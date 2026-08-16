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ราคาปัจจุบัน ABBC Coin วันนี้ คือ 0.003748 THB มูลค่าตลาด ABBC เท่ากับ 3,393,079.75063168390336 THB ติดตามการอัปเดตราคา ABBC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ABBC Coin วันนี้ คือ 0.003748 THB มูลค่าตลาด ABBC เท่ากับ 3,393,079.75063168390336 THB ติดตามการอัปเดตราคา ABBC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ABBC

ข้อมูลราคา ABBC

ABBC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ABBC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ABBC

โทเคโนมิกส์ ABBC

การคาดการณ์ราคา ABBC

ประวัติ ABBC

ABBC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ABBCเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา ABBC Coin(ABBC)

ราคาปัจจุบัน 1 ABBC เป็น THB

฿0.12315928
฿0.12315928฿0.12315928
+1.68%1D
THB
ABBC Coin (ABBC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:50:38 (UTC+8)

ราคา ABBC Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน ABBC Coin (ABBC) วันนี้ ฿ 0.003748, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ABBC เป็น THB คือ ฿ 0.003748 ต่อ ABBC.

ABBC Coin มีอันดับที่ #1354 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.39M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 905.30M ABBC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ABBC เทรดระหว่าง ฿ 0.0035 (ต่ำ) กับ ฿ 0.004472 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 67.5013406 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0233545879441854082

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ABBC เคลื่อนไหว +0.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +12.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 213.49.

ABBC Coin (ABBC) ข้อมูลการตลาด

No.1354

฿ 3.39M
฿ 3.39M฿ 3.39M

฿ 213.49
฿ 213.49฿ 213.49

฿ 4.59M
฿ 4.59M฿ 4.59M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86000007
907,217,636.86000007 907,217,636.86000007

73.89%

ABBC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ABBC Coin คือ ฿ 3.39M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 213.49 อุปทานหมุนเวียนของ ABBC คือ 905.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 907217636.86000007 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.59M

ประวัติราคา ABBC Coin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0035
฿ 0.0035฿ 0.0035
ต่ำสุด 24h
฿ 0.004472
฿ 0.004472฿ 0.004472
สูงสุด 24h

฿ 0.0035
฿ 0.0035฿ 0.0035

฿ 0.004472
฿ 0.004472฿ 0.004472

฿ 67.5013406
฿ 67.5013406฿ 67.5013406

฿ 0.0233545879441854082
฿ 0.0233545879441854082฿ 0.0233545879441854082

+0.69%

+1.68%

+12.14%

+12.14%

ประวัติราคา ABBC Coin (ABBC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ABBC Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00203489+1.68%
30 วัน฿ +0.000718+23.69%
60 วัน฿ +0.000648+20.90%
90 วัน฿ -0.000678-15.32%
การเปลี่ยนแปลงราคา ABBC Coin ในวันนี้

วันนี้ ABBC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00203489 (+1.68%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ABBC Coin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000718 (+23.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ABBC Coin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ABBC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000648 (+20.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ABBC Coin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000678 (-15.32%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ABBC Coin (ABBC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ABBC Coin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ABBC Coin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ABBC Coin?

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาของเหรียญ ABBC:

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ความคืบหน้าในการพัฒนาและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
4. การประกาศความร่วมมือและการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินคริปโต
6. ความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
7. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่คล้ายคลึงกัน
8. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
9. กระแสบนโซเชียลมีเดียและการมีส่วนร่วมของชุมชน
10. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ในฐานะผู้นำตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ABBC Coin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาเหรียญ ABBC ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การประเมินแนวโน้มตลาด และการพิจารณาโอกาสในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา ABBC Coin

การคาดการณ์ราคา ABBC Coin (ABBC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ABBC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ABBC Coin (ABBC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ABBC Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ABBC Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ABBC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ABBC Coin

วิธีการซื้อและลงทุน ABBC Coin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ABBC Coin หรือยัง? การซื้อ ABBC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ABBC Coin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ABBC Coin (ABBC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ABBC Coin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ABBC Coin (ABBC)

คุณสามารถทำอะไรกับ ABBC Coin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ABBC Coin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ ABBC Coin (ABBC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ABBC Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ABBC Coin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Proof of Stake (PoS)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ABBC Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:50:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ABBC Coin (ABBC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ABBC Coin

ABBC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ABBC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ABBC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ABBC Coin (ABBC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ABBC Coin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ABBC/USDT
฿0.12315928
฿0.12315928฿0.12315928
+1.68%
57.13K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ABBC เป็น THB

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ABBC
THB
THB

1 ABBC = 0.12315928 THB