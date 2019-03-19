ราคา Celer Network(CELR)
ราคาปัจจุบัน Celer Network (CELR) วันนี้ ฿ 0.002058, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CELR เป็น THB คือ ฿ 0.002058 ต่อ CELR.
Celer Network มีอันดับที่ #768 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.06M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.80B CELR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CELR เทรดระหว่าง ฿ 0.002027 (ต่ำ) กับ ฿ 0.002178 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.5289645236347742 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0333235766071186
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CELR เคลื่อนไหว -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.55K.
No.768
78.03%
2019-03-19 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Celer Network คือ ฿ 16.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.55K อุปทานหมุนเวียนของ CELR คือ 7.80B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.58M
-0.58%
+0.24%
+9.99%
+9.99%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Celer Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00016191
|+0.24%
|30 วัน
|฿ +0.000336
|+19.51%
|60 วัน
|฿ -0.000151
|-6.84%
|90 วัน
|฿ -0.000502
|-19.61%
วันนี้ CELR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00016191 (+0.24%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000336 (+19.51%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CELR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000151 (-6.84%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000502 (-19.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Celer Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CELR: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
CELR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง 0.001976 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวกลางของช่วงการเคลื่อนไหว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบ bearish ขณะที่แรงซื้อขายในระดับราคาปัจจุบันยังคงสมดุลกันชั่วคราว ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross Down โดยแนวโน้มพลังงานเชิงลบยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ค่า RSI อยู่ในโซนกลางและเคลื่อนไหวในลักษณะสั่นสะเทือน ส่วนค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับตัวจากภาวะ oversold ในระยะสั้น การหดตัวของค่าความผันผวนชี้ให้เห็นว่าจุดเปลี่ยนของตลาดใกล้เข้ามาแล้ว ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.002041 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 3.5% หากสามารถทะลุแนวต้านนี้ได้ จะเปิดโอกาสให้ทดสอบแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.002097 สำหรับแนวรับด้านล่าง แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.001921 อยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 2.5% หากหลุดระดับนี้ลงมา จะนำไปสู่แนวรับ S2 ที่ระดับ 0.001855 ช่วงการซื้อขายระยะใกล้กระจุกตัวอยู่ในช่วง 0.001921 ถึง 0.002041 ส่วนระดับราคาอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.001855 และ 0.002097
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Celer Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Celer Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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