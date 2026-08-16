ราคา Real World Services(RWS)
ราคาปัจจุบัน Real World Services (RWS) วันนี้ ฿ 0.00789, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RWS เป็น THB คือ ฿ 0.00789 ต่อ RWS.
Real World Services มีอันดับที่ #4535 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 RWS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RWS เทรดระหว่าง ฿ 0.00779 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00794 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.545988564096263695 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4784981330709587348
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RWS เคลื่อนไหว -0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.95K.
No.4535
0.00%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real World Services คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.95K อุปทานหมุนเวียนของ RWS คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 99092562 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 781.84K
-0.26%
-0.50%
-5.85%
-5.85%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Real World Services ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0012997
|-0.50%
|30 วัน
|฿ -0.00383
|-32.68%
|60 วัน
|฿ -0.0083
|-51.27%
|90 วัน
|฿ -0.01075
|-57.68%
วันนี้ RWS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0012997 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00383 (-32.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RWS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0083 (-51.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01075 (-57.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ Real World Services อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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RWS is the utility token powering a biometric-first infrastructure for secure access, custody, and real-world digital services. It enables seamless interaction across identity, payments, and Real World Asset Tokenization, forming the backbone of compliant Web3 adoption.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Real World Services ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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