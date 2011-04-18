ราคา XRP(XRP)
ราคาปัจจุบัน XRP (XRP) วันนี้ ฿ 1.0015, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XRP เป็น THB คือ ฿ 1.0015 ต่อ XRP.
XRP มีอันดับที่ #6 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 62.15B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 62.05B XRP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XRP เทรดระหว่าง ฿ 0.9973 (ต่ำ) กับ ฿ 1.0063 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 125.93879077911377158 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0918610360380261428
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XRP เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.93% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 5.06M.
No.6
62.05%
3.28%
2011-04-18 00:00:00
XRP
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XRP คือ ฿ 62.15B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 5.06M อุปทานหมุนเวียนของ XRP คือ 62.05B โดยมีอุปทานรวมที่ 99985653167 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 100.15B
-0.10%
-0.01%
-3.93%
-3.93%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XRP ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.003284
|-0.01%
|30 วัน
|฿ -0.0901
|-8.26%
|60 วัน
|฿ -0.1793
|-15.19%
|90 วัน
|฿ -0.3861
|-27.83%
วันนี้ XRP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.003284 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0901 (-8.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XRP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1793 (-15.19%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.3861 (-27.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด XRP ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XRP: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
XRP_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวเหนือจุดศูนย์กลางที่ระดับ 1.0009 ปัจจุบันราคา 1.0047 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1.0044 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA แสดงการเรียงตัวแบบ Bullish พร้อมกัน ส่วนดัชนีต่าง ๆ ยังคงสอดคล้องกัน บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่เหนือกว่า โครงสร้างเชิงลำดับชั้นอยู่บริเวณขอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวแบบ Sideways MACD กำลังอยู่ในสถานะ Golden Cross โดยเส้น Fast และ Slow Line กำลังเบี่ยงเบนไปในทิศทางเดียวกัน RSI อยู่ในโซน Neutral ไม่มีการกระจายพลังงานที่ผิดปกติเกิดขึ้น KDJ และ StochRSI ให้ค่าที่สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของราคา ความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับที่เหมาะสม แรงซื้อและแรงขายได้ปรับสมดุลกันใหม่ในระดับสูง ดัชนีทั้งสองตัวร่วมกันยืนยันแนวโน้มระยะสั้น โดยไม่มีสัญญาณ Divergence มาแทรกแซงจังหวะการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ระดับราคาสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ - แนวต้าน R1: 1.0044 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0003 - แนวรับ S1: 0.9948 ห่างจากปัจจุบัน 0.0099 สำหรับแนวต้านระยะไกล ได้แก่ - แนวต้าน R2: 1.0105 ห่างจากปัจจุบัน 0.0058 - แนวรับรอง: S2: 0.9913 ห่างจากปัจจุบัน 0.0134 จุดศูนย์กลางสำคัญที่ระดับ 1.0009 ถือเป็นแนวป้องกันที่สำคัญในระยะสั้น ระยะห่างระหว่างแต่ละระดับราคาชัดเจน ขณะเดียวกันสภาพคล่องส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณราคาเลขกลม เช่น 1.00, 1.01 เป็นต้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ XRP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ริปเปิ้ลเป็นสกุลเงินหลักของเครือข่ายริปเปิล ซึ่งสามารถหมุนเวียนได้ภายในเครือข่ายริปเปิลทั้งหมด มีจำนวนอุดมสุดทั้งหมด 100 พันล้าน และกำลังลดลงเรื่อยๆเมื่อจำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น บริษัทที่ดำเนินการริปเปิลคือ ริปเปิลแลปส์ (ก่อนหน้านี้คือ โอเพ่นคอยน์) สกุลเงินริปเปิลเป็นสกุลเงินที่เป็นที่รู้จักในระบบริปเปิลเท่านั้น จะแตกต่างจากสกุลเงินอื่นในระบบ ตัวอย่างเช่น CNY และ USD ไม่สามารถถอนเงินได้ที่เกตเวย์ทั้งหมด กล่าวคือ CNY ที่ออกโดยเกตเวย์ A สามารถถอนได้ที่เกตเวย์ A โดยเดียวและไม่สามารถที่จะถอนได้ที่เกตเวย์ B มิฉะนั้นคุณจะต้องแปลงเป็น CNY ของเกตเวย์ B ผ่านการสั่งซื้อรอดำเนินการในระบบริปเปิล อย่างไรก็ตาม ริปเปิลไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวเลย มันเป็นสกุลเงินสากลในระบบริปเปิล ริปเปิล (XRP) เหมือนกับบิตคอยน์ แต่สิ่งที่แตกต่างจากบิตคอยน์ที่ไม่มีคุณค่าจริงๆคือ XRP เล่นบทบาทของการเชื่อมต่อและมีฟังก์ชันการรักความปลอดภัยในระบบริปเปิล การรักความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องการ ซึ่งต้องการให้เกตเวย์ที่มีส่วนร่วมในโปรโตคอลนี้จำนวนเล็กน้อยของ XRP.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XRP ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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