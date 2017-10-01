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ราคาปัจจุบัน Orchid วันนี้ คือ 0.007473 THB มูลค่าตลาด OXT เท่ากับ 7,452,184.96308037068987 THB ติดตามการอัปเดตราคา OXT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Orchid วันนี้ คือ 0.007473 THB มูลค่าตลาด OXT เท่ากับ 7,452,184.96308037068987 THB ติดตามการอัปเดตราคา OXT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OXT

ข้อมูลราคา OXT

OXT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ OXT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OXT

โทเคโนมิกส์ OXT

การคาดการณ์ราคา OXT

ประวัติ OXT

OXT คู่มือการซื้อ

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ราคา Orchid(OXT)

ราคาปัจจุบัน 1 OXT เป็น THB

฿0.24575994
฿0.24575994฿0.24575994
-7.25%1D
THB
Orchid (OXT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:14:28 (UTC+8)

ราคา Orchid วันนี้

ราคาปัจจุบัน Orchid (OXT) วันนี้ ฿ 0.007473, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OXT เป็น THB คือ ฿ 0.007473 ต่อ OXT.

Orchid มีอันดับที่ #1086 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.21M OXT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OXT เทรดระหว่าง ฿ 0.007208 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008149 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 33.3923458012 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.20376661309149877

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OXT เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -25.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.61K.

Orchid (OXT) ข้อมูลการตลาด

No.1086

฿ 7.45M
฿ 7.45M฿ 7.45M

฿ 59.61K
฿ 59.61K฿ 59.61K

฿ 7.47M
฿ 7.47M฿ 7.47M

997.21M
997.21M 997.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2017-10-01 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Orchid คือ ฿ 7.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.61K อุปทานหมุนเวียนของ OXT คือ 997.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.47M

ประวัติราคา Orchid THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.007208
฿ 0.007208฿ 0.007208
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008149
฿ 0.008149฿ 0.008149
สูงสุด 24h

฿ 0.007208
฿ 0.007208฿ 0.007208

฿ 0.008149
฿ 0.008149฿ 0.008149

฿ 33.3923458012
฿ 33.3923458012฿ 33.3923458012

฿ 0.20376661309149877
฿ 0.20376661309149877฿ 0.20376661309149877

+0.10%

-7.24%

-25.91%

-25.91%

ประวัติราคา Orchid (OXT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Orchid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.01921035-7.24%
30 วัน฿ -0.013747-64.79%
60 วัน฿ +0.000553+7.99%
90 วัน฿ -0.002516-25.19%
การเปลี่ยนแปลงราคา Orchid ในวันนี้

วันนี้ OXT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01921035 (-7.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Orchid ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.013747 (-64.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Orchid ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OXT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000553 (+7.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Orchid ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002516 (-25.19%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Orchid

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Orchid ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Orchid วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OXT: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

**โครงสร้างตลาด** OXT_USDT ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.010368 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วงเคลื่อนไหว (Central Range) ที่ 0.00985 ถึง 5.3% และราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.01002 แล้ว โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA บ่งบอกถึงการจัดสรรเชิงซื้อในระดับ 1-2 ทำให้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น **สถานะพลังงานตลาด** MACD ยังคงอยู่ในภาวะ Cross ทองคำ โดยเส้น Fast Line และ Slow Line เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินโครงสร้างพลังงานระยะสั้น สำหรับดัชนีความผันผวน BOLL ยังไม่มีข้อมูล ทำให้เกิดช่องว่างข้อมูลในด้านความเข้มข้นของพลังงานตลาด **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.01002 ห่างจากราคาปัจจุบัน -3.5% ได้กลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการทดสอบกลับมาใหม่ในระยะใกล้ ส่วนค่ากลางของช่วงเคลื่อนไหว (Central Range) ที่ 0.00985 ห่างจากราคาปัจจุบัน -5.3% ถือเป็นระดับแรกของการตรวจสอบการย่อตัวลง ด้านล่าง แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.00978 ห่างจากราคาปัจจุบัน -5.7% และ S2 ที่ระดับ 0.00968 ห่างจากราคาปัจจุบัน -6.7% เป็นแนวสนับสนุนระยะไกลของโครงสร้างราคา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Orchid?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Orchid (OXT):

1. การยอมรับและการใช้งานบริการ VPN ของ Orchid ในเครือข่าย
2. ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี และการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์
3. ผลการดำเนินงานของภาคเหรียญความเป็นส่วนตัว และพัฒนาการด้านกฎระเบียบ
4. โครงสร้างอุปทานโทเค็นและกลไกการเดิมพัน
5. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาทางเทคนิค
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
7. การแข่งขันจากโครงการอื่น ๆ ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
8. ความต้องการโดยรวมสำหรับโซลูชันความเป็นส่วนตัวแบบกระจายศูนย์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Orchid วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Orchid (OXT) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน OXT ถูกใช้สำหรับบริการ VPN แบบกระจายศูนย์ของ Orchid ดังนั้นราคาจึงมีผลต่อต้นทุนการใช้งาน บรรดานักเทรดจึงคอยติดตามความผันผวนรายวันเพื่อหาโอกาสทำกำไร

การคาดการณ์ราคา Orchid

การคาดการณ์ราคา Orchid (OXT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OXT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Orchid (OXT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Orchid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Orchid จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OXT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Orchid

วิธีการซื้อและลงทุน Orchid ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Orchid หรือยัง? การซื้อ OXT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Orchid ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Orchid (OXT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Orchid จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Orchid (OXT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Orchid ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Orchid ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Orchid (OXT)

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Orchid ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Orchid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Orchid อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

DePINEthereum EcosystemMade in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Orchid

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:14:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Orchid (OXT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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OXT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Orchid (OXT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Orchid ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OXT/USDT
฿0.24510274
฿0.24510274฿0.24510274
-7.41%
7.65M (USDT)
OXT/ETH
฿0.00013117712
฿0.00013117712฿0.00013117712
-6.95%
638.56K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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