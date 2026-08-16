ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Katana Inu วันนี้ คือ 0.00001524 THB มูลค่าตลาด KATA เท่ากับ 568,436.362617 THB ติดตามการอัปเดตราคา KATA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Katana Inu วันนี้ คือ 0.00001524 THB มูลค่าตลาด KATA เท่ากับ 568,436.362617 THB ติดตามการอัปเดตราคา KATA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KATA

ข้อมูลราคา KATA

KATA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KATA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KATA

โทเคโนมิกส์ KATA

การคาดการณ์ราคา KATA

ประวัติ KATA

KATA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง KATAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต KATA

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Katana Inu โลโก้

ราคา Katana Inu(KATA)

ราคาปัจจุบัน 1 KATA เป็น THB

฿0.0005007864
฿0.0005007864฿0.0005007864
+0.13%1D
THB
Katana Inu (KATA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:45:10 (UTC+8)

ราคา Katana Inu วันนี้

ราคาปัจจุบัน Katana Inu (KATA) วันนี้ ฿ 0.00001524, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KATA เป็น THB คือ ฿ 0.00001524 ต่อ KATA.

Katana Inu มีอันดับที่ #1901 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 568.44K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 37.30B KATA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KATA เทรดระหว่าง ฿ 0.00001513 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00001538 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2726994853595942064 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0006632362948178196

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KATA เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 17.59K.

Katana Inu (KATA) ข้อมูลการตลาด

No.1901

฿ 568.44K
฿ 568.44K฿ 568.44K

฿ 17.59K
฿ 17.59K฿ 17.59K

฿ 762.00K
฿ 762.00K฿ 762.00K

37.30B
37.30B 37.30B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

74.59%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Katana Inu คือ ฿ 568.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 17.59K อุปทานหมุนเวียนของ KATA คือ 37.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 762.00K

ประวัติราคา Katana Inu THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00001513
฿ 0.00001513฿ 0.00001513
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00001538
฿ 0.00001538฿ 0.00001538
สูงสุด 24h

฿ 0.00001513
฿ 0.00001513฿ 0.00001513

฿ 0.00001538
฿ 0.00001538฿ 0.00001538

฿ 0.2726994853595942064
฿ 0.2726994853595942064฿ 0.2726994853595942064

฿ 0.0006632362948178196
฿ 0.0006632362948178196฿ 0.0006632362948178196

-0.07%

+0.13%

-4.28%

-4.28%

ประวัติราคา Katana Inu (KATA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0000006502+0.13%
30 วัน฿ -0.00000409-21.16%
60 วัน฿ -0.00001531-50.12%
90 วัน฿ -0.00001751-53.47%
การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ในวันนี้

วันนี้ KATA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000006502 (+0.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00000409 (-21.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KATA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00001531 (-50.12%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Katana Inu ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00001751 (-53.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Katana Inu (KATA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Katana Inuทันที

การวิเคราะห์ Katana Inu

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Katana Inu ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Katana Inu?

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาของ Katana Inu (KATA):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความนิยมในโซเชียลมีเดีย
4. อัปเดตการพัฒนาและความคืบหน้าตามโรดแมป
5. การประกาศความร่วมมือหรือพันธมิตร
6. การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมากและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่
7. วัฏจักรของตลาดเหรียญมีม
8. การพัฒนาด้านการผสานเข้ากับเกม/NFT
9. การเผาเหรียญหรือการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทาน
10. สภาพเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ในฐานะเหรียญมีม KATA มีความไวต่อความรู้สึกทางสังคมและการซื้อขายเก็งกำไรมากเป็นพิเศษ มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานด้านมูลค่า.

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Katana Inu วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Katana Inu (KATA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขายและประเมินแนวโน้มของตลาดสำหรับโทเค็นมีมชนิดนี้ได้

การคาดการณ์ราคา Katana Inu

การคาดการณ์ราคา Katana Inu (KATA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KATA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Katana Inu (KATA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Katana Inu อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Katana Inu จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KATA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Katana Inu

วิธีการซื้อและลงทุน Katana Inu ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Katana Inu หรือยัง? การซื้อ KATA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Katana Inu ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Katana Inu (KATA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Katana Inu จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Katana Inu (KATA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Katana Inu ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Katana Inu ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Katana Inu (KATA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Katana Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Katana Inu อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Action GamesBase EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Katana Inu

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:45:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Katana Inu (KATA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Katana Inu

KATA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KATA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KATA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Katana Inu (KATA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Katana Inu ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KATA/USDT
฿0.0005007864
฿0.0005007864฿0.0005007864
+0.13%
1.16B (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.4620116
฿0.4620116฿0.4620116

-7.76%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2512386
฿2.2512386฿2.2512386

-0.65%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06082386
฿0.06082386฿0.06082386

-45.43%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3161132
฿0.3161132฿0.3161132

+0.52%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.007892972
฿0.007892972฿0.007892972

+400.41%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.441616
฿5.441616฿5.441616

+23.76%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.0738484
฿34.0738484฿34.0738484

+15.02%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.2857416
฿2.2857416฿2.2857416

+10.88%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.29392076
฿10.29392076฿10.29392076

+10.38%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ KATA เป็น THB

จำนวน

KATA
KATA
THB
THB

1 KATA = 0.0005007863 THB