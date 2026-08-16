ราคา Folks Finance(FOLKS)
ราคาปัจจุบัน Folks Finance (FOLKS) วันนี้ ฿ 1.8578, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FOLKS เป็น THB คือ ฿ 1.8578 ต่อ FOLKS.
Folks Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- FOLKS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FOLKS เทรดระหว่าง ฿ 1.822 (ต่ำ) กับ ฿ 2.0004 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FOLKS เคลื่อนไหว -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 148.16K.
ALGO
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Folks Finance คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 148.16K อุปทานหมุนเวียนของ FOLKS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 92.89M
-0.56%
-4.56%
+0.28%
+0.28%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Folks Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -2.925195
|-4.56%
|30 วัน
|฿ -0.3629
|-16.35%
|60 วัน
|฿ -0.3068
|-14.18%
|90 วัน
|฿ +0.5498
|+42.03%
วันนี้ FOLKS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.925195 (-4.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.3629 (-16.35%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FOLKS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.3068 (-14.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.5498 (+42.03%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Folks Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FOLKS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
FOLKS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่เหนือระดับ Pivot Point ที่ 1.803 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงสัญญาณซื้อ และโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงรักษาสถานะการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ที่เป็นกลาง ขณะนี้ราคาห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณ 4.9% ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดความสมดุลชั่วคราว โดยตลาดยังไม่ได้แสดงรูปแบบการทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ดัชนี MACD บ่งชี้ถึงภาวะ Cross Over แบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบี่ยงเบนลง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนค่ากลาง ขณะที่ค่าของ KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างและเคลื่อนไหวอย่างมั่นคง อัตราความผันผวนยังไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน พลังงานการปรับตัวขึ้นในระยะสั้นถูกจำกัด ขณะเดียวกันแรงขายลงก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอย่างหนัก ทำให้เกิดการแบ่งชั้นเชิงทิศทางระหว่างตัวชี้วัดทางเทคนิค สำหรับแนวต้าน R2 ที่ระดับ 1.845 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.4% แนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.829 ห่างจากปัจจุบัน 1.6% ส่วนแนวรับ S1 ที่ระดับ 1.787 ห่างจากปัจจุบัน 5.5% และแนวรับ S2 ที่ระดับ 1.761 ห่างจากปัจจุบัน 6.9% จุดสำคัญใกล้เคียงได้แก่ R1 และ S1 ขณะที่จุดสุดขีดระยะไกลอยู่ที่ R2 และ S2 ซึ่งบริเวณเหล่านี้มักเป็นจุดที่มีการไหลเวียนของสภาพคล่องสูงและอาจเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงได้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Folks Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Folks Finance คือโปรโตคอล DeFi ที่มอบเครื่องมือจัดการสินทรัพย์แบบข้ามเชนอย่างราบรื่น ครอบคลุมทั้งการให้กู้ การสเตก การสวอป การเทรดแบบเลเวอเรจ และการสเตกสินทรัพย์แบบมีเลเวอเรจ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Folks Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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