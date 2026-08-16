ราคา MAGIC(MAGIC)
ราคาปัจจุบัน MAGIC (MAGIC) วันนี้ ฿ 0.04201, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAGIC เป็น THB คือ ฿ 0.04201 ต่อ MAGIC.
MAGIC มีอันดับที่ #795 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 14.12M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 336.02M MAGIC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAGIC เทรดระหว่าง ฿ 0.04099 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04273 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 207.0878673318254844 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4142322633613297112
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAGIC เคลื่อนไหว +0.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 71.27K.
No.795
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MAGIC คือ ฿ 14.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 71.27K อุปทานหมุนเวียนของ MAGIC คือ 336.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 347687042.97175324 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.61M
+0.38%
+1.15%
+1.03%
+1.03%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MAGIC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0156416
|+1.15%
|30 วัน
|฿ +0.00014
|+0.33%
|60 วัน
|฿ -0.0061
|-12.68%
|90 วัน
|฿ -0.01907
|-31.23%
วันนี้ MAGIC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0156416 (+1.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00014 (+0.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAGIC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0061 (-12.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01907 (-31.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MAGIC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAGIC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
MAGIC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.03983 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.03968 กำลังซ้อนทับกับระดับ S1 ราคาอยู่ในแนวรับของโซนกลางและโซนสนับสนุน S2 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงลักษณะการแกว่งตัวในกรอบแคบ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อ แต่ราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านของโซนกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีแรงขายกดดันอยู่เหนือระดับดังกล่าว ดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down โดยทิศทางพลังงานเคลื่อนตัวลง RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าสุดขั้วที่เกิดจากการซื้อหรือขายมากเกินไป ค่าดัชนีเส้น Fast และ Slow มีการแยกตัวออกจากกัน ทำให้แรงเคลื่อนไหวระยะสั้นลดลง และความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลชั่วคราวได้ใกล้กับระดับราคาปัจจุบัน ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.03954 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.35% ขณะเดียวกัน แนวต้านแรกอยู่ที่โซนกลาง 0.03983 ห่างจากปัจจุบันราว 0.38% หากราคาหลุดพื้นฐาน S2 ระดับถัดไปที่ควรพิจารณาคือโซนขยายตัวแบบย้อนกลับของ R2 แต่หากทะลุโซนกลางได้ จะเข้าสู่การทดสอบระดับ R1 ที่ 0.03997 ปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง S1 และโซนกลาง ทำให้ช่วงการซื้อขายมีขอบเขตจำกัด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ MAGIC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MAGIC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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