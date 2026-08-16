ราคา Oasis(ROSE)
ราคาปัจจุบัน Oasis (ROSE) วันนี้ ฿ 0.005385, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROSE เป็น THB คือ ฿ 0.005385 ต่อ ROSE.
Oasis มีอันดับที่ #406 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 41.90M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.78B ROSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROSE เทรดระหว่าง ฿ 0.005269 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005419 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.548613338920658058 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.196346259416255113
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROSE เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.39K.
No.406
77.80%
ROSE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Oasis คือ ฿ 41.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.39K อุปทานหมุนเวียนของ ROSE คือ 7.78B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 53.85M
+0.03%
-0.42%
-7.42%
-7.42%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Oasis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00074451
|-0.42%
|30 วัน
|฿ -0.00027
|-4.78%
|60 วัน
|฿ -0.001762
|-24.66%
|90 วัน
|฿ -0.004086
|-43.15%
วันนี้ ROSE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00074451 (-0.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00027 (-4.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROSE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001762 (-24.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004086 (-43.15%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Oasis ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ROSE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ROSE_USDT อยู่ในช่วงราคา 0.005226 ถึง 0.005297 บนกราฟระยะเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับแนวรับ S1 และอยู่ในโซนใต้ของค่า Pivot กลาง กราฟเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง และโครงสร้างแรงซื้อระยะสั้นยังคงสมบูรณ์ ส่วนระบบฮับแสดงให้เห็นว่าราคาถูกจำกัดโดยแรงต้านที่ระดับ 0.005297 ขณะเดียวกัน ระดับ 0.005226 ด้านล่างเป็นจุดสนับสนุนสภาพคล่องใกล้เคียง ดัชนี MACD แสดงสัญญาณครอสโอเวอร์เชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังเบนตัวลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงค่าสุดขั้วที่เกิดภาวะซื้อมากหรือขายมาก กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและดัชนีความผันผวนมีการแบ่งลำดับทิศทาง ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างพลังงานแนวโน้มกับแรงเคลื่อนไหวระยะสั้น อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอสำหรับการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการปรับตัวลงในระยะสั้น ทำให้ฝ่ายกระทิงและหมีตกอยู่ในภาวะชะงักงัน ณ ระดับราคาปัจจุบัน ระดับแรงต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ 0.005297 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.95% แรงต้านรองอยู่ที่ 0.005349 ห่างจากปัจจุบันราว 1.92% สำหรับระดับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ 0.005226 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 0.40% และแนวรับรองอยู่ที่ 0.005174 ห่างจากปัจจุบันราว 1.39% ระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่ในช่วง 1.5% ทั้งเหนือและใต้ราคาปัจจุบัน ทำให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Oasis อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Oasis Network is the leading privacy-enabled and scalable layer-1 blockchain network to propel Web3 forward
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Oasis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
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