แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะคือบล็อกเชนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และสัญญาที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเทรด ให้ยืม และสร้าง NFT ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแบบรวมศูนย์ โทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์มเหล่านี้มักถูกใช้สำหรับชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่าย (ค่าแก๊ส) และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบ
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง