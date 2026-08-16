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ราคาปัจจุบัน MAGIC วันนี้ คือ 0.04201 THB มูลค่าตลาด MAGIC เท่ากับ 14,116,157.028078013961 THB ติดตามการอัปเดตราคา MAGIC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MAGIC วันนี้ คือ 0.04201 THB มูลค่าตลาด MAGIC เท่ากับ 14,116,157.028078013961 THB ติดตามการอัปเดตราคา MAGIC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAGIC

ข้อมูลราคา MAGIC

MAGIC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MAGIC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MAGIC

โทเคโนมิกส์ MAGIC

การคาดการณ์ราคา MAGIC

ประวัติ MAGIC

MAGIC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MAGICเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MAGIC

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ราคา MAGIC(MAGIC)

ราคาปัจจุบัน 1 MAGIC เป็น THB

฿1.3757766
฿1.3757766฿1.3757766
+1.15%1D
THB
MAGIC (MAGIC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:11:35 (UTC+8)

ราคา MAGIC วันนี้

ราคาปัจจุบัน MAGIC (MAGIC) วันนี้ ฿ 0.04201, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAGIC เป็น THB คือ ฿ 0.04201 ต่อ MAGIC.

MAGIC มีอันดับที่ #795 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 14.12M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 336.02M MAGIC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAGIC เทรดระหว่าง ฿ 0.04099 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04273 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 207.0878673318254844 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4142322633613297112

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAGIC เคลื่อนไหว +0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 71.27K.

MAGIC (MAGIC) ข้อมูลการตลาด

No.795

฿ 14.12M
฿ 14.12M฿ 14.12M

฿ 71.27K
฿ 71.27K฿ 71.27K

฿ 14.61M
฿ 14.61M฿ 14.61M

336.02M
336.02M 336.02M

347,687,042.97175324
347,687,042.97175324 347,687,042.97175324

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MAGIC คือ ฿ 14.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 71.27K อุปทานหมุนเวียนของ MAGIC คือ 336.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 347687042.97175324 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.61M

ประวัติราคา MAGIC THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04099
฿ 0.04099฿ 0.04099
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04273
฿ 0.04273฿ 0.04273
สูงสุด 24h

฿ 0.04099
฿ 0.04099฿ 0.04099

฿ 0.04273
฿ 0.04273฿ 0.04273

฿ 207.0878673318254844
฿ 207.0878673318254844฿ 207.0878673318254844

฿ 1.4142322633613297112
฿ 1.4142322633613297112฿ 1.4142322633613297112

+0.38%

+1.15%

+1.03%

+1.03%

ประวัติราคา MAGIC (MAGIC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MAGIC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0156416+1.15%
30 วัน฿ +0.00014+0.33%
60 วัน฿ -0.0061-12.68%
90 วัน฿ -0.01907-31.23%
การเปลี่ยนแปลงราคา MAGIC ในวันนี้

วันนี้ MAGIC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0156416 (+1.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MAGIC ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00014 (+0.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MAGIC ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAGIC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0061 (-12.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MAGIC ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01907 (-31.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ MAGIC

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MAGIC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด MAGIC วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAGIC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

MAGIC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.03983 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.03968 กำลังซ้อนทับกับระดับ S1 ราคาอยู่ในแนวรับของโซนกลางและโซนสนับสนุน S2 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงลักษณะการแกว่งตัวในกรอบแคบ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อ แต่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของโซนกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีแรงขายกดดันอยู่เหนือระดับดังกล่าว ดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down โดยทิศทางพลังงานเคลื่อนตัวลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าสุดขั้วที่เกิดจากการซื้อหรือขายมากเกินไป ค่าดัชนีเส้น Fast และ Slow มีการแยกตัวออกจากกัน ทำให้แรงเคลื่อนไหวระยะสั้นลดลง และความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลชั่วคราวได้ใกล้กับระดับราคาปัจจุบัน ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.03954 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.35% ขณะเดียวกัน แนวต้านแรกอยู่ที่โซนกลาง 0.03983 ห่างจากปัจจุบันราว 0.38% หากราคาหลุดพื้นฐาน S2 ระดับถัดไปที่ควรพิจารณาคือโซนขยายตัวแบบย้อนกลับของ R2 แต่หากทะลุโซนกลางได้ จะเข้าสู่การทดสอบระดับ R1 ที่ 0.03997 ปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง S1 และโซนกลาง ทำให้ช่วงการซื้อขายมีขอบเขตจำกัด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MAGIC?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของโทเค็น MAGIC:

1. การยอมรับในระบบนิเวศของ Treasure – การใช้ MAGIC ภายในเมตาเวิร์สเกมของ Treasure ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการ

2. ความร่วมมือด้านเกม – การผสานรวมและพันธมิตรใหม่ ๆ ในวงการเกมช่วยขยายประโยชน์การใช้งาน

3. กิจกรรมในตลาด NFT – MAGIC ถือเป็นสกุลเงินหลักสำหรับการทำธุรกรรม NFT บน Treasure

4. รางวัลจากการ Stake – กลไกการ Stake โทเค็นส่งผลกระทบต่อปริมาณซื้อขายที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ

5. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของเหรียญคริปโตและโทเค็นด้านเกม

6. การอัปเดตด้านการพัฒนา – การปรับปรุงแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ใหม่ ๆ

7. การแข่งขัน – เหรียญคริปโตด้านเกมและโครงการเมตาเวิร์สอื่น ๆ

8. ข่าวด้านกฎระเบียบ – ข้อบังคับด้านคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านเกม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MAGIC วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น MAGIC ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ได้แก่: 1) การตัดสินใจลงทุน – การซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง 2) การติดตามและประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน 3) โอกาสในการเทรดและการจับจังหวะตลาด 4) การทำความเข้าใจความรู้สึกของตลาดเกี่ยวกับระบบนิเวศ Treasure DAO 5) การคำนวณการปลูกผลตอบแทนใน DeFi

การคาดการณ์ราคา MAGIC

การคาดการณ์ราคา MAGIC (MAGIC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAGIC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MAGIC (MAGIC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MAGIC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MAGIC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAGIC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MAGIC

วิธีการซื้อและลงทุน MAGIC ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MAGIC หรือยัง? การซื้อ MAGIC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MAGIC ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MAGIC (MAGIC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MAGIC จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MAGIC (MAGIC)

คุณสามารถทำอะไรกับ MAGIC ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MAGIC ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ MAGIC (MAGIC)

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MAGIC ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MAGIC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MAGIC อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArbitrum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MAGIC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:11:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MAGIC (MAGIC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAGIC

MAGIC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MAGIC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MAGIC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด MAGIC (MAGIC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MAGIC ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MAGIC/USDT
฿1.3757766
฿1.3757766฿1.3757766
+1.23%
1.73M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MAGIC เป็น THB

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MAGIC
MAGIC
THB
THB

1 MAGIC = 1.3770878 THB