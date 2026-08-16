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ราคาปัจจุบัน Folks Finance วันนี้ คือ 1.8578 THB มูลค่าตลาด FOLKS เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา FOLKS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Folks Finance วันนี้ คือ 1.8578 THB มูลค่าตลาด FOLKS เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา FOLKS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา FOLKS

FOLKS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FOLKS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FOLKS

โทเคโนมิกส์ FOLKS

การคาดการณ์ราคา FOLKS

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ราคา Folks Finance(FOLKS)

ราคาปัจจุบัน 1 FOLKS เป็น THB

฿61.083454
฿61.083454฿61.083454
-4.57%1D
THB
Folks Finance (FOLKS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:36:23 (UTC+8)

ราคา Folks Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Folks Finance (FOLKS) วันนี้ ฿ 1.8578, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FOLKS เป็น THB คือ ฿ 1.8578 ต่อ FOLKS.

Folks Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- FOLKS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FOLKS เทรดระหว่าง ฿ 1.822 (ต่ำ) กับ ฿ 2.0004 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FOLKS เคลื่อนไหว -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 148.16K.

Folks Finance (FOLKS) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 148.16K
฿ 148.16K฿ 148.16K

฿ 92.89M
฿ 92.89M฿ 92.89M

--
----

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

ALGO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Folks Finance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 148.16K อุปทานหมุนเวียนของ FOLKS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 92.89M

ประวัติราคา Folks Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.822
฿ 1.822฿ 1.822
ต่ำสุด 24h
฿ 2.0004
฿ 2.0004฿ 2.0004
สูงสุด 24h

฿ 1.822
฿ 1.822฿ 1.822

฿ 2.0004
฿ 2.0004฿ 2.0004

--
----

--
----

-0.56%

-4.56%

+0.28%

+0.28%

ประวัติราคา Folks Finance (FOLKS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Folks Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -2.925195-4.56%
30 วัน฿ -0.3629-16.35%
60 วัน฿ -0.3068-14.18%
90 วัน฿ +0.5498+42.03%
การเปลี่ยนแปลงราคา Folks Finance ในวันนี้

วันนี้ FOLKS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.925195 (-4.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Folks Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.3629 (-16.35%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Folks Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FOLKS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.3068 (-14.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Folks Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.5498 (+42.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Folks Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Folks Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Folks Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FOLKS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

FOLKS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือระดับ Pivot Point ที่ 1.803 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงสัญญาณซื้อ และโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาสถานะการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ที่เป็นกลาง ขณะนี้ราคาห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณ 4.9% ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดความสมดุลชั่วคราว โดยตลาดยังไม่ได้แสดงรูปแบบการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ดัชนี MACD บ่งชี้ถึงภาวะ Cross Over แบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบี่ยงเบนลง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนค่ากลาง ขณะที่ค่าของ KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างและเคลื่อนไหวอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนยังไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน พลังงานการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นถูกจำกัด ขณะเดียวกันแรงขายลงก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอย่างหนัก ทำให้เกิดการแบ่งชั้นเชิงทิศทางระหว่างตัวชี้วัดทางเทคนิค สำหรับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 1.845 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.4% แนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.829 ห่างจากปัจจุบัน 1.6% ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 1.787 ห่างจากปัจจุบัน 5.5% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 1.761 ห่างจากปัจจุบัน 6.9% จุดสำคัญใกล้เคียงได้แก่ R1 และ S1 ขณะที่จุดสุดขีดระยะไกลอยู่ที่ R2 และ S2 ซึ่งบริเวณเหล่านี้มักเป็นจุดที่มีการไหลเวียนของสภาพคล่องสูงและอาจเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงได้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Folks Finance?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น FOLKS:

1. การยอมรับโปรโตคอล - การใช้งานแพลตฟอร์มการให้กู้ยืม/การกู้ยืมแบบ DeFi ของ Folks Finance
2. การเติบโตของ TVL - มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (Total Value Locked) เป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งและความต้องการของแพลตฟอร์ม
3. ระบบนิเวศ Algorand - ประสิทธิภาพของบล็อกเชนหลักมีผลต่อโทเค็นทุกชนิด
4. ประโยชน์ของโทเค็น - สิทธิในการกำกับดูแลและส่วนลดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
5. ความเชื่อมั่นของตลาด - สภาพตลาดคริปโตและ DeFi โดยรวม
6. การแข่งขัน - โปรโตคอลการให้กู้ยืมอื่น ๆ บน Algorand และทางเลือกอื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมโยงข้ามเชน
7. โทเค็นโนมิกส์ - ตารางการออกโทเค็น รางวัลจากการเดิมพัน และกลไกการเผาโทเค็น
8. ความร่วมมือ - การผสานเข้ากับโครงการอื่น ๆ บน Algorand
9. ข่าวด้านกฎระเบียบ - กฎระเบียบด้าน DeFi ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอลการให้กู้ยืม
10. การพัฒนาด้านเทคนิค - การอัปเกรดโปรโตคอลและฟีเจอร์ใหม่ ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Folks Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Folks Finance (FOLKS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตโฟลิโอ โอกาสในการซื้อขาย และการวิเคราะห์ตลาด ข้อมูลราคาปัจจุบันช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดจุดเข้า/ออก การประเมินกำไร/ขาดทุน และทำการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับโทเค็นโปรโตคอล DeFi นี้

การคาดการณ์ราคา Folks Finance

การคาดการณ์ราคา Folks Finance (FOLKS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FOLKS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Folks Finance (FOLKS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Folks Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Folks Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FOLKS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Folks Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Folks Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Folks Finance หรือยัง? การซื้อ FOLKS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Folks Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Folks Finance (FOLKS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Folks Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Folks Finance (FOLKS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Folks Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Folks Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Folks Finance (FOLKS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Folks Finance (FOLKS)

Folks Finance คือโปรโตคอล DeFi ที่มอบเครื่องมือจัดการสินทรัพย์แบบข้ามเชนอย่างราบรื่น ครอบคลุมทั้งการให้กู้ การสเตก การสวอป การเทรดแบบเลเวอเรจ และการสเตกสินทรัพย์แบบมีเลเวอเรจ

Folks Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Folks Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Folks Finance อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Algorand EcosystemArbitrum EcosystemAvalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Folks Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:36:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Folks Finance (FOLKS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Folks Finance (FOLKS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Folks Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FOLKS/USDT
฿61.07031
฿61.07031฿61.07031
-4.50%
78.93K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FOLKS เป็น THB

จำนวน

FOLKS
FOLKS
THB
THB

1 FOLKS = 61.047308 THB