ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Hashflow วันนี้ คือ 0.006547 THB มูลค่าตลาด HFT เท่ากับ 5,454,555.4926641012 THB ติดตามการอัปเดตราคา HFT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Hashflow วันนี้ คือ 0.006547 THB มูลค่าตลาด HFT เท่ากับ 5,454,555.4926641012 THB ติดตามการอัปเดตราคา HFT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HFT

ข้อมูลราคา HFT

HFT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HFT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HFT

โทเคโนมิกส์ HFT

การคาดการณ์ราคา HFT

ประวัติ HFT

HFT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง HFTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต HFT

HFT USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Hashflow โลโก้

ราคา Hashflow(HFT)

ราคาปัจจุบัน 1 HFT เป็น THB

฿0.21513442
฿0.21513442฿0.21513442
-11.70%1D
THB
Hashflow (HFT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:09:52 (UTC+8)

ราคา Hashflow วันนี้

ราคาปัจจุบัน Hashflow (HFT) วันนี้ ฿ 0.006547, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HFT เป็น THB คือ ฿ 0.006547 ต่อ HFT.

Hashflow มีอันดับที่ #1030 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 833.14M HFT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HFT เทรดระหว่าง ฿ 0.006494 (ต่ำ) กับ ฿ 0.007887 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 84.80903609267389434 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3028487385407071502

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HFT เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -36.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 65.82K.

Hashflow (HFT) ข้อมูลการตลาด

No.1030

฿ 5.45M
฿ 5.45M฿ 5.45M

฿ 65.82K
฿ 65.82K฿ 65.82K

฿ 6.53M
฿ 6.53M฿ 6.53M

833.14M
833.14M 833.14M

997,353,568.2839
997,353,568.2839 997,353,568.2839

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hashflow คือ ฿ 5.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 65.82K อุปทานหมุนเวียนของ HFT คือ 833.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 997353568.2839 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.53M

ประวัติราคา Hashflow THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.006494
฿ 0.006494฿ 0.006494
ต่ำสุด 24h
฿ 0.007887
฿ 0.007887฿ 0.007887
สูงสุด 24h

฿ 0.006494
฿ 0.006494฿ 0.006494

฿ 0.007887
฿ 0.007887฿ 0.007887

฿ 84.80903609267389434
฿ 84.80903609267389434฿ 84.80903609267389434

฿ 0.3028487385407071502
฿ 0.3028487385407071502฿ 0.3028487385407071502

-0.31%

-11.70%

-36.77%

-36.77%

ประวัติราคา Hashflow (HFT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hashflow ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.02850592-11.70%
30 วัน฿ -0.002156-24.78%
60 วัน฿ -0.004183-38.99%
90 วัน฿ -0.007083-51.97%
การเปลี่ยนแปลงราคา Hashflow ในวันนี้

วันนี้ HFT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02850592 (-11.70%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Hashflow ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002156 (-24.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Hashflow ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HFT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004183 (-38.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Hashflow ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007083 (-51.97%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Hashflow (HFT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Hashflowทันที

การวิเคราะห์ Hashflow

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Hashflow ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Hashflow วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HFT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

HFT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.006521 ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.00647 และแนวต้านกลาง 0.00664 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้สร้างโครงสร้างแบบสัญญาณขาย (Dead Cross) ขณะที่ค่า RSI ได้เข้าสู่โซน oversold แล้ว ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีลักษณะแยกชั้นกัน ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นกระจุกตัวลงสู่ด้านล่าง และความผันผวนของราคาอยู่ในรูปแบบการแกว่งตัวต่ำ ระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบนสุดคือแนวต้านกลาง 0.00664 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000119 สำหรับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ R1 ที่ 0.00683 ห่างจากปัจจุบัน 0.000312 ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่างสุดคือแนวรับ S1 ที่ 0.00647 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000051 ขณะที่แนวรับระยะไกลอยู่ที่ S2 ที่ 0.00628 ห่างจากปัจจุบัน 0.000241 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของช่องทางราคา ฝ่ายกระทิงและหมีกำลังต่อสู้กันภายในช่วงแคบ ๆ ปริมาณการซื้อขายยังไม่มีการขยายตัวอย่างชัดเจน ตลาดอยู่ในช่วงเงียบสงบก่อนการเลือกทิศทาง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Hashflow?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Hashflow (HFT) ได้แก่:

1. ปริมาณการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม DEX ของ Hashflow – การใช้งานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มประโยชน์และความต้องการของโทเค็น
2. ความเข้าร่วมของผู้ทำตลาดและแรงจูงใจในการให้สภาพคล่อง
3. รายได้จากโปรโตคอลและการกระจายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือโทเค็น
4. ความรู้สึกและระดับการยอมรับในตลาด DeFi โดยรวม
5. การแข่งขันจากกระดานแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์อื่น ๆ เช่น Uniswap, SushiSwap
6. โครงสร้างอุปทานโทเค็น รวมถึงรางวัลจากการ staking และตารางการถือครองที่ทยอยปล่อยออกมา
7. การประกาศความร่วมมือและอัปเกรดโปรโตคอล
8. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ DEX
9. สภาพตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมและความสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์
10. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลของชุมชนและกิจกรรมการลงคะแนนเสียง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Hashflow วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Hashflow (HFT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวัน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Hashflow

การคาดการณ์ราคา Hashflow (HFT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HFT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Hashflow (HFT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Hashflow อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Hashflow จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HFT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Hashflow

วิธีการซื้อและลงทุน Hashflow ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Hashflow หรือยัง? การซื้อ HFT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Hashflow ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Hashflow (HFT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Hashflow จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Hashflow (HFT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Hashflow ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Hashflow ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Hashflow (HFT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Hashflow (HFT)

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Hashflow ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hashflow ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Hashflow อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hashflow

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:09:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hashflow (HFT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hashflow

HFT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ HFT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส HFT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Hashflow (HFT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Hashflow ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HFT/USDT
฿0.21434578
฿0.21434578฿0.21434578
-12.07%
9.63M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.4559325
฿0.4559325฿0.4559325

-8.97%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.232837
฿2.232837฿2.232837

-1.46%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06328836
฿0.06328836฿0.06328836

-43.21%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.315456
฿0.315456฿0.315456

+0.31%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.009815282
฿0.009815282฿0.009815282

+522.29%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.441616
฿5.441616฿5.441616

+23.76%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.3991086
฿2.3991086฿2.3991086

+16.38%

Humanity

Humanity

H

฿5.2405128
฿5.2405128฿5.2405128

+14.36%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.734076
฿33.734076฿33.734076

+13.87%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ HFT เป็น THB

จำนวน

HFT
HFT
THB
THB

1 HFT = 0.21513442 THB