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ราคาปัจจุบัน Kaspa วันนี้ คือ 0.026815 THB มูลค่าตลาด KAS เท่ากับ 737,668,044.25616236487 THB ติดตามการอัปเดตราคา KAS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kaspa วันนี้ คือ 0.026815 THB มูลค่าตลาด KAS เท่ากับ 737,668,044.25616236487 THB ติดตามการอัปเดตราคา KAS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KAS

ข้อมูลราคา KAS

KAS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KAS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KAS

โทเคโนมิกส์ KAS

การคาดการณ์ราคา KAS

ประวัติ KAS

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ราคา Kaspa(KAS)

ราคาปัจจุบัน 1 KAS เป็น THB

฿0.8813052
฿0.8813052฿0.8813052
+5.31%1D
THB
Kaspa (KAS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:44:26 (UTC+8)

ราคา Kaspa วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kaspa (KAS) วันนี้ ฿ 0.026815, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KAS เป็น THB คือ ฿ 0.026815 ต่อ KAS.

Kaspa มีอันดับที่ #60 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 737.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 27.51B KAS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KAS เทรดระหว่าง ฿ 0.025314 (ต่ำ) กับ ฿ 0.027071 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.8200255131152244332 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0055823297496330948

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KAS เคลื่อนไหว +0.90% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 380.88K.

Kaspa (KAS) ข้อมูลการตลาด

No.60

฿ 737.67M
฿ 737.67M฿ 737.67M

฿ 380.88K
฿ 380.88K฿ 380.88K

฿ 769.70M
฿ 769.70M฿ 769.70M

27.51B
27.51B 27.51B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898

95.83%

0.03%

KASPA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kaspa คือ ฿ 737.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 380.88K อุปทานหมุนเวียนของ KAS คือ 27.51B โดยมีอุปทานรวมที่ 27509529899.539898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 769.70M

ประวัติราคา Kaspa THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.025314
฿ 0.025314฿ 0.025314
ต่ำสุด 24h
฿ 0.027071
฿ 0.027071฿ 0.027071
สูงสุด 24h

฿ 0.025314
฿ 0.025314฿ 0.025314

฿ 0.027071
฿ 0.027071฿ 0.027071

฿ 6.8200255131152244332
฿ 6.8200255131152244332฿ 6.8200255131152244332

฿ 0.0055823297496330948
฿ 0.0055823297496330948฿ 0.0055823297496330948

+0.90%

+5.31%

+1.64%

+1.64%

ประวัติราคา Kaspa (KAS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.04443767+5.31%
30 วัน฿ -0.001073-3.85%
60 วัน฿ -0.005524-17.09%
90 วัน฿ -0.006899-20.47%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa ในวันนี้

วันนี้ KAS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04443767 (+5.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001073 (-3.85%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KAS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.005524 (-17.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006899 (-20.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kaspa (KAS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Kaspa

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kaspa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Kaspa วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KAS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

KAS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางที่ระดับ 0.02533 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.025593 ซึ่งได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.02558 แล้ว โดยราคาอยู่ในช่วงบนของระบบศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันแบบเบี้ยว (Dead Cross) และเส้นค่าเฉลี่ยเร็ว-ช้ามีแรงผลักดันที่แตกต่างกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัว กำลังซื้อและขายยังคงสมดุลในระยะสั้น แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.02519 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% สำหรับแนวรับสำคัญถัดไป ให้ดูที่ระดับ S2 ที่ 0.02494 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.5% ขณะเดียวกัน แนวต้านโดยตรงอยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.02572 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.5% สำหรับแนวต้านระยะไกล ควรติดตามโครงสร้างราคาสูงสุดก่อนหน้า ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง R1 และ R2 ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kaspa?

ราคาของ Kaspa (KAS) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การพัฒนาเทคโนโลยีและการอัปเกรดเครือข่าย
4. ความยากในการขุดและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแฮช
5. การยอมรับจากกระดานเทรดและกระเป๋าเงิน
6. การแข่งขันกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่นที่ใช้โครงสร้าง DAG
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อวงการคริปโตในภาพรวม
8. การเติบโตของชุมชนและความเคลื่อนไหวของนักพัฒนา
9. การจัดตั้งพันธมิตรและการผสานรวมเข้ากับระบบที่เกี่ยวข้อง
10. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมจะรับ

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนตามปกติของคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังเติบโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kaspa วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Kaspa (KAS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวน วางแผนกลยุทธ์ และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคาดการณ์ราคา Kaspa

การคาดการณ์ราคา Kaspa (KAS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KAS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kaspa (KAS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kaspa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kaspa จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KAS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kaspa

วิธีการซื้อและลงทุน Kaspa ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kaspa หรือยัง? การซื้อ KAS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kaspa ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kaspa (KAS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kaspa จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kaspa (KAS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kaspa ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kaspa ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kaspa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Kaspa อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Directed Acyclic Graph (DAG)Kaspa EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kaspa

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:44:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kaspa (KAS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kaspa

KAS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Kaspa (KAS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kaspa ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KAS/USDT
฿0.88583988
฿0.88583988฿0.88583988
+5.85%
14.21M (USDT)
KAS/USDC
฿0.885577
฿0.885577฿0.885577
+5.97%
2.53M (USDT)
KAS/USD1
฿0.8863985
฿0.8863985฿0.8863985
+5.93%
2.17M (USDT)
KAS/EUR
฿0.7649808
฿0.7649808฿0.7649808
+5.81%
2.48M (USDT)
KAS/USDE
฿0.88439404
฿0.88439404฿0.88439404
+5.54%
2.14M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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KAS
THB
THB

1 KAS = 0.8811409 THB