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ราคาปัจจุบัน ETHW วันนี้ คือ 0.2422 THB มูลค่าตลาด ETHW เท่ากับ 26,113,761.569893046 THB ติดตามการอัปเดตราคา ETHW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ETHW วันนี้ คือ 0.2422 THB มูลค่าตลาด ETHW เท่ากับ 26,113,761.569893046 THB ติดตามการอัปเดตราคา ETHW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETHW

ข้อมูลราคา ETHW

ETHW คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ETHW

โทเคโนมิกส์ ETHW

การคาดการณ์ราคา ETHW

ประวัติ ETHW

ETHW คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ETHWเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา ETHW(ETHW)

ราคาปัจจุบัน 1 ETHW เป็น THB

฿7.958692
฿7.958692฿7.958692
+2.67%1D
THB
ETHW (ETHW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:22:03 (UTC+8)

ราคา ETHW วันนี้

ราคาปัจจุบัน ETHW (ETHW) วันนี้ ฿ 0.2422, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETHW เป็น THB คือ ฿ 0.2422 ต่อ ETHW.

ETHW มีอันดับที่ #641 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 26.11M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 107.82M ETHW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETHW เทรดระหว่าง ฿ 0.2343 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2476 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,645.1640277263243848 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.89933463259652975

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETHW เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.59K.

ETHW (ETHW) ข้อมูลการตลาด

No.641

฿ 26.11M
฿ 26.11M฿ 26.11M

฿ 66.59K
฿ 66.59K฿ 66.59K

฿ 26.11M
฿ 26.11M฿ 26.11M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ETHW คือ ฿ 26.11M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.59K อุปทานหมุนเวียนของ ETHW คือ 107.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 107818999.04993 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 26.11M

ประวัติราคา ETHW THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2343
฿ 0.2343฿ 0.2343
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2476
฿ 0.2476฿ 0.2476
สูงสุด 24h

฿ 0.2343
฿ 0.2343฿ 0.2343

฿ 0.2476
฿ 0.2476฿ 0.2476

฿ 4,645.1640277263243848
฿ 4,645.1640277263243848฿ 4,645.1640277263243848

฿ 6.89933463259652975
฿ 6.89933463259652975฿ 6.89933463259652975

-0.29%

+2.67%

-3.09%

-3.09%

ประวัติราคา ETHW (ETHW) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ETHW ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.206971+2.67%
30 วัน฿ -0.0032-1.31%
60 วัน฿ +0.0005+0.20%
90 วัน฿ -0.0301-11.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา ETHW ในวันนี้

วันนี้ ETHW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.206971 (+2.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHW ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0032 (-1.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHW ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ETHW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0005 (+0.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ETHW ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0301 (-11.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ ETHW

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ETHW ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ETHW วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ETHW: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ETHW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2339 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.2329 และจุดศูนย์กลางของตลาดที่ 0.2355 โครงสร้างตลาดมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในช่วงแคบ ๆ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงอยู่ในสถานะเป็นกลาง ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แนวโน้มพลังงานการเคลื่อนไหวเกิดการแบ่งชั้นระหว่างดัชนีเร็วและดัชนีช้า โดยแรงซื้อระยะสั้นและแรงกดดันจากการปรับตัวระยะกลางปรากฏควบคู่กัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.2329 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0010 ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.2355 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0016 สำหรับแนวรับระยะไกลด้านล่างอยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.2314 และแนวต้านระยะไกลด้านบนอยู่ที่จุด R1 ที่ระดับ 0.2370 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย โดยระยะห่างระหว่างระดับสำคัญทั้งสองด้านค่อนข้างแคบ การทะลุผ่านจุดศูนย์กลางใดจุดหนึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ETHW?

ราคา ETHW ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนต่อฟอร์ก Ethereum PoW
2. ความยากในการขุดและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแฮชที่ส่งผลต่อปริมาณซัพพลาย
3. การจัดทำรายการในกระดานเทรดและปริมาณการซื้อขาย
4. การแข่งขันจากคริปโตเคอเรนซีแบบ PoW อื่น ๆ
5. พัฒนาการด้านกฎระเบียบ
6. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ETHW วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ETHW ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ETHW เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ Ethereum ซึ่งสร้างความสนใจให้กับบรรดานักเทรดและนักลงทุน การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยในการประเมินความสามารถในการทำกำไร การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดจุดเข้าออกการลงทุน

การคาดการณ์ราคา ETHW

การคาดการณ์ราคา ETHW (ETHW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETHW ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ETHW (ETHW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ETHW อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ETHW จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETHW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ETHW

วิธีการซื้อและลงทุน ETHW ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ETHW หรือยัง? การซื้อ ETHW บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ETHW ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ETHW (ETHW) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ETHW จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ETHW (ETHW)

คุณสามารถทำอะไรกับ ETHW ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ETHW ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ ETHW (ETHW)

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

ETHW ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ETHW ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ ETHW อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

EthereumPoW EcosystemProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ETHW

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:22:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ETHW (ETHW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETHW

ETHW USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ETHW โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ETHW USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ETHW (ETHW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ETHW ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ETHW/USDT
฿7.988266
฿7.988266฿7.988266
+3.09%
281.37K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ETHW เป็น THB

จำนวน

ETHW
ETHW
THB
THB

1 ETHW = 7.958692 THB