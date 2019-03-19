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ราคาปัจจุบัน Celer Network วันนี้ คือ 0.002058 THB มูลค่าตลาด CELR เท่ากับ 16,059,446.8121878896 THB ติดตามการอัปเดตราคา CELR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Celer Network วันนี้ คือ 0.002058 THB มูลค่าตลาด CELR เท่ากับ 16,059,446.8121878896 THB ติดตามการอัปเดตราคา CELR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CELR

ข้อมูลราคา CELR

CELR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CELR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CELR

โทเคโนมิกส์ CELR

การคาดการณ์ราคา CELR

ประวัติ CELR

CELR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CELRเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CELR

CELR USDT-M Futures

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ราคา Celer Network(CELR)

ราคาปัจจุบัน 1 CELR เป็น THB

฿0.06762588
฿0.06762588฿0.06762588
+0.24%1D
THB
Celer Network (CELR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:19:39 (UTC+8)

ราคา Celer Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Celer Network (CELR) วันนี้ ฿ 0.002058, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CELR เป็น THB คือ ฿ 0.002058 ต่อ CELR.

Celer Network มีอันดับที่ #768 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.06M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.80B CELR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CELR เทรดระหว่าง ฿ 0.002027 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002178 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.5289645236347742 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0333235766071186

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CELR เคลื่อนไหว -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.55K.

Celer Network (CELR) ข้อมูลการตลาด

No.768

฿ 16.06M
฿ 16.06M฿ 16.06M

฿ 58.55K
฿ 58.55K฿ 58.55K

฿ 20.58M
฿ 20.58M฿ 20.58M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

฿ 0.220162
฿ 0.220162฿ 0.220162

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Celer Network คือ ฿ 16.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.55K อุปทานหมุนเวียนของ CELR คือ 7.80B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.58M

ประวัติราคา Celer Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002027
฿ 0.002027฿ 0.002027
ต่ำสุด 24h
฿ 0.002178
฿ 0.002178฿ 0.002178
สูงสุด 24h

฿ 0.002027
฿ 0.002027฿ 0.002027

฿ 0.002178
฿ 0.002178฿ 0.002178

฿ 6.5289645236347742
฿ 6.5289645236347742฿ 6.5289645236347742

฿ 0.0333235766071186
฿ 0.0333235766071186฿ 0.0333235766071186

-0.58%

+0.24%

+9.99%

+9.99%

ประวัติราคา Celer Network (CELR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Celer Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00016191+0.24%
30 วัน฿ +0.000336+19.51%
60 วัน฿ -0.000151-6.84%
90 วัน฿ -0.000502-19.61%
การเปลี่ยนแปลงราคา Celer Network ในวันนี้

วันนี้ CELR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00016191 (+0.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Celer Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000336 (+19.51%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Celer Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CELR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000151 (-6.84%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Celer Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000502 (-19.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Celer Network (CELR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Celer Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Celer Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Celer Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CELR: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

CELR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง 0.001976 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวกลางของช่วงการเคลื่อนไหว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบ bearish ขณะที่แรงซื้อขายในระดับราคาปัจจุบันยังคงสมดุลกันชั่วคราว ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross Down โดยแนวโน้มพลังงานเชิงลบยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ค่า RSI อยู่ในโซนกลางและเคลื่อนไหวในลักษณะสั่นสะเทือน ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับตัวจากภาวะ oversold ในระยะสั้น การหดตัวของค่าความผันผวนชี้ให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนของตลาดใกล้เข้ามาแล้ว ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.002041 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.5% หากสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ จะเปิดโอกาสให้ทดสอบแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.002097 สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.001921 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.5% หากหลุดระดับนี้ลงมา จะนำไปสู่แนวรับ S2 ที่ระดับ 0.001855 ช่วงการซื้อขายระยะใกล้กระจุกตัวอยู่ในช่วง 0.001921 ถึง 0.002041 ส่วนระดับราคาอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.001855 และ 0.002097

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Celer Network?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น CELR:

1. การยอมรับในตลาดของโซลูชันการปรับขนาดระดับ 2 และเทคโนโลยีสะพานข้ามเชนของ Celer
2. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
3. ตัวชี้วัดการใช้งานเครือข่าย ได้แก่ ปริมาณการทำธุรกรรมและจำนวนผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่
4. การประกาศความร่วมมือกับโปรโตคอล DeFi และโครงการบล็อกเชนต่าง ๆ
5. ความต้องการด้านการใช้งานโทเค็นสำหรับการเดิมพัน (staking) การกำกับดูแล และค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย
6. การแข่งขันจากโซลูชันการปรับขนาดอื่น ๆ เช่น Polygon และ Arbitrum
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ DeFi และโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน
8. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
9. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรดหลัก
10. ความเสี่ยงโดยรวมที่นักลงทุนมองเห็นในเหรียญ Altcoin

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Celer Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา CELR ในวันนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้า/ออก การประเมินความผันผวน และการบริหารความเสี่ยงได้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง CELR ของตน

การคาดการณ์ราคา Celer Network

การคาดการณ์ราคา Celer Network (CELR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CELR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Celer Network (CELR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Celer Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Celer Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CELR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Celer Network

วิธีการซื้อและลงทุน Celer Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Celer Network หรือยัง? การซื้อ CELR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Celer Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Celer Network (CELR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Celer Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Celer Network (CELR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Celer Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Celer Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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การซื้อ Celer Network (CELR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Celer Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Celer Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBinance LaunchpadBridge Governance Tokens

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Celer Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:19:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Celer Network (CELR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Celer Network

CELR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Celer Network (CELR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Celer Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CELR/USDT
฿0.06805306
฿0.06805306฿0.06805306
+0.97%
27.93M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 CELR = 0.06762588 THB