ราคา Hashflow(HFT)
ราคาปัจจุบัน Hashflow (HFT) วันนี้ ฿ 0.006547, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HFT เป็น THB คือ ฿ 0.006547 ต่อ HFT.
Hashflow มีอันดับที่ #1030 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 833.14M HFT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HFT เทรดระหว่าง ฿ 0.006494 (ต่ำ) กับ ฿ 0.007887 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 84.80903609267389434 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3028487385407071502
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HFT เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -36.77% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 65.82K.
No.1030
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hashflow คือ ฿ 5.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 65.82K อุปทานหมุนเวียนของ HFT คือ 833.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 997353568.2839 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.53M
-0.31%
-11.70%
-36.77%
-36.77%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hashflow ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.02850592
|-11.70%
|30 วัน
|฿ -0.002156
|-24.78%
|60 วัน
|฿ -0.004183
|-38.99%
|90 วัน
|฿ -0.007083
|-51.97%
วันนี้ HFT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02850592 (-11.70%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.002156 (-24.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HFT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004183 (-38.99%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007083 (-51.97%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Hashflow ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HFT: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
HFT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.006521 ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.00647 และแนวต้านกลาง 0.00664 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนดัชนี MACD ได้สร้างโครงสร้างแบบสัญญาณขาย (Dead Cross) ขณะที่ค่า RSI ได้เข้าสู่โซน oversold แล้ว ดัชนีเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีลักษณะแยกชั้นกัน ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นกระจุกตัวลงสู่ด้านล่าง และความผันผวนของราคาอยู่ในรูปแบบการแกว่งตัวต่ำ ระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบนสุดคือแนวต้านกลาง 0.00664 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000119 สำหรับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ R1 ที่ 0.00683 ห่างจากปัจจุบัน 0.000312 ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่างสุดคือแนวรับ S1 ที่ 0.00647 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000051 ขณะที่แนวรับระยะไกลอยู่ที่ S2 ที่ 0.00628 ห่างจากปัจจุบัน 0.000241 ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของช่องทางราคา ฝ่ายกระทิงและหมีกำลังต่อสู้กันภายในช่วงแคบ ๆ ปริมาณการซื้อขายยังไม่มีการขยายตัวอย่างชัดเจน ตลาดอยู่ในช่วงเงียบสงบก่อนการเลือกทิศทาง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Hashflow อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hashflow ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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