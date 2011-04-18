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ราคาปัจจุบัน XRP วันนี้ คือ 1.0015 THB มูลค่าตลาด XRP เท่ากับ 62,146,981,836.4775 THB ติดตามการอัปเดตราคา XRP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน XRP วันนี้ คือ 1.0015 THB มูลค่าตลาด XRP เท่ากับ 62,146,981,836.4775 THB ติดตามการอัปเดตราคา XRP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา XRP(XRP)

ราคาปัจจุบัน 1 XRP เป็น THB

฿32.835726
฿32.835726฿32.835726
-0.01%1D
THB
XRP (XRP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:32:43 (UTC+8)

ราคา XRP วันนี้

ราคาปัจจุบัน XRP (XRP) วันนี้ ฿ 1.0015, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XRP เป็น THB คือ ฿ 1.0015 ต่อ XRP.

XRP มีอันดับที่ #6 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 62.15B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62.05B XRP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XRP เทรดระหว่าง ฿ 0.9973 (ต่ำ) กับ ฿ 1.0063 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 125.93879077911377158 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0918610360380261428

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XRP เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 5.06M.

XRP (XRP) ข้อมูลการตลาด

No.6

฿ 62.15B
฿ 62.15B฿ 62.15B

฿ 5.06M
฿ 5.06M฿ 5.06M

฿ 100.15B
฿ 100.15B฿ 100.15B

62.05B
62.05B 62.05B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,985,653,167
99,985,653,167 99,985,653,167

62.05%

3.28%

2011-04-18 00:00:00

฿ 0.19254972
฿ 0.19254972฿ 0.19254972

XRP

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XRP คือ ฿ 62.15B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 5.06M อุปทานหมุนเวียนของ XRP คือ 62.05B โดยมีอุปทานรวมที่ 99985653167 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 100.15B

ประวัติราคา XRP THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.9973
฿ 0.9973฿ 0.9973
ต่ำสุด 24h
฿ 1.0063
฿ 1.0063฿ 1.0063
สูงสุด 24h

฿ 0.9973
฿ 0.9973฿ 0.9973

฿ 1.0063
฿ 1.0063฿ 1.0063

฿ 125.93879077911377158
฿ 125.93879077911377158฿ 125.93879077911377158

฿ 0.0918610360380261428
฿ 0.0918610360380261428฿ 0.0918610360380261428

-0.10%

-0.01%

-3.93%

-3.93%

ประวัติราคา XRP (XRP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XRP ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.003284-0.01%
30 วัน฿ -0.0901-8.26%
60 วัน฿ -0.1793-15.19%
90 วัน฿ -0.3861-27.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา XRP ในวันนี้

วันนี้ XRP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003284 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0901 (-8.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XRP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1793 (-15.19%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.3861 (-27.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา XRP (XRP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ XRP

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด XRP ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด XRP วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XRP: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

XRP_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวเหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 1.0009 ปัจจุบันราคา 1.0047 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.0044 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA แสดงการเรียงตัวแบบ Bullish พร้อมกัน ส่วนดัชนีต่าง ๆ ยังคงสอดคล้องกัน บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เหนือกว่า โครงสร้างเชิงลำดับชั้นอยู่บริเวณขอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวแบบ Sideways MACD กำลังอยู่ในสถานะ Golden Cross โดยเส้น Fast และ Slow Line กำลังเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียวกัน RSI อยู่ในโซน Neutral ไม่มีการกระจายพลังงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น KDJ และ StochRSI ให้ค่าที่สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของราคา ความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับที่เหมาะสม แรงซื้อและแรงขายได้ปรับสมดุลกันใหม่ในระดับสูง ดัชนีทั้งสองตัวร่วมกันยืนยันแนวโน้มระยะสั้น โดยไม่มีสัญญาณ Divergence มาแทรกแซงจังหวะการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ระดับราคาสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ - แนวต้าน R1: 1.0044 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0003 - แนวรับ S1: 0.9948 ห่างจากปัจจุบัน 0.0099 สำหรับแนวต้านระยะไกล ได้แก่ - แนวต้าน R2: 1.0105 ห่างจากปัจจุบัน 0.0058 - แนวรับรอง: S2: 0.9913 ห่างจากปัจจุบัน 0.0134 จุดศูนย์กลางสำคัญที่ระดับ 1.0009 ถือเป็นแนวป้องกันที่สำคัญในระยะสั้น ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับราคาชัดเจน ขณะเดียวกันสภาพคล่องส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณราคาเลขกลม เช่น 1.00, 1.01 เป็นต้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ XRP?

ราคา XRP ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การต่อสู้ทางกฎหมายของ Ripple โดยเฉพาะผลลัพธ์ของการฟ้องร้องโดย SEC
2. การนำ XRP ไปใช้ในสถาบันการเงินเพื่อการชำระเงินข้ามพรมแดน
3. การประกาศความร่วมมือกับธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน
4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและแนวโน้มของ Bitcoin
5. ความชัดเจนด้านกฎระเบียบและการพัฒนาด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรดหลัก
7. ดุลยภาพด้านอุปทานและการปล่อยโทเคนออกจาก escrow
8. การแข่งขันจากคริปโตเคอร์เรนซีด้านการชำระเงินอื่น ๆ
9. การพัฒนาด้านเทคนิคและการอัปเกรดเครือข่าย
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ XRP วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา XRP ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ความผันผวนของราคา XRP สร้างโอกาสในการทำกำไรให้กับนักเทรด และส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการถือครองของนักลงทุน

การคาดการณ์ราคา XRP

การคาดการณ์ราคา XRP (XRP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XRP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา XRP (XRP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ XRP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา XRP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XRP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา XRP

วิธีการซื้อและลงทุน XRP ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย XRP หรือยัง? การซื้อ XRP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ XRP ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ XRP (XRP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว XRP จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ XRP (XRP)

คุณสามารถทำอะไรกับ XRP ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ XRP ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ XRP (XRP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ XRP (XRP)

ริปเปิ้ลเป็นสกุลเงินหลักของเครือข่ายริปเปิล ซึ่งสามารถหมุนเวียนได้ภายในเครือข่ายริปเปิลทั้งหมด มีจำนวนอุดมสุดทั้งหมด 100 พันล้าน และกำลังลดลงเรื่อยๆเมื่อจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น บริษัทที่ดำเนินการริปเปิลคือ ริปเปิลแลปส์ (ก่อนหน้านี้คือ โอเพ่นคอยน์) สกุลเงินริปเปิลเป็นสกุลเงินที่เป็นที่รู้จักในระบบริปเปิลเท่านั้น จะแตกต่างจากสกุลเงินอื่นในระบบ ตัวอย่างเช่น CNY และ USD ไม่สามารถถอนเงินได้ที่เกตเวย์ทั้งหมด กล่าวคือ CNY ที่ออกโดยเกตเวย์ A สามารถถอนได้ที่เกตเวย์ A โดยเดียวและไม่สามารถที่จะถอนได้ที่เกตเวย์ B มิฉะนั้นคุณจะต้องแปลงเป็น CNY ของเกตเวย์ B ผ่านการสั่งซื้อรอดำเนินการในระบบริปเปิล อย่างไรก็ตาม ริปเปิลไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวเลย มันเป็นสกุลเงินสากลในระบบริปเปิล ริปเปิล (XRP) เหมือนกับบิตคอยน์ แต่สิ่งที่แตกต่างจากบิตคอยน์ที่ไม่มีคุณค่าจริงๆคือ XRP เล่นบทบาทของการเชื่อมต่อและมีฟังก์ชันการรักความปลอดภัยในระบบริปเปิล การรักความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องการ ซึ่งต้องการให้เกตเวย์ที่มีส่วนร่วมในโปรโตคอลนี้จำนวนเล็กน้อยของ XRP.

XRP ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XRP ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XRP อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XRP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:32:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XRP (XRP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XRP

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เทรดตลาด XRP (XRP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน XRP ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XRP/USDT
฿32.822614
฿32.822614฿32.822614
-0.06%
5.07M (USDT)
XRP/USDC
฿32.783278
฿32.783278฿32.783278
-0.09%
47.06K (USDT)
XRP/USD1
฿32.825892
฿32.825892฿32.825892
0.00%
252.10K (USDT)
XRP/ETH
฿0.01738979
฿0.01738979฿0.01738979
-0.09%
4.55K (USDT)
XRP/BTC
฿0.00051920242
฿0.00051920242฿0.00051920242
-0.08%
8.16K (USDT)
XRP/EUR
฿28.367812
฿28.367812฿28.367812
-0.10%
65.40K (USDT)
XRP/BRL
฿172.12778
฿172.12778฿172.12778
-0.09%
52.60K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ XRP เป็น THB

จำนวน

XRP
XRP
THB
THB

1 XRP = 32.82917 THB