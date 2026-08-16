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ราคาปัจจุบัน DeepNode วันนี้ คือ 0.02679 THB มูลค่าตลาด DN เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา DN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DeepNode วันนี้ คือ 0.02679 THB มูลค่าตลาด DN เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา DN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา DeepNode(DN)

ราคาปัจจุบัน 1 DN เป็น THB

฿0.8778484
฿0.8778484฿0.8778484
-0.52%1D
THB
DeepNode (DN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:01:00 (UTC+8)

ราคา DeepNode วันนี้

ราคาปัจจุบัน DeepNode (DN) วันนี้ ฿ 0.02679, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DN เป็น THB คือ ฿ 0.02679 ต่อ DN.

DeepNode มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- DN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DN เทรดระหว่าง ฿ 0.02543 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02828 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DN เคลื่อนไหว -0.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 124.97K.

DeepNode (DN) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 124.97K
฿ 124.97K฿ 124.97K

฿ 2.68M
฿ 2.68M฿ 2.68M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeepNode คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 124.97K อุปทานหมุนเวียนของ DN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.68M

ประวัติราคา DeepNode THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02543
฿ 0.02543฿ 0.02543
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02828
฿ 0.02828฿ 0.02828
สูงสุด 24h

฿ 0.02543
฿ 0.02543฿ 0.02543

฿ 0.02828
฿ 0.02828฿ 0.02828

--
----

--
----

-0.78%

-0.52%

-18.97%

-18.97%

ประวัติราคา DeepNode (DN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DeepNode ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0045887-0.52%
30 วัน฿ -0.05343-66.61%
60 วัน฿ -0.56273-95.46%
90 วัน฿ -0.05987-69.09%
การเปลี่ยนแปลงราคา DeepNode ในวันนี้

วันนี้ DN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0045887 (-0.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา DeepNode ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.05343 (-66.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา DeepNode ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.56273 (-95.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา DeepNode ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05987 (-69.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา DeepNode (DN) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ DeepNode

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DeepNode ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด DeepNode วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DN: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 DN_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.1551 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.1628 ประมาณ 4.7% ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.1575 และแนวรับ S2 ที่ 0.1529 โดยยังมีระยะห่างจากค่ากลางด้านบนค่อนข้างมาก ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นแสดงสัญญาณซื้อ และโครงสร้างระดับชั้นของราคาพบว่าอยู่ในโซนล่างของระบบศูนย์รวมสำคัญ 【สถานะพลังงานตลาด】 กลุ่มเส้น MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่ MACD กำลังเกิดรูปแบบ Cross ขึ้น ดัชนีพลังงานระยะสั้นและระยะกลางยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงค่ากลาง ความสมดุลของแรงซื้อ-ขายในปัจจุบันเน้นไปทางฝ่ายซื้อ โดยไม่มีการแยกตัวชัดเจนระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.1674 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 7.9% ขณะที่แนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.1575 ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันเพียง 1.5% เป็นระดับที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับค่ากลาง 0.1628 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะกลาง ส่วนแนวรับ S2 ที่ 0.1529 เป็นระดับป้องกันระยะไกล

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ DeepNode?

ราคาของ DeepNode (DN) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการและอุปทานในตลาด
2. ทัศนคติและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
3. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
4. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
5. การยอมรับเครือข่ายและการเติบโตของผู้ใช้งาน
6. การพัฒนาและอัปเกรดเทคโนโลยี
7. การประกาศความร่วมมือและการผสานระบบต่าง ๆ
8. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโท
9. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย
10. การจัดทำรายการและการถอดรายการจากกระดานเทรด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ DeepNode วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ DeepNode (DN) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา DeepNode

การคาดการณ์ราคา DeepNode (DN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DeepNode (DN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DeepNode อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DeepNode จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DeepNode

วิธีการซื้อและลงทุน DeepNode ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย DeepNode หรือยัง? การซื้อ DN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ DeepNode ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ DeepNode (DN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว DeepNode จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ DeepNode (DN)

คุณสามารถทำอะไรกับ DeepNode ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ DeepNode ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ DeepNode (DN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ DeepNode (DN)

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโอเพนอินเทลลิเจนซ์ ที่ทุกคนสามารถสร้าง ตรวจสอบ และสร้างรายได้จาก AI

DeepNode ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DeepNode ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ DeepNode อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeepNode

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:01:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeepNode (DN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DeepNode

DN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ DN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส DN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด DeepNode (DN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DeepNode ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DN/USDT
฿0.8909604
฿0.8909604฿0.8909604
+0.92%
4.72M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 DN = 0.8781762 THB