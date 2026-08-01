ราคา Waves(WAVES)
ราคาปัจจุบัน Waves (WAVES) วันนี้ ฿ 0.1944, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WAVES เป็น THB คือ ฿ 0.1944 ต่อ WAVES.
Waves มีอันดับที่ #536 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 25.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 129.76M WAVES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAVES เทรดระหว่าง ฿ 0.1913 (ต่ำ) กับ ฿ 0.195 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,044.0197004138290258 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.0215815830230712276
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WAVES เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.26K.
No.536
WAVES
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Waves คือ ฿ 25.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.26K อุปทานหมุนเวียนของ WAVES คือ 129.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 129758140 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 25.22M
0.00%
-0.15%
-4.99%
-4.99%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Waves ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.009573
|-0.15%
|30 วัน
|฿ -0.0568
|-22.62%
|60 วัน
|฿ -0.0868
|-30.87%
|90 วัน
|฿ -0.1883
|-49.21%
วันนี้ WAVES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.009573 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0568 (-22.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WAVES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0868 (-30.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1883 (-49.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Waves ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WAVES: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
WAVES_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับจุดศูนย์กลาง 0.194 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้แนวแกนกลางและเกิดการผันผวนอย่างต่อเนื่อง แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.1935 และแนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.1946 ซึ่งสร้างพื้นที่ค่าเฉลี่ยแคบๆ ขณะนี้โครงสร้างตลาดอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ระบบดัชนีแสดงสัญญาณความสอดคล้องในระยะสั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แรงเหวี่ยงของพลังงาน (Momentum) แสดงให้เห็นว่าเส้นเร็ว (Fast Line) กำลังกระจายตัวขึ้น ขณะที่เส้นช้า (Slow Line) ยังคงทรงตัว อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนถึงลักษณะของการเตรียมเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ระดับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ด้านบนบริเวณ 0.1946 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0006 ส่วนระดับอ้างอิงใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ 0.1935 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0005 สำหรับแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ 0.1951 และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ 0.1929 หากราคาสามารถทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างช่วงราคาใหม่ ขณะนี้ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Waves อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Waves ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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