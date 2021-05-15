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ราคาปัจจุบัน Radio Caca วันนี้ คือ 0.00001367 THB มูลค่าตลาด RACA เท่ากับ 5,627,533.9725021456805 THB ติดตามการอัปเดตราคา RACA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Radio Caca วันนี้ คือ 0.00001367 THB มูลค่าตลาด RACA เท่ากับ 5,627,533.9725021456805 THB ติดตามการอัปเดตราคา RACA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RACA

ข้อมูลราคา RACA

RACA คืออะไร

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ราคา Radio Caca(RACA)

ราคาปัจจุบัน 1 RACA เป็น THB

฿0.0004477748
฿0.0004477748฿0.0004477748
+1.71%1D
THB
Radio Caca (RACA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:55:30 (UTC+8)

ราคา Radio Caca วันนี้

ราคาปัจจุบัน Radio Caca (RACA) วันนี้ ฿ 0.00001367, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RACA เป็น THB คือ ฿ 0.00001367 ต่อ RACA.

Radio Caca มีอันดับที่ #1169 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.63M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 411.67B RACA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RACA เทรดระหว่าง ฿ 0.00001337 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00001396 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3896421111265315204 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0003907527311073738

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RACA เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.47K.

Radio Caca (RACA) ข้อมูลการตลาด

No.1169

฿ 5.63M
฿ 5.63M฿ 5.63M

฿ 58.47K
฿ 58.47K฿ 58.47K

฿ 6.84M
฿ 6.84M฿ 6.84M

411.67B
411.67B 411.67B

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

415,670,371,068.18945
415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945

82.33%

2021-05-15 00:00:00

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Radio Caca คือ ฿ 5.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.47K อุปทานหมุนเวียนของ RACA คือ 411.67B โดยมีอุปทานรวมที่ 415670371068.18945 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.84M

ประวัติราคา Radio Caca THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00001337
฿ 0.00001337฿ 0.00001337
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00001396
฿ 0.00001396฿ 0.00001396
สูงสุด 24h

฿ 0.00001337
฿ 0.00001337฿ 0.00001337

฿ 0.00001396
฿ 0.00001396฿ 0.00001396

฿ 0.3896421111265315204
฿ 0.3896421111265315204฿ 0.3896421111265315204

฿ 0.0003907527311073738
฿ 0.0003907527311073738฿ 0.0003907527311073738

+0.14%

+1.71%

-3.67%

-3.67%

ประวัติราคา Radio Caca (RACA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Radio Caca ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0000075282+1.71%
30 วัน฿ +0.00000065+4.99%
60 วัน฿ +0.00000026+1.93%
90 วัน฿ -0.00000348-20.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา Radio Caca ในวันนี้

วันนี้ RACA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000075282 (+1.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Radio Caca ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00000065 (+4.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Radio Caca ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RACA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00000026 (+1.93%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Radio Caca ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00000348 (-20.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Radio Caca (RACA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Radio Caca

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Radio Caca ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Radio Caca?

ราคา RACA ได้รับอิทธิพลจาก: 1) การยอมรับ Metaverse และแนวโน้มการเล่นเกม 2) ความเชื่อมั่นในตลาด NFT 3) การประกาศความร่วมมือกับแบรนด์ใหญ่ ๆ 4) ประโยชน์ของโทเค็นภายในระบบนิเวศ 5) สภาพตลาดคริปโตโดยรวม 6) ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง 7) การเติบโตและการมีส่วนร่วมของชุมชน 8) ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นเกม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Radio Caca วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ RACA ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะโทเคนเกม/เมตาเวิร์ส ความผันผวนของราคา RACA สร้างโอกาสในการทำกำไร นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อซื้อในราคาต่ำหรือขายในราคาสูง ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการถือครองหรือขายตำแหน่งการลงทุนของตน

การคาดการณ์ราคา Radio Caca

การคาดการณ์ราคา Radio Caca (RACA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RACA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Radio Caca (RACA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Radio Caca อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Radio Caca จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RACA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Radio Caca

วิธีการซื้อและลงทุน Radio Caca ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Radio Caca หรือยัง? การซื้อ RACA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Radio Caca ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Radio Caca (RACA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Radio Caca จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Radio Caca (RACA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Radio Caca ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Radio Caca ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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การซื้อ Radio Caca (RACA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Radio Caca ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Radio Caca อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Radio Caca

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:55:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Radio Caca (RACA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Radio Caca

RACA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RACA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RACA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Radio Caca (RACA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Radio Caca ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RACA/USDT
฿0.0004481026
฿0.0004481026฿0.0004481026
+1.93%
4.30B (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RACA เป็น THB

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RACA
RACA
THB
THB

1 RACA = 0.0004481026 THB