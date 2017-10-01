ราคา Orchid(OXT)
ราคาปัจจุบัน Orchid (OXT) วันนี้ ฿ 0.007473, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OXT เป็น THB คือ ฿ 0.007473 ต่อ OXT.
Orchid มีอันดับที่ #1086 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 7.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.21M OXT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OXT เทรดระหว่าง ฿ 0.007208 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008149 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 33.3923458012 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.20376661309149877
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OXT เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -25.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.61K.
No.1086
2017-10-01 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Orchid คือ ฿ 7.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.61K อุปทานหมุนเวียนของ OXT คือ 997.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.47M
+0.10%
-7.24%
-25.91%
-25.91%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Orchid ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.01921035
|-7.24%
|30 วัน
|฿ -0.013747
|-64.79%
|60 วัน
|฿ +0.000553
|+7.99%
|90 วัน
|฿ -0.002516
|-25.19%
วันนี้ OXT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01921035 (-7.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.013747 (-64.79%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OXT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000553 (+7.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002516 (-25.19%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Orchid ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด OXT: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
**โครงสร้างตลาด** OXT_USDT ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.010368 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วงเคลื่อนไหว (Central Range) ที่ 0.00985 ถึง 5.3% และราคาได้ทะลุแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.01002 แล้ว โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) แสดงการเรียงตัวแบบซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA บ่งบอกถึงการจัดสรรเชิงซื้อในระดับ 1-2 ทำให้ระบบเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น **สถานะพลังงานตลาด** MACD ยังคงอยู่ในภาวะ Cross ทองคำ โดยเส้น Fast Line และ Slow Line เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการประเมินโครงสร้างพลังงานระยะสั้น สำหรับดัชนีความผันผวน BOLL ยังไม่มีข้อมูล ทำให้เกิดช่องว่างข้อมูลในด้านความเข้มข้นของพลังงานตลาด **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.01002 ห่างจากราคาปัจจุบัน -3.5% ได้กลายเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการทดสอบกลับมาใหม่ในระยะใกล้ ส่วนค่ากลางของช่วงเคลื่อนไหว (Central Range) ที่ 0.00985 ห่างจากราคาปัจจุบัน -5.3% ถือเป็นระดับแรกของการตรวจสอบการย่อตัวลง ด้านล่าง แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.00978 ห่างจากราคาปัจจุบัน -5.7% และ S2 ที่ระดับ 0.00968 ห่างจากราคาปัจจุบัน -6.7% เป็นแนวสนับสนุนระยะไกลของโครงสร้างราคา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Orchid อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Orchid ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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