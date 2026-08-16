Katana Inu (KATA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 20:45:10 (UTC+8) ราคา Katana Inu วันนี้
ราคาปัจจุบัน Katana Inu (KATA) วันนี้
฿ 0.00001524, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KATA เป็น THB คือ ฿ 0.00001524 ต่อ KATA.
Katana Inu มีอันดับที่
#1901 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 568.44K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 37.30B KATA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KATA เทรดระหว่าง ฿ 0.00001513 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00001538 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2726994853595942064 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0006632362948178196
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KATA เคลื่อนไหว
-0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 17.59K. Katana Inu (KATA) ข้อมูลการตลาด มูลค่าตลาด ฿ 568.44K ฿ 568.44K ฿ 568.44K มูลค่าตลาดเต็มที่ ฿ 762.00K ฿ 762.00K ฿ 762.00K อุปทานสูงสุด 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 อุปทานรวม 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Katana Inu คือ
฿ 568.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 17.59K อุปทานหมุนเวียนของ KATA คือ 37.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 762.00K ซื้อ Katana Inu ประวัติราคา Katana Inu THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00001513 ฿ 0.00001513 ฿ 0.00001513
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00001538 ฿ 0.00001538 ฿ 0.00001538
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.00001513 ฿ 0.00001513 ฿ 0.00001513 สูงสุด 24h ฿ 0.00001538 ฿ 0.00001538 ฿ 0.00001538 สูงตลอดเวลา ฿ 0.2726994853595942064 ฿ 0.2726994853595942064 ฿ 0.2726994853595942064 ราคาต่ำสุด ฿ 0.0006632362948178196 ฿ 0.0006632362948178196 ฿ 0.0006632362948178196 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) -0.07% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +0.13% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -4.28% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -4.28% ประวัติราคา Katana Inu (KATA) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.0000006502 +0.13% 30 วัน ฿ -0.00000409 -21.16% 60 วัน ฿ -0.00001531 -50.12% 90 วัน ฿ -0.00001751 -53.47% การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ในวันนี้
วันนี้ KATA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.0000006502 (+0.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.00000409 (-21.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KATA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.00001531 (-50.12%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.00001751 (-53.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Katana Inu (KATA) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Katana Inuทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Katana Inu?
ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาของ Katana Inu (KATA):
1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม 2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความนิยมในโซเชียลมีเดีย 4. อัปเดตการพัฒนาและความคืบหน้าตามโรดแมป 5. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร 6. การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมากและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ 7. วัฏจักรของตลาดเหรียญมีม 8. การพัฒนาด้านการผสานเข้ากับเกม/NFT 9. การเผาเหรียญหรือการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน 10. สภาพเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ในฐานะเหรียญมีม KATA มีความไวต่อความรู้สึกทางสังคมและการซื้อขายเก็งกำไรมากเป็นพิเศษ มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานด้านมูลค่า. ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Katana Inu วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Katana Inu (KATA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขายและประเมินแนวโน้มของตลาดสำหรับโทเค็นมีมชนิดนี้ได้
การคาดการณ์ราคา Katana Inu การคาดการณ์ราคา Katana Inu (KATA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KATA ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Katana Inu (KATA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Katana Inu อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Katana Inu จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KATA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Katana Inu วิธีการซื้อและลงทุน Katana Inu ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Katana Inu หรือยัง? การซื้อ KATA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Katana Inu ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Katana Inu (KATA) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Katana Inu จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Katana Inu ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Katana Inu ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Katana Inu (KATA)
Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.
Katana Inu ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Katana Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Katana Inu
หาก Katana Inu เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Katana Inu ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Katana Inu วันนี้คือ ฿ 0.0005007864 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Katana Inu ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน KATA โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Katana Inu มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน KATA จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Katana Inu ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา KATA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ KATA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ KATA/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Katana Inu เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Katana Inu อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Katana Inu (KATA) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 20:45:10 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Katana Inu (KATA)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
KATA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ KATA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KATA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.0005007864 ฿0.0005007864 ฿0.0005007864 +0.13% 1.16B (USDT)
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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