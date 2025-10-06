ราคาปัจจุบัน Apple xStock วันนี้ คือ 269.29 USD ติดตามการอัปเดตราคา AAPLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AAPLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Apple xStock วันนี้ คือ 269.29 USD ติดตามการอัปเดตราคา AAPLX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AAPLX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Apple xStock โลโก้

ราคา Apple xStock(AAPLX)

ราคาปัจจุบัน 1 AAPLX เป็น USD

$269.21
$269.21$269.21
+0.10%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:06:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Apple xStock (AAPLX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 265.53
$ 265.53$ 265.53
ต่ำสุด 24h
$ 270.24
$ 270.24$ 270.24
สูงสุด 24h

$ 265.53
$ 265.53$ 265.53

$ 270.24
$ 270.24$ 270.24

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.24%

+0.10%

+1.87%

+1.87%

ราคาเรียลไทม์ Apple xStock (AAPLX) คือ $ 269.29 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAAPLX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 265.53 และราคาสูงสุด $ 270.24 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AAPLX คือ $ 218.05582778461107 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 204.46269321696604

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AAPLX มีการเปลี่ยนแปลง +0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.87% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Apple xStock (AAPLX) ข้อมูลการตลาด

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Apple xStock คือ $ 1.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 68.21K อุปทานหมุนเวียนของ AAPLX คือ 6.00K โดยมีอุปทานรวมที่ 8999.85946485 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.42M

ประวัติราคา Apple xStock (AAPLX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Apple xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.2689+0.10%
30 วัน$ +13.95+5.46%
60 วัน$ +36.97+15.91%
90 วัน$ +61.06+29.32%
การเปลี่ยนแปลงราคา Apple xStock ในวันนี้

วันนี้ AAPLX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.2689 (+0.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Apple xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +13.95 (+5.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Apple xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AAPLX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +36.97 (+15.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Apple xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +61.06 (+29.32%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Apple xStock (AAPLX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Apple xStockทันที

อะไรคือ Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Apple xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAAPLXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Apple xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Apple xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Apple xStock (USD)

Apple xStock (AAPLX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Apple xStock (AAPLX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Apple xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Apple xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Apple xStock (AAPLX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Apple xStock (AAPLX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AAPLXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Apple xStock (AAPLX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Apple xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Apple xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AAPLX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Apple xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Apple xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Apple xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Apple xStock

วันนี้ Apple xStock (AAPLX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AAPLX เป็นUSD คือ 269.29 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AAPLX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AAPLX เป็น USD คือ $ 269.29 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Apple xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AAPLX คือ $ 1.62M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AAPLX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AAPLX คือ 6.00K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AAPLX คือเท่าใด?
AAPLX ถึงราคา ATH ที่ 218.05582778461107 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AAPLX คือเท่าไร?
AAPLX ถึงราคา ATL ที่ 204.46269321696604 USD
ปริมาณการเทรดของ AAPLX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AAPLX คือ $ 68.21K USD
ปีนี้ AAPLX จะสูงขึ้นอีกไหม?
AAPLX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AAPLX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:06:14 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

