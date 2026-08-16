ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน FC Porto Fan Token วันนี้ คือ 0.4309 THB มูลค่าตลาด PORTO เท่ากับ 5,596,618.117115581 THB ติดตามการอัปเดตราคา PORTO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FC Porto Fan Token วันนี้ คือ 0.4309 THB มูลค่าตลาด PORTO เท่ากับ 5,596,618.117115581 THB ติดตามการอัปเดตราคา PORTO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PORTO

ข้อมูลราคา PORTO

PORTO คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PORTO

โทเคโนมิกส์ PORTO

การคาดการณ์ราคา PORTO

ประวัติ PORTO

PORTO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PORTOเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต PORTO

PORTO USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

FC Porto Fan Token โลโก้

ราคา FC Porto Fan Token(PORTO)

ราคาปัจจุบัน 1 PORTO เป็น THB

฿14.124902
฿14.124902฿14.124902
-0.66%1D
THB
FC Porto Fan Token (PORTO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:38:26 (UTC+8)

ราคา FC Porto Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน FC Porto Fan Token (PORTO) วันนี้ ฿ 0.4309, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PORTO เป็น THB คือ ฿ 0.4309 ต่อ PORTO.

FC Porto Fan Token มีอันดับที่ #1084 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.60M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.99M PORTO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PORTO เทรดระหว่าง ฿ 0.4253 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4365 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 480.3107565485945469952 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.458441192814620988

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PORTO เคลื่อนไหว -0.47% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.92K.

FC Porto Fan Token (PORTO) ข้อมูลการตลาด

No.1084

฿ 5.60M
฿ 5.60M฿ 5.60M

฿ 54.92K
฿ 54.92K฿ 54.92K

฿ 17.24M
฿ 17.24M฿ 17.24M

12.99M
12.99M 12.99M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

32.47%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FC Porto Fan Token คือ ฿ 5.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.92K อุปทานหมุนเวียนของ PORTO คือ 12.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 40000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.24M

ประวัติราคา FC Porto Fan Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.4253
฿ 0.4253฿ 0.4253
ต่ำสุด 24h
฿ 0.4365
฿ 0.4365฿ 0.4365
สูงสุด 24h

฿ 0.4253
฿ 0.4253฿ 0.4253

฿ 0.4365
฿ 0.4365฿ 0.4365

฿ 480.3107565485945469952
฿ 480.3107565485945469952฿ 480.3107565485945469952

฿ 17.458441192814620988
฿ 17.458441192814620988฿ 17.458441192814620988

-0.47%

-0.66%

-7.00%

-7.00%

ประวัติราคา FC Porto Fan Token (PORTO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FC Porto Fan Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.093844-0.66%
30 วัน฿ -0.0248-5.45%
60 วัน฿ -0.1196-21.73%
90 วัน฿ -0.312-42.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา FC Porto Fan Token ในวันนี้

วันนี้ PORTO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.093844 (-0.66%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FC Porto Fan Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0248 (-5.45%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FC Porto Fan Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PORTO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1196 (-21.73%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FC Porto Fan Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.312 (-42.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา FC Porto Fan Token (PORTO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา FC Porto Fan Tokenทันที

การวิเคราะห์ FC Porto Fan Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FC Porto Fan Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ FC Porto Fan Token?

ราคาของโทเค็นแฟนคลับ FC Porto (PORTO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ผลงานของทีม – ชัยชนะ การจัดอันดับในลีก และความก้าวหน้าในทัวร์นาเมนต์ต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อความต้องการ
2. การมีส่วนร่วมของแฟนคลับ – การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการลงคะแนนเสียงและการตัดสินใจของสโมสร ส่งผลต่อคุณค่าด้านการใช้งาน
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะมีผลกระทบต่อราคาของโทเค็น
4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น – ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และโอกาสในการลงคะแนนเสียงช่วยเพิ่มความต้องการ
5. กลไกด้านซัพพลาย – การเผาโทเค็น รางวัลจากการเดิมพัน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียน
6. การประกาศความร่วมมือ – การเปิดเผยความร่วมมือกับ Chiliz และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
7. ปัจจัยตามฤดูกาล – ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะและตารางการแข่งขันสร้างความผันผวนให้กับราคา
8. ผลการดำเนินงานของตลาดโทเค็นด้านกีฬาในภาพรวม มีผลต่อความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อโทเค็นแฟนคลับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ FC Porto Fan Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโทเค็นแฟนคลับ FC Porto (PORTO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การประเมินผลการลงทุน และการติดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ในฐานะโทเค็นแฟนคลับ ราคาของ PORTO สะท้อนทั้งแนวโน้มของตลาดคริปโตและผลงานของ FC Porto

การคาดการณ์ราคา FC Porto Fan Token

การคาดการณ์ราคา FC Porto Fan Token (PORTO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PORTO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FC Porto Fan Token (PORTO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FC Porto Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FC Porto Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PORTO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FC Porto Fan Token

วิธีการซื้อและลงทุน FC Porto Fan Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย FC Porto Fan Token หรือยัง? การซื้อ PORTO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ FC Porto Fan Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ FC Porto Fan Token (PORTO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว FC Porto Fan Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ FC Porto Fan Token (PORTO)

คุณสามารถทำอะไรกับ FC Porto Fan Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ FC Porto Fan Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ FC Porto Fan Token (PORTO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FC Porto Fan Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ FC Porto Fan Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FC Porto Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:38:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FC Porto Fan Token (PORTO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FC Porto Fan Token

PORTO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ PORTO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส PORTO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด FC Porto Fan Token (PORTO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน FC Porto Fan Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PORTO/USDT
฿14.088844
฿14.088844฿14.088844
-0.83%
127.84K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.35799038
฿0.35799038฿0.35799038

-28.35%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2523138
฿2.2523138฿2.2523138

-0.36%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.0632654
฿0.0632654฿0.0632654

-43.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.2832192
฿0.2832192฿0.2832192

-9.71%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.007863922
฿0.007863922฿0.007863922

+399.79%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.241522
฿5.241522฿5.241522

+19.50%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.3392268
฿33.3392268฿33.3392268

+12.81%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.60036362
฿10.60036362฿10.60036362

+13.94%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.3172182
฿2.3172182฿2.3172182

+12.68%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ PORTO เป็น THB

จำนวน

PORTO
PORTO
THB
THB

1 PORTO = 14.124902 THB