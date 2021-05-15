ราคา Radio Caca(RACA)
ราคาปัจจุบัน Radio Caca (RACA) วันนี้ ฿ 0.00001367, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RACA เป็น THB คือ ฿ 0.00001367 ต่อ RACA.
Radio Caca มีอันดับที่ #1169 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.63M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 411.67B RACA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RACA เทรดระหว่าง ฿ 0.00001337 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00001396 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3896421111265315204 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0003907527311073738
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RACA เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.47K.
No.1169
82.33%
2021-05-15 00:00:00
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Radio Caca คือ ฿ 5.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.47K อุปทานหมุนเวียนของ RACA คือ 411.67B โดยมีอุปทานรวมที่ 415670371068.18945 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.84M
+0.14%
+1.71%
-3.67%
-3.67%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Radio Caca ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0000075282
|+1.71%
|30 วัน
|฿ +0.00000065
|+4.99%
|60 วัน
|฿ +0.00000026
|+1.93%
|90 วัน
|฿ -0.00000348
|-20.30%
วันนี้ RACA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000075282 (+1.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00000065 (+4.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RACA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00000026 (+1.93%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00000348 (-20.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Radio Caca ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Radio Caca อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Radio Caca ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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