ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะคือบล็อกเชนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และสัญญาที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเทรด ให้ยืม และสร้าง NFT ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแบบรวมศูนย์ โทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์มเหล่านี้มักถูกใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่าย (ค่าแก๊ส) และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบ

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,065.05
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,882.98
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 605.19
-0.10%
-0.83%
+0.89%
$ 81.63B
$ 14.06K
4
XRP
XRP
XRP
$ 0.9998
-0.09%
-0.38%
-1.93%
$ 62.12B
$ 5.64M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.05
-0.09%
-0.54%
-1.53%
$ 43.65B
$ 192.13K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.332
-0.03%
+0.03%
+0.21%
$ 31.46B
$ 7.72M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.63
-0.28%
+1.14%
+4.43%
$ 14.63B
$ 6.72K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06987
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.32
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
10
Monero
Monero
XMR
$ 407.38
-0.31%
-0.09%
+3.67%
$ 7.67B
$ 6.23K
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1773
-0.39%
+0.28%
-7.56%
$ 6.49B
$ 10.93M
12
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1573
-0.19%
-0.88%
-2.96%
$ 5.32B
$ 1.07M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.5
+0.05%
-0.05%
-4.27%
$ 4.09B
$ 2.61K
14
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09518
+0.12%
-3.40%
-1.81%
$ 3.70B
$ 3.50M
15
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.345
-0.07%
-0.59%
+1.82%
$ 3.61B
$ 336.17K
16
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.48
-0.09%
+1.02%
-1.44%
$ 3.44B
$ 34.54K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06505
-0.05%
-0.64%
-3.89%
$ 2.83B
$ 1.10M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.331
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
19
$ 0.6757
-0.10%
-0.56%
-1.74%
$ 2.73B
$ 676.81K
20
OKB
OKB
OKB
$ 104.804
+0.07%
-0.87%
+10.86%
$ 2.20B
$ 2.26K
21
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.16
-0.06%
-0.01%
-1.58%
$ 2.18B
$ 2.83K
22
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04759
-0.10%
+0.06%
+0.74%
$ 2.14B
$ 1.57M
23
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6056
-0.05%
-1.68%
+0.64%
$ 2.09B
$ 123.19K
24
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.14469
+0.16%
+2.50%
+4.17%
$ 1.50B
$ 75.03K
25
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4492
+0.92%
+2.87%
-0.04%
$ 1.48B
$ 194.43K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7639
-0.07%
-0.35%
-5.51%
$ 1.29B
$ 657.45K
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.263
0.00%
+1.20%
-0.48%
$ 1.26B
$ 50.71K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3616
-0.28%
+3.06%
+7.49%
$ 1.23B
$ 1.40M
29
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 1.00B
$ 54.94K
30
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.15
-0.32%
-1.59%
-3.74%
$ 969.36M
$ 7.56K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08598
+0.21%
-1.28%
-1.95%
$ 926.15M
$ 1.10M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07514
+0.12%
-0.38%
-2.59%
$ 802.16M
$ 1.20M
33
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.463
-0.20%
-0.41%
+4.11%
$ 754.17M
$ 210.98K
34
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026033
-0.61%
+2.22%
+1.68%
$ 726.88M
$ 16.38M
35
Gate
Gate
GT
$ 6.69
-0.15%
0.00%
0.00%
$ 713.41M
$ 421.65K
36
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07869
0.00%
-0.97%
-4.68%
$ 703.94M
$ 603.11K
37
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08189
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
38
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02695
0.00%
+0.52%
-1.60%
$ 555.04M
$ 2.78M
39
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6764
-0.10%
-1.05%
-3.22%
$ 537.30M
$ 820.78K
40
$ 0.00593
-0.05%
-0.39%
-2.29%
$ 507.18M
$ 10.99M
41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07399
-0.16%
+1.06%
-6.93%
$ 464.93M
$ 1.80M
42
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5296
-0.13%
-1.50%
-9.54%
$ 441.70M
$ 243.56K
43
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00745148
+0.03%
-0.00%
+16.57%
$ 421.77M
$ 9.34K
44
Injective
Injective
INJ
$ 4.076
-0.15%
-1.87%
-7.44%
$ 410.18M
$ 202.82K
45
DASH
DASH
DASH
$ 30.17
+0.20%
+0.90%
-2.20%
$ 385.13M
$ 7.19K
46
Humanity
Humanity
H
$ 0.13436
+0.50%
-8.66%
+65.34%
$ 384.83M
$ 10.34M
47
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004392
-0.20%
-2.61%
-5.38%
$ 377.99M
$ 7.04M
48
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.3
-0.07%
-1.92%
+7.50%
$ 307.45M
$ 5.85K
49
SEI
SEI
SEI
$ 0.03989
+0.03%
-0.45%
-3.95%
$ 287.56M
$ 1.37M
50
TIA
TIA
TIA
$ 0.3049
-0.10%
+0.89%
-4.98%
$ 282.51M
$ 610.11K

คำถามที่พบบ่อย

แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะในวงการสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะคือบล็อกเชนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับโค้ดโปรแกรมที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง
โทเค็นสัญญาอัจฉริยะมีประโยชน์หลักอย่างไร
โทเค็นสัญญาอัจฉริยะใช้เพื่อชำระค่าพลังการประมวลผลที่จำเป็นในการดำเนินการสัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน นอกจากนี้ โทเค็นสัญญาอัจฉริยะยังใช้สำหรับการสเตกและการกำกับดูแลเครือข่ายอีกด้วย
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะสนับสนุนระบบนิเวศการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ได้อย่างไร
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะมอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับระบบนิเวศ DeFi โดยบังคับใช้กฎการให้ยืม การกู้ยืม และการซื้อขายโดยอัตโนมัติบนพื้นฐานของรหัสโปรแกรมล้วนๆ แทนที่จะอาศัยตัวกลางที่เป็นมนุษย์
โทเค็นสัญญาอัจฉริยะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอะไรบ้าง
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลักของโทเค็นสัญญาอัจฉริยะ ได้แก่ ช่องโหว่ในโค้ดพื้นฐานที่แฮกเกอร์สามารถใช้ประโยชน์ได้ ปัญหาความแออัดของเครือข่าย และราคาที่ลดลงอย่างรุนแรงหลังจากการโจมตีสัญญาอัจฉริยะ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง