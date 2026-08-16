ราคา DeepNode(DN)
ราคาปัจจุบัน DeepNode (DN) วันนี้ ฿ 0.02679, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DN เป็น THB คือ ฿ 0.02679 ต่อ DN.
DeepNode มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- DN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DN เทรดระหว่าง ฿ 0.02543 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02828 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DN เคลื่อนไหว -0.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 124.97K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeepNode คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 124.97K อุปทานหมุนเวียนของ DN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 2.68M
-0.78%
-0.52%
-18.97%
-18.97%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา DeepNode ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0045887
|-0.52%
|30 วัน
|฿ -0.05343
|-66.61%
|60 วัน
|฿ -0.56273
|-95.46%
|90 วัน
|฿ -0.05987
|-69.09%
วันนี้ DN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0045887 (-0.52%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.05343 (-66.61%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.56273 (-95.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.05987 (-69.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด DeepNode ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DN: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 DN_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.1551 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.1628 ประมาณ 4.7% ราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.1575 และแนวรับ S2 ที่ 0.1529 โดยยังมีระยะห่างจากค่ากลางด้านบนค่อนข้างมาก ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นแสดงสัญญาณซื้อ และโครงสร้างระดับชั้นของราคาพบว่าอยู่ในโซนล่างของระบบศูนย์รวมสำคัญ 【สถานะพลังงานตลาด】 กลุ่มเส้น MA และ EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่ MACD กำลังเกิดรูปแบบ Cross ขึ้น ดัชนีพลังงานระยะสั้นและระยะกลางยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน RSI ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงค่ากลาง ความสมดุลของแรงซื้อ-ขายในปัจจุบันเน้นไปทางฝ่ายซื้อ โดยไม่มีการแยกตัวชัดเจนระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.1674 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 7.9% ขณะที่แนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.1575 ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันเพียง 1.5% เป็นระดับที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับค่ากลาง 0.1628 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะกลาง ส่วนแนวรับ S2 ที่ 0.1529 เป็นระดับป้องกันระยะไกล
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ DeepNode อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก DeepNode ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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