ราคา Kaspa(KAS)
ราคาปัจจุบัน Kaspa (KAS) วันนี้ ฿ 0.026815, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KAS เป็น THB คือ ฿ 0.026815 ต่อ KAS.
Kaspa มีอันดับที่ #60 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 737.67M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 27.51B KAS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KAS เทรดระหว่าง ฿ 0.025314 (ต่ำ) กับ ฿ 0.027071 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.8200255131152244332 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0055823297496330948
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KAS เคลื่อนไหว +0.90% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 380.88K.
No.60
95.83%
0.03%
KASPA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kaspa คือ ฿ 737.67M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 380.88K อุปทานหมุนเวียนของ KAS คือ 27.51B โดยมีอุปทานรวมที่ 27509529899.539898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 769.70M
+0.90%
+5.31%
+1.64%
+1.64%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kaspa ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.04443767
|+5.31%
|30 วัน
|฿ -0.001073
|-3.85%
|60 วัน
|฿ -0.005524
|-17.09%
|90 วัน
|฿ -0.006899
|-20.47%
วันนี้ KAS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04443767 (+5.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001073 (-3.85%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KAS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.005524 (-17.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.006899 (-20.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kaspa ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KAS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
KAS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางที่ระดับ 0.02533 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.025593 ซึ่งได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.02558 แล้ว โดยราคาอยู่ในช่วงบนของระบบศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันแบบเบี้ยว (Dead Cross) และเส้นค่าเฉลี่ยเร็ว-ช้ามีแรงผลักดันที่แตกต่างกัน ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัว กำลังซื้อและขายยังคงสมดุลในระยะสั้น แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.02519 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% สำหรับแนวรับสำคัญถัดไป ให้ดูที่ระดับ S2 ที่ 0.02494 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.5% ขณะเดียวกัน แนวต้านโดยตรงอยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.02572 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 0.5% สำหรับแนวต้านระยะไกล ควรติดตามโครงสร้างราคาสูงสุดก่อนหน้า ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง R1 และ R2 ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Kaspa อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kaspa ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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