JDcom โลโก้

ราคา JDcom(JDON)

ราคาปัจจุบัน 1 JDON เป็น USD

$34.2
+0.41%1D
USD
JDcom (JDON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา JDcom (JDON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 33.63
ต่ำสุด 24h
$ 34.35
สูงสุด 24h

$ 33.63
$ 34.35
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
+0.29%

+0.41%

+3.38%

+3.38%

ราคาเรียลไทม์ JDcom (JDON) คือ $ 34.2 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJDON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 33.63 และราคาสูงสุด $ 34.35 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JDON คือ $ 36.90868486875765 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 30.590269632126216

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JDON มีการเปลี่ยนแปลง +0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.38% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

JDcom (JDON) ข้อมูลการตลาด

No.2193

$ 1.03M
$ 54.39K
$ 1.03M
30.06K
30,059.49749176
ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JDcom คือ $ 1.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.39K อุปทานหมุนเวียนของ JDON คือ 30.06K โดยมีอุปทานรวมที่ 30059.49749176 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.03M

ประวัติราคา JDcom (JDON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา JDcom ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.1396+0.41%
30 วัน$ -0.39-1.13%
60 วัน$ +14.2+71.00%
90 วัน$ +14.2+71.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา JDcom ในวันนี้

วันนี้ JDON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.1396 (+0.41%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา JDcom ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.39 (-1.13%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา JDcom ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JDON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +14.2 (+71.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา JDcom ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +14.2 (+71.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา JDcom (JDON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา JDcomทันที

อะไรคือ JDcom (JDON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

JDcom มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน JDcom ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบJDONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ JDcom บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ JDcom ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา JDcom (USD)

JDcom (JDON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ JDcom (JDON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ JDcom

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา JDcom ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ JDcom (JDON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ JDcom (JDON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JDONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ JDcom (JDON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ JDcomใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ JDcom บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

JDON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 JDcom(JDON) เป็น VND
1 JDcom(JDON) เป็น AUD
1 JDcom(JDON) เป็น GBP
1 JDcom(JDON) เป็น EUR
1 JDcom(JDON) เป็น USD
1 JDcom(JDON) เป็น MYR
1 JDcom(JDON) เป็น TRY
1 JDcom(JDON) เป็น JPY
1 JDcom(JDON) เป็น ARS
1 JDcom(JDON) เป็น RUB
1 JDcom(JDON) เป็น INR
1 JDcom(JDON) เป็น IDR
1 JDcom(JDON) เป็น PHP
1 JDcom(JDON) เป็น EGP
1 JDcom(JDON) เป็น BRL
1 JDcom(JDON) เป็น CAD
1 JDcom(JDON) เป็น BDT
1 JDcom(JDON) เป็น NGN
1 JDcom(JDON) เป็น COP
1 JDcom(JDON) เป็น ZAR
1 JDcom(JDON) เป็น UAH
1 JDcom(JDON) เป็น TZS
1 JDcom(JDON) เป็น VES
1 JDcom(JDON) เป็น CLP
1 JDcom(JDON) เป็น PKR
1 JDcom(JDON) เป็น KZT
1 JDcom(JDON) เป็น THB
1 JDcom(JDON) เป็น TWD
1 JDcom(JDON) เป็น AED
1 JDcom(JDON) เป็น CHF
1 JDcom(JDON) เป็น HKD
1 JDcom(JDON) เป็น AMD
1 JDcom(JDON) เป็น MAD
1 JDcom(JDON) เป็น MXN
1 JDcom(JDON) เป็น SAR
1 JDcom(JDON) เป็น ETB
1 JDcom(JDON) เป็น KES
1 JDcom(JDON) เป็น JOD
1 JDcom(JDON) เป็น PLN
1 JDcom(JDON) เป็น RON
1 JDcom(JDON) เป็น SEK
1 JDcom(JDON) เป็น BGN
1 JDcom(JDON) เป็น HUF
1 JDcom(JDON) เป็น CZK
1 JDcom(JDON) เป็น KWD
1 JDcom(JDON) เป็น ILS
1 JDcom(JDON) เป็น BOB
1 JDcom(JDON) เป็น AZN
1 JDcom(JDON) เป็น TJS
1 JDcom(JDON) เป็น GEL
1 JDcom(JDON) เป็น AOA
1 JDcom(JDON) เป็น BHD
1 JDcom(JDON) เป็น BMD
1 JDcom(JDON) เป็น DKK
1 JDcom(JDON) เป็น HNL
1 JDcom(JDON) เป็น MUR
1 JDcom(JDON) เป็น NAD
1 JDcom(JDON) เป็น NOK
1 JDcom(JDON) เป็น NZD
1 JDcom(JDON) เป็น PAB
1 JDcom(JDON) เป็น PGK
1 JDcom(JDON) เป็น QAR
1 JDcom(JDON) เป็น RSD
1 JDcom(JDON) เป็น UZS
1 JDcom(JDON) เป็น ALL
1 JDcom(JDON) เป็น ANG
1 JDcom(JDON) เป็น AWG
1 JDcom(JDON) เป็น BBD
1 JDcom(JDON) เป็น BAM
1 JDcom(JDON) เป็น BIF
1 JDcom(JDON) เป็น BND
1 JDcom(JDON) เป็น BSD
1 JDcom(JDON) เป็น JMD
1 JDcom(JDON) เป็น KHR
1 JDcom(JDON) เป็น KMF
1 JDcom(JDON) เป็น LAK
1 JDcom(JDON) เป็น LKR
1 JDcom(JDON) เป็น MDL
1 JDcom(JDON) เป็น MGA
1 JDcom(JDON) เป็น MOP
1 JDcom(JDON) เป็น MVR
1 JDcom(JDON) เป็น MWK
1 JDcom(JDON) เป็น MZN
1 JDcom(JDON) เป็น NPR
1 JDcom(JDON) เป็น PYG
1 JDcom(JDON) เป็น RWF
1 JDcom(JDON) เป็น SBD
1 JDcom(JDON) เป็น SCR
1 JDcom(JDON) เป็น SRD
1 JDcom(JDON) เป็น SVC
1 JDcom(JDON) เป็น SZL
1 JDcom(JDON) เป็น TMT
1 JDcom(JDON) เป็น TND
1 JDcom(JDON) เป็น TTD
1 JDcom(JDON) เป็น UGX
1 JDcom(JDON) เป็น XAF
1 JDcom(JDON) เป็น XCD
1 JDcom(JDON) เป็น XOF
1 JDcom(JDON) เป็น XPF
1 JDcom(JDON) เป็น BWP
1 JDcom(JDON) เป็น BZD
1 JDcom(JDON) เป็น CVE
1 JDcom(JDON) เป็น DJF
1 JDcom(JDON) เป็น DOP
1 JDcom(JDON) เป็น DZD
1 JDcom(JDON) เป็น FJD
1 JDcom(JDON) เป็น GNF
1 JDcom(JDON) เป็น GTQ
1 JDcom(JDON) เป็น GYD
1 JDcom(JDON) เป็น ISK
JDcom ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก JDcom ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ JDcom อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JDcom

วันนี้ JDcom (JDON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JDON เป็นUSD คือ 34.2 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JDON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JDON เป็น USD คือ $ 34.2 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ JDcom คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JDON คือ $ 1.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JDON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JDON คือ 30.06K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JDON คือเท่าใด?
JDON ถึงราคา ATH ที่ 36.90868486875765 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JDON คือเท่าไร?
JDON ถึงราคา ATL ที่ 30.590269632126216 USD
ปริมาณการเทรดของ JDON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JDON คือ $ 54.39K USD
ปีนี้ JDON จะสูงขึ้นอีกไหม?
JDON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JDON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JDcom (JDON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

