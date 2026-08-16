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ราคาปัจจุบัน Real World Services วันนี้ คือ 0.00789 THB มูลค่าตลาด RWS เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา RWS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Real World Services วันนี้ คือ 0.00789 THB มูลค่าตลาด RWS เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา RWS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RWS

ข้อมูลราคา RWS

RWS คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RWS

โทเคโนมิกส์ RWS

การคาดการณ์ราคา RWS

ประวัติ RWS

RWS คู่มือการซื้อ

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Real World Services โลโก้

ราคา Real World Services(RWS)

ราคาปัจจุบัน 1 RWS เป็น THB

฿0.2586342
฿0.2586342฿0.2586342
-0.50%1D
THB
Real World Services (RWS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:17:19 (UTC+8)

ราคา Real World Services วันนี้

ราคาปัจจุบัน Real World Services (RWS) วันนี้ ฿ 0.00789, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RWS เป็น THB คือ ฿ 0.00789 ต่อ RWS.

Real World Services มีอันดับที่ #4535 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 RWS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RWS เทรดระหว่าง ฿ 0.00779 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00794 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.545988564096263695 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4784981330709587348

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RWS เคลื่อนไหว -0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.85% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 11.95K.

Real World Services (RWS) ข้อมูลการตลาด

No.4535

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

฿ 11.95K
฿ 11.95K฿ 11.95K

฿ 781.84K
฿ 781.84K฿ 781.84K

0.00
0.00 0.00

99,092,562
99,092,562 99,092,562

99,092,562
99,092,562 99,092,562

0.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Real World Services คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 11.95K อุปทานหมุนเวียนของ RWS คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 99092562 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 781.84K

ประวัติราคา Real World Services THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00779
฿ 0.00779฿ 0.00779
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00794
฿ 0.00794฿ 0.00794
สูงสุด 24h

฿ 0.00779
฿ 0.00779฿ 0.00779

฿ 0.00794
฿ 0.00794฿ 0.00794

฿ 0.545988564096263695
฿ 0.545988564096263695฿ 0.545988564096263695

฿ 0.4784981330709587348
฿ 0.4784981330709587348฿ 0.4784981330709587348

-0.26%

-0.50%

-5.85%

-5.85%

ประวัติราคา Real World Services (RWS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Real World Services ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0012997-0.50%
30 วัน฿ -0.00383-32.68%
60 วัน฿ -0.0083-51.27%
90 วัน฿ -0.01075-57.68%
การเปลี่ยนแปลงราคา Real World Services ในวันนี้

วันนี้ RWS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0012997 (-0.50%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Real World Services ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00383 (-32.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Real World Services ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RWS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0083 (-51.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Real World Services ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01075 (-57.68%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Real World Services (RWS) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา Real World Services

การคาดการณ์ราคา Real World Services (RWS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RWS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Real World Services (RWS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Real World Services อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Real World Services จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RWS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Real World Services

วิธีการซื้อและลงทุน Real World Services ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Real World Services หรือยัง? การซื้อ RWS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Real World Services ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Real World Services (RWS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Real World Services จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Real World Services (RWS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Real World Services ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Real World Services ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Real World Services (RWS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Real World Services (RWS)

RWS is the utility token powering a biometric-first infrastructure for secure access, custody, and real-world digital services. It enables seamless interaction across identity, payments, and Real World Asset Tokenization, forming the backbone of compliant Web3 adoption.

Real World Services ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Real World Services ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Real World Services อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemPayment SolutionsStorage

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Real World Services

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:17:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Real World Services (RWS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Real World Services

RWS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RWS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RWS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Real World Services (RWS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Real World Services ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RWS/USDT
฿0.2586342
฿0.2586342฿0.2586342
-0.50%
1.51M (USDT)

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1 RWS = 0.2586342 THB