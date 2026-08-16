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ราคาปัจจุบัน Oasis วันนี้ คือ 0.005385 THB มูลค่าตลาด ROSE เท่ากับ 41,898,202.078815 THB ติดตามการอัปเดตราคา ROSE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Oasis วันนี้ คือ 0.005385 THB มูลค่าตลาด ROSE เท่ากับ 41,898,202.078815 THB ติดตามการอัปเดตราคา ROSE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา ROSE

ROSE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ROSE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ROSE

โทเคโนมิกส์ ROSE

การคาดการณ์ราคา ROSE

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ราคา Oasis(ROSE)

ราคาปัจจุบัน 1 ROSE เป็น THB

฿0.1765203
฿0.1765203฿0.1765203
-0.42%1D
THB
Oasis (ROSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:13:29 (UTC+8)

ราคา Oasis วันนี้

ราคาปัจจุบัน Oasis (ROSE) วันนี้ ฿ 0.005385, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROSE เป็น THB คือ ฿ 0.005385 ต่อ ROSE.

Oasis มีอันดับที่ #406 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 41.90M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.78B ROSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROSE เทรดระหว่าง ฿ 0.005269 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005419 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.548613338920658058 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.196346259416255113

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROSE เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.39K.

Oasis (ROSE) ข้อมูลการตลาด

No.406

฿ 41.90M
฿ 41.90M฿ 41.90M

฿ 56.39K
฿ 56.39K฿ 56.39K

฿ 53.85M
฿ 53.85M฿ 53.85M

7.78B
7.78B 7.78B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

77.80%

ROSE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Oasis คือ ฿ 41.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.39K อุปทานหมุนเวียนของ ROSE คือ 7.78B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 53.85M

ประวัติราคา Oasis THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.005269
฿ 0.005269฿ 0.005269
ต่ำสุด 24h
฿ 0.005419
฿ 0.005419฿ 0.005419
สูงสุด 24h

฿ 0.005269
฿ 0.005269฿ 0.005269

฿ 0.005419
฿ 0.005419฿ 0.005419

฿ 19.548613338920658058
฿ 19.548613338920658058฿ 19.548613338920658058

฿ 0.196346259416255113
฿ 0.196346259416255113฿ 0.196346259416255113

+0.03%

-0.42%

-7.42%

-7.42%

ประวัติราคา Oasis (ROSE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Oasis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00074451-0.42%
30 วัน฿ -0.00027-4.78%
60 วัน฿ -0.001762-24.66%
90 วัน฿ -0.004086-43.15%
การเปลี่ยนแปลงราคา Oasis ในวันนี้

วันนี้ ROSE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00074451 (-0.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Oasis ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00027 (-4.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Oasis ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROSE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001762 (-24.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Oasis ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004086 (-43.15%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Oasis (ROSE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Oasis

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Oasis ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Oasis วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ROSE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ROSE_USDT อยู่ในช่วงราคา 0.005226 ถึง 0.005297 บนกราฟระยะเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับแนวรับ S1 และอยู่ในโซนใต้ของค่า Pivot กลาง กราฟเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง และโครงสร้างแรงซื้อระยะสั้นยังคงสมบูรณ์ ส่วนระบบฮับแสดงให้เห็นว่าราคาถูกจำกัดโดยแรงต้านที่ระดับ 0.005297 ขณะเดียวกัน ระดับ 0.005226 ด้านล่างเป็นจุดสนับสนุนสภาพคล่องใกล้เคียง ดัชนี MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังเบนตัวลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงค่าสุดขั้วที่เกิดภาวะซื้อมากหรือขายมาก กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและดัชนีความผันผวนมีการแบ่งลำดับทิศทาง ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างพลังงานแนวโน้มกับแรงเคลื่อนไหวระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอสำหรับการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการปรับตัวลงในระยะสั้น ทำให้ฝ่ายกระทิงและหมีตกอยู่ในภาวะชะงักงัน ณ ระดับราคาปัจจุบัน ระดับแรงต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ 0.005297 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.95% แรงต้านรองอยู่ที่ 0.005349 ห่างจากปัจจุบันราว 1.92% สำหรับระดับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ 0.005226 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 0.40% และแนวรับรองอยู่ที่ 0.005174 ห่างจากปัจจุบันราว 1.39% ระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่ในช่วง 1.5% ทั้งเหนือและใต้ราคาปัจจุบัน ทำให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Oasis?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น Oasis (ROSE):

การยอมรับของเครือข่าย: การเติบโตของ dApps โปรโตคอล DeFi และกิจกรรมของผู้ใช้บนเครือข่าย Oasis ช่วยขับเคลื่อนความต้องการโทเค็น ROSE

ฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัว: ในฐานะบล็อกเชนที่มุ่งเน้นด้านความเป็นส่วนตัว การพัฒนาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด

รางวัลจากการเดิมพัน: ระบบการยืนยันธุรกรรมแบบ Proof-of-Stake ของ ROSE สร้างความต้องการในการเดิมพัน ซึ่งช่วยลดปริมาณอุปทานที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด

ความร่วมมือและพันธมิตร: การร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่และการเข้าร่วมของสถาบันช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต ความสัมพันธ์กับบิตคอยน์ และความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมจะรับได้

ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น: การใช้โทเค็นเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม การกำกับดูแล และการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ซึ่งสร้างความต้องการพื้นฐาน

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นด้านความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการปรับขยาย

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา: การอัปเกรดทางเทคนิค การเปิดตัว ParaTime และการขยายระบบนิเวศตามกำหนดการที่สำคัญ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Oasis วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Oasis (ROSE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ในฐานะแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัว ROSE จึงดึงดูดนักลงทุนที่สนใจแอปพลิเคชัน Web3 และ DeFi การติดตามราคาประจำวันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน ผู้ถือครองในระยะยาวก็สามารถติดตามผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแนวโน้มของตลาดและเหรียญคริปโตเคอเรนซีอื่น ๆ ได้

การคาดการณ์ราคา Oasis

การคาดการณ์ราคา Oasis (ROSE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROSE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Oasis (ROSE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Oasis อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Oasis จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROSE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Oasis

วิธีการซื้อและลงทุน Oasis ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Oasis หรือยัง? การซื้อ ROSE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Oasis ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Oasis (ROSE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Oasis จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Oasis (ROSE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Oasis ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Oasis ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Oasis (ROSE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Oasis (ROSE)

Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward

Oasis ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Oasis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Oasis อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Meme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Oasis

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:13:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Oasis (ROSE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oasis

ROSE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ROSE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ROSE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Oasis (ROSE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Oasis ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ROSE/USDT
฿0.1765203
฿0.1765203฿0.1765203
-0.38%
10.56M (USDT)
ROSE/USDC
฿0.17665142
฿0.17665142฿0.17665142
-0.18%
10.15M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ROSE เป็น THB

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ROSE
ROSE
THB
THB

1 ROSE = 0.1765203 THB