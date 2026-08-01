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ราคาปัจจุบัน Waves วันนี้ คือ 0.1944 THB มูลค่าตลาด WAVES เท่ากับ 25,224,982.416 THB ติดตามการอัปเดตราคา WAVES เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Waves วันนี้ คือ 0.1944 THB มูลค่าตลาด WAVES เท่ากับ 25,224,982.416 THB ติดตามการอัปเดตราคา WAVES เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAVES

ข้อมูลราคา WAVES

WAVES คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WAVES

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WAVES

โทเคโนมิกส์ WAVES

การคาดการณ์ราคา WAVES

ประวัติ WAVES

WAVES คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง WAVESเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต WAVES

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ราคา Waves(WAVES)

ราคาปัจจุบัน 1 WAVES เป็น THB

฿6.372432
฿6.372432฿6.372432
-0.15%1D
THB
Waves (WAVES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:06:10 (UTC+8)

ราคา Waves วันนี้

ราคาปัจจุบัน Waves (WAVES) วันนี้ ฿ 0.1944, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WAVES เป็น THB คือ ฿ 0.1944 ต่อ WAVES.

Waves มีอันดับที่ #536 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 25.22M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 129.76M WAVES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAVES เทรดระหว่าง ฿ 0.1913 (ต่ำ) กับ ฿ 0.195 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,044.0197004138290258 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.0215815830230712276

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WAVES เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.26K.

Waves (WAVES) ข้อมูลการตลาด

No.536

฿ 25.22M
฿ 25.22M฿ 25.22M

฿ 59.26K
฿ 59.26K฿ 59.26K

฿ 25.22M
฿ 25.22M฿ 25.22M

129.76M
129.76M 129.76M

--
----

129,758,140
129,758,140 129,758,140

WAVES

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Waves คือ ฿ 25.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.26K อุปทานหมุนเวียนของ WAVES คือ 129.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 129758140 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 25.22M

ประวัติราคา Waves THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1913
฿ 0.1913฿ 0.1913
ต่ำสุด 24h
฿ 0.195
฿ 0.195฿ 0.195
สูงสุด 24h

฿ 0.1913
฿ 0.1913฿ 0.1913

฿ 0.195
฿ 0.195฿ 0.195

฿ 2,044.0197004138290258
฿ 2,044.0197004138290258฿ 2,044.0197004138290258

฿ 4.0215815830230712276
฿ 4.0215815830230712276฿ 4.0215815830230712276

0.00%

-0.15%

-4.99%

-4.99%

ประวัติราคา Waves (WAVES) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Waves ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.009573-0.15%
30 วัน฿ -0.0568-22.62%
60 วัน฿ -0.0868-30.87%
90 วัน฿ -0.1883-49.21%
การเปลี่ยนแปลงราคา Waves ในวันนี้

วันนี้ WAVES บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.009573 (-0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Waves ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0568 (-22.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Waves ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WAVES เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0868 (-30.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Waves ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1883 (-49.21%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Waves (WAVES) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Waves

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Waves ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Waves วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WAVES: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

WAVES_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับจุดศูนย์กลาง 0.194 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้แนวแกนกลางและเกิดการผันผวนอย่างต่อเนื่อง แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.1935 และแนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.1946 ซึ่งสร้างพื้นที่ค่าเฉลี่ยแคบๆ ขณะนี้โครงสร้างตลาดอยู่ในภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ระบบดัชนีแสดงสัญญาณความสอดคล้องในระยะสั้น โดยเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ส่วนดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง แรงเหวี่ยงของพลังงาน (Momentum) แสดงให้เห็นว่าเส้นเร็ว (Fast Line) กำลังกระจายตัวขึ้น ขณะที่เส้นช้า (Slow Line) ยังคงทรงตัว อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ แถบ Bollinger Bands หดตัวลง สะท้อนถึงลักษณะของการเตรียมเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ระดับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ด้านบนบริเวณ 0.1946 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0006 ส่วนระดับอ้างอิงใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ 0.1935 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0005 สำหรับแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ 0.1951 และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ 0.1929 หากราคาสามารถทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างช่วงราคาใหม่ ขณะนี้ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Waves?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น WAVES:

1. การยอมรับแพลตฟอร์ม – การเติบโตของ dApps และโครงการ DeFi ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Waves
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี – การอัปเดตกลไกการยืนยันธุรกรรมและความสามารถของสัญญาอัจฉริยะ
3. ความรู้สึกของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยนต่าง ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Waves วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ WAVES ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนและทำการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์

การคาดการณ์ราคา Waves

การคาดการณ์ราคา Waves (WAVES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WAVES ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Waves (WAVES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Waves อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Waves จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WAVES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Waves

วิธีการซื้อและลงทุน Waves ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Waves หรือยัง? การซื้อ WAVES บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Waves ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Waves (WAVES) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Waves จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Waves (WAVES)

คุณสามารถทำอะไรกับ Waves ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Waves ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Waves (WAVES) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Waves (WAVES)

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Waves ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Waves อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Waves

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:06:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Waves (WAVES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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WAVES USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WAVES โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WAVES USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Waves (WAVES) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Waves ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WAVES/USDT
฿6.37571
฿6.37571฿6.37571
-0.05%
305.22K (USDT)
WAVES/USDC
฿6.37571
฿6.37571฿6.37571
0.00%
137.81K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ WAVES เป็น THB

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WAVES
WAVES
THB
THB

1 WAVES = 6.372432 THB