿ 193.45M

49.44B
49.44B 49.44B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

98.88%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jasmy คือ ฿ 191.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 88.30K อุปทานหมุนเวียนของ JASMY คือ 49.44B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 193.45M

ประวัติราคา Jasmy THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003849
฿ 0.003849฿ 0.003849
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003971
฿ 0.003971฿ 0.003971
สูงสุด 24h

฿ 0.003849
฿ 0.003849฿ 0.003849

฿ 0.003971
฿ 0.003971฿ 0.003971

฿ 163.7136545506
฿ 163.7136545506฿ 163.7136545506

฿ 0.0900474638918770828
฿ 0.0900474638918770828฿ 0.0900474638918770828

-0.52%

-1.72%

-4.38%

-4.38%

ประวัติราคา Jasmy (JASMY) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00221958-1.72%
30 วัน฿ -0.000527-11.99%
60 วัน฿ -0.001239-24.26%
90 วัน฿ -0.001708-30.63%
การเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy ในวันนี้

วันนี้ JASMY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00221958 (-1.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000527 (-11.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JASMY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001239 (-24.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Jasmy ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001708 (-30.63%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Jasmy (JASMY) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Jasmy

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Jasmy ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Jasmy วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JASMY: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

JASMY_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.003907 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ใต้ระดับศูนย์กลาง S1 ที่ 0.003909 ขณะที่แนวรับหลักของตลาดคือระดับ 0.003893 ซึ่งกำหนดขอบเขตการปรับตัวลงในระยะสั้น สำหรับแนวต้านสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ ระดับ S1 ที่ 0.003909 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000002 เท่านั้น ในส่วนของโครงสร้างทางเทคนิค พบว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA กำลังเรียงตัวในลักษณะแนวโน้มขาขึ้น พร้อมกับสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นจากทั้งสองเส้น ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการตัดกันเชิงลบ (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงขายที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่ยังคงมีความแตกต่างเชิงพลังงานระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการฟื้นตัวในอนาคต ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลาง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงทรงตัวในลักษณะการรวมตัว ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่จำกัดในช่วงแคบๆ ทั้งนี้ แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลกันภายในช่วงราคาที่แคบ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังคงเป็นไปในทิศทางที่ไม่ชัดเจน สำหรับแนวต้านระยะไกล ระดับ 0.003936 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในระยะยาว ขณะที่แนวรับในระยะสั้น ได้แก่ ระดับ 0.003893 ซึ่งสามารถรองรับการปรับตัวลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสถานการณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าราคาจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบการซื้อขายที่จำกัด จนกว่าจะมีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบตลาด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Jasmy?

ราคาของ JASMY ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การนำโซลูชัน IoT และความเป็นเจ้าของข้อมูลมาใช้
3. การประกาศความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ
4. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
5. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการคริปโตในญี่ปุ่น
6. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเอธิเรียม
7. การเปลี่ยนแปลงด้านอุปทานและการหมุนเวียนของโทเค็น
8. พัฒนาการทางเทคนิคและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
9. การเก็งกำไรของนักลงทุนและพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงในการลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Jasmy วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา JASMY ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างแข็งขัน การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดให้ทันสมัย ความมุ่งเน้นด้าน IoT ของ JASMY ดึงดูดนักลงทุนด้านเทคโนโลยีที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของราคา

การคาดการณ์ราคา Jasmy

การคาดการณ์ราคา Jasmy (JASMY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JASMY ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Jasmy (JASMY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Jasmy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Jasmy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JASMY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Jasmy

วิธีการซื้อและลงทุน Jasmy ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Jasmy หรือยัง? การซื้อ JASMY บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Jasmy ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Jasmy (JASMY) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Jasmy จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Jasmy (JASMY)

คุณสามารถทำอะไรกับ Jasmy ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Jasmy ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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การซื้อ Jasmy (JASMY) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Jasmy (JASMY)

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Jasmy ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Jasmy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Jasmy อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

DePINEthereum EcosystemInternet of Things (IOT)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Jasmy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:35:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Jasmy (JASMY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jasmy

JASMY USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ JASMY โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JASMY USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Jasmy (JASMY) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Jasmy ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JASMY/USDT
฿0.1263669
฿0.1263669฿0.1263669
-2.10%
22.54M (USDT)
JASMY/USDC
฿0.126203
฿0.126203฿0.126203
-2.11%
6.45M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ JASMY เป็น THB

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THB
THB

1 JASMY = 0.12682582 THB