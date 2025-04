อะไรคือ Epic Chain (EPIC)

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

Epic Chain มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Epic Chain ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา



นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ตรวจสอบEPICความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร

- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Epic Chain บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Epic Chain ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Epic Chain

การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์หรือการคาดเดามูลค่าในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล การพยากรณ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์มูลค่าในอนาคตที่เป็นไปได้ของสกุลเงินดิจิทัลบางสกุล เช่น Epic Chain Bitcoin หรือ Ethereum ราคา EPIC ในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่? ในปี 2026, 2027, 2028, และจนถึงปี 2050 จะมีมูลค่าเท่าไร? สำหรับข้อมูลการคาดการณ์โดยละเอียด โปรดดูหน้าการคาดการณ์ราคา Epic Chain ของเรา

Epic Chain ประวัติราคา

การติดตามเส้นทางราคาของ EPIC จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอดีต และช่วยให้นักลงทุนเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าในแต่ละช่วงเวลา การทำความเข้าใจรูปแบบทางประวัติศาสตร์เหล่านี้สามารถให้บริบทอันมีค่าในการประเมินเส้นทาง EPIC ที่เป็นไปได้ในอนาคต สำหรับข้อมูลประวัติราคาโดยละเอียด โปรดดูหน้าประวัติราคา Epic Chain ของเรา

วิธีการซื้อ Epic Chain (EPIC)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Epic Chainใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Epic Chain บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

EPIC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 EPIC เป็น VND ₫ 34,230.735 1 EPIC เป็น AUD A$ 2.1093 1 EPIC เป็น GBP £ 1.0146 1 EPIC เป็น EUR € 1.1748 1 EPIC เป็น USD $ 1.335 1 EPIC เป็น MYR RM 5.9007 1 EPIC เป็น TRY ₺ 50.6232 1 EPIC เป็น JPY ¥ 192.1332 1 EPIC เป็น RUB ₽ 111.43245 1 EPIC เป็น INR ₹ 114.7566 1 EPIC เป็น IDR Rp 22,249.9911 1 EPIC เป็น KRW ₩ 1,896.30075 1 EPIC เป็น PHP ₱ 76.3353 1 EPIC เป็น EGP £E. 68.73915 1 EPIC เป็น BRL R$ 7.8231 1 EPIC เป็น CAD C$ 1.8423 1 EPIC เป็น BDT ৳ 161.86875 1 EPIC เป็น NGN ₦ 2,122.4097 1 EPIC เป็น UAH ₴ 55.14885 1 EPIC เป็น VES Bs 94.785 1 EPIC เป็น PKR Rs 373.51965 1 EPIC เป็น KZT ₸ 688.4862 1 EPIC เป็น THB ฿ 44.856 1 EPIC เป็น TWD NT$ 43.21395 1 EPIC เป็น AED د.إ 4.89945 1 EPIC เป็น CHF Fr 1.08135 1 EPIC เป็น HKD HK$ 10.34625 1 EPIC เป็น MAD .د.م 12.3888 1 EPIC เป็น MXN $ 27.1005

Epic Chain ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Epic Chain ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Epic Chain วันนี้ราคา Epic Chain (EPIC) คือเท่าไหร่? ราคาสดของ Epic Chain (EPIC) คือ 1.335 USD มูลค่าตลาดของ Epic Chain (EPIC) คือเท่าใด? มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Epic Chain คือ $ 28.10M USD คำนวณได้โดยการคูณอุปทาน EPIC ปัจจุบันด้วยราคาตลาดแบบเรียลไทม์ของ 1.335 USD อุปทานหมุนเวียนของ Epic Chain (EPIC) คือเท่าใด? อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันของ Epic Chain (EPIC) คือ 21.05M USD ราคาสูงสุดของ Epic Chain (EPIC) คือเท่าไร? ณ วันที่ 2025-04-14 ราคาสูงสุดของ Epic Chain (EPIC) คือ 1.94 USD ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม.ของ Epic Chain (EPIC) คือเท่าใด? ปริมาณการซื้อขาย 24 ชม.ของ Epic Chain (EPIC) คือ $ 276.77K USD คุณสามารถค้นพบโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้เพิ่มเติมบน MEXC และตรวจสอบปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงของพวกเขาได้

ข่าวร้อนแรง

อะไรคือ Mind Network (FHE)? คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโทเค็นคริปโตที่เข้ารหัสแบบ Homomorphic เต็มรูปแบบ กล่าวถึง Mind Network โครงการชั้นนำที่ใช้การเข้ารหัสแบบ Homomorphic เต็มรูปแบบ (FHE) เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ไม่มีความไว้วางใจ ซึ่งข้อมูลยังคงถูกเข้ารหัสไม่เพียงแต่ระหว่างการส่งข้อมูล แต่ตลอดกระบวนการคำนวณ โทเค็นหลักของ Mind Network, $FHE, เป็นพลังขับเคลื่อนให้กับโปรโตคอลที่ปฏิวัติวงการนี้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองความปลอดภัยในยุคของ AI และบล็อกเชน

Unite (UNITE) คืออะไร? คู่มือที่สมบูรณ์เกี่ยวกับบล็อกเชน L3 ตัวแรกสำหรับเกมมือถือ บทความนี้นำเสนอการสำรวจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Unite ตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานไปจนถึงศักยภาพในตลาดและทุกสิ่งในระหว่างนั้น