ราคาปัจจุบัน Avantis วันนี้ คือ 0.6797 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVNT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVNT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Avantis โลโก้

ราคา Avantis(AVNT)

ราคาปัจจุบัน 1 AVNT เป็น USD

$0.6797
-2.42%1D
USD
Avantis (AVNT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:29:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Avantis (AVNT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.6522
ต่ำสุด 24h
$ 0.7257
สูงสุด 24h

$ 0.6522
$ 0.7257
$ 2.662191408541985
$ 0.17956381875221758
-1.15%

-2.42%

-2.01%

-2.01%

ราคาเรียลไทม์ Avantis (AVNT) คือ $ 0.6797 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAVNT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.6522 และราคาสูงสุด $ 0.7257 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AVNT คือ $ 2.662191408541985 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.17956381875221758

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AVNT มีการเปลี่ยนแปลง -1.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.42% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.01% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Avantis (AVNT) ข้อมูลการตลาด

No.188

$ 175.50M
$ 3.70M
$ 679.70M
258.21M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.82%

0.01%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Avantis คือ $ 175.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.70M อุปทานหมุนเวียนของ AVNT คือ 258.21M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 679.70M

ประวัติราคา Avantis (AVNT) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Avantis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.016857-2.42%
30 วัน$ -0.6957-50.59%
60 วัน$ +0.6297+1,259.40%
90 วัน$ +0.6297+1,259.40%
การเปลี่ยนแปลงราคา Avantis ในวันนี้

วันนี้ AVNT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.016857 (-2.42%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Avantis ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.6957 (-50.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Avantis ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AVNT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.6297 (+1,259.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Avantis ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.6297 (+1,259.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Avantis (AVNT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Avantisทันที

อะไรคือ Avantis (AVNT)

Avantis คือกระดานเทรดฟิวเจอร์สแบบเพอร์เพชชวล แบบกระจายศูนย์ ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการเทรดเลเวอเรจสูง ครอบคลุมทั้งคริปโตและสินทรัพย์โลกจริง (RWA) รวมถึงฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และในอนาคต หุ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก Pantera และ Coinbase Avantis เป็น DEX ที่มีปริมาณการเทรดใหญ่ที่สุดบน Base และนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับสถาบันสู่โลก DeFi เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสูงสุดถึง 500x ในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสและไร้ข้อจำกัด

Avantis มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Avantis ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAVNTความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Avantis บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Avantis ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Avantis (USD)

Avantis (AVNT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Avantis (AVNT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Avantis

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Avantis ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Avantis (AVNT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Avantis (AVNT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AVNTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Avantis (AVNT)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Avantisใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Avantis บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AVNT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Avantis(AVNT) เป็น VND
17,886.3055
1 Avantis(AVNT) เป็น AUD
A$1.026347
1 Avantis(AVNT) เป็น GBP
0.509775
1 Avantis(AVNT) เป็น EUR
0.577745
1 Avantis(AVNT) เป็น USD
$0.6797
1 Avantis(AVNT) เป็น MYR
RM2.847943
1 Avantis(AVNT) เป็น TRY
28.520212
1 Avantis(AVNT) เป็น JPY
¥103.3144
1 Avantis(AVNT) เป็น ARS
ARS$993.707806
1 Avantis(AVNT) เป็น RUB
53.866225
1 Avantis(AVNT) เป็น INR
59.969931
1 Avantis(AVNT) เป็น IDR
Rp11,328.328802
1 Avantis(AVNT) เป็น PHP
40.204255
1 Avantis(AVNT) เป็น EGP
￡E.32.190592
1 Avantis(AVNT) เป็น BRL
R$3.643192
1 Avantis(AVNT) เป็น CAD
C$0.944783
1 Avantis(AVNT) เป็น BDT
83.181686
1 Avantis(AVNT) เป็น NGN
989.37132
1 Avantis(AVNT) เป็น COP
$2,614.228155
1 Avantis(AVNT) เป็น ZAR
R.11.670449
1 Avantis(AVNT) เป็น UAH
28.608573
1 Avantis(AVNT) เป็น TZS
T.Sh.1,670.0229
1 Avantis(AVNT) เป็น VES
Bs144.7761
1 Avantis(AVNT) เป็น CLP
$640.2774
1 Avantis(AVNT) เป็น PKR
Rs192.599792
1 Avantis(AVNT) เป็น KZT
365.624224
1 Avantis(AVNT) เป็น THB
฿21.961107
1 Avantis(AVNT) เป็น TWD
NT$20.792023
1 Avantis(AVNT) เป็น AED
د.إ2.494499
1 Avantis(AVNT) เป็น CHF
Fr0.536963
1 Avantis(AVNT) เป็น HKD
HK$5.274472
1 Avantis(AVNT) เป็น AMD
֏260.216348
1 Avantis(AVNT) เป็น MAD
.د.م6.273631
1 Avantis(AVNT) เป็น MXN
$12.50648
1 Avantis(AVNT) เป็น SAR
ريال2.548875
1 Avantis(AVNT) เป็น ETB
Br103.062911
1 Avantis(AVNT) เป็น KES
KSh87.776458
1 Avantis(AVNT) เป็น JOD
د.أ0.4819073
1 Avantis(AVNT) เป็น PLN
2.460514
1 Avantis(AVNT) เป็น RON
лв2.963492
1 Avantis(AVNT) เป็น SEK
kr6.361992
1 Avantis(AVNT) เป็น BGN
лв1.135099
1 Avantis(AVNT) เป็น HUF
Ft226.258536
1 Avantis(AVNT) เป็น CZK
14.178542
1 Avantis(AVNT) เป็น KWD
د.ك0.2079882
1 Avantis(AVNT) เป็น ILS
2.209025
1 Avantis(AVNT) เป็น BOB
Bs4.696727
1 Avantis(AVNT) เป็น AZN
1.15549
1 Avantis(AVNT) เป็น TJS
SM6.280428
1 Avantis(AVNT) เป็น GEL
1.848784
1 Avantis(AVNT) เป็น AOA
Kz619.594129
1 Avantis(AVNT) เป็น BHD
.د.ب0.2555672
1 Avantis(AVNT) เป็น BMD
$0.6797
1 Avantis(AVNT) เป็น DKK
kr4.35008
1 Avantis(AVNT) เป็น HNL
L17.896501
1 Avantis(AVNT) เป็น MUR
30.810801
1 Avantis(AVNT) เป็น NAD
$11.738419
1 Avantis(AVNT) เป็น NOK
kr6.776609
1 Avantis(AVNT) เป็น NZD
$1.169084
1 Avantis(AVNT) เป็น PAB
B/.0.6797
1 Avantis(AVNT) เป็น PGK
K2.861537
1 Avantis(AVNT) เป็น QAR
ر.ق2.474108
1 Avantis(AVNT) เป็น RSD
дин.68.343835
1 Avantis(AVNT) เป็น UZS
soʻm8,289.023064
1 Avantis(AVNT) เป็น ALL
L56.442288
1 Avantis(AVNT) เป็น ANG
ƒ1.216663
1 Avantis(AVNT) เป็น AWG
ƒ1.22346
1 Avantis(AVNT) เป็น BBD
$1.3594
1 Avantis(AVNT) เป็น BAM
KM1.135099
1 Avantis(AVNT) เป็น BIF
Fr2,004.4353
1 Avantis(AVNT) เป็น BND
$0.876813
1 Avantis(AVNT) เป็น BSD
$0.6797
1 Avantis(AVNT) เป็น JMD
$109.044271
1 Avantis(AVNT) เป็น KHR
2,740.720325
1 Avantis(AVNT) เป็น KMF
Fr287.5131
1 Avantis(AVNT) เป็น LAK
14,776.086661
1 Avantis(AVNT) เป็น LKR
රු206.96865
1 Avantis(AVNT) เป็น MDL
L11.48693
1 Avantis(AVNT) เป็น MGA
Ar3,034.371116
1 Avantis(AVNT) เป็น MOP
P5.4376
1 Avantis(AVNT) เป็น MVR
10.39941
1 Avantis(AVNT) เป็น MWK
MK1,180.033967
1 Avantis(AVNT) เป็น MZN
MT43.439627
1 Avantis(AVNT) เป็น NPR
रु96.000828
1 Avantis(AVNT) เป็น PYG
4,820.4324
1 Avantis(AVNT) เป็น RWF
Fr987.6041
1 Avantis(AVNT) เป็น SBD
$5.593931
1 Avantis(AVNT) เป็น SCR
9.291499
1 Avantis(AVNT) เป็น SRD
$26.875338
1 Avantis(AVNT) เป็น SVC
$5.947375
1 Avantis(AVNT) เป็น SZL
L11.731622
1 Avantis(AVNT) เป็น TMT
m2.385747
1 Avantis(AVNT) เป็น TND
د.ت1.9949195
1 Avantis(AVNT) เป็น TTD
$4.615163
1 Avantis(AVNT) เป็น UGX
Sh2,368.0748
1 Avantis(AVNT) เป็น XAF
Fr381.9914
1 Avantis(AVNT) เป็น XCD
$1.83519
1 Avantis(AVNT) เป็น XOF
Fr381.9914
1 Avantis(AVNT) เป็น XPF
Fr69.3294
1 Avantis(AVNT) เป็น BWP
P9.665334
1 Avantis(AVNT) เป็น BZD
$1.366197
1 Avantis(AVNT) เป็น CVE
$64.326808
1 Avantis(AVNT) เป็น DJF
Fr120.9866
1 Avantis(AVNT) เป็น DOP
$43.521191
1 Avantis(AVNT) เป็น DZD
د.ج88.29303
1 Avantis(AVNT) เป็น FJD
$1.536122
1 Avantis(AVNT) เป็น GNF
Fr5,909.9915
1 Avantis(AVNT) เป็น GTQ
Q5.206502
1 Avantis(AVNT) เป็น GYD
$142.315586
1 Avantis(AVNT) เป็น ISK
kr83.6031

Avantis ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Avantis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Avantis อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Avantis

วันนี้ Avantis (AVNT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AVNT เป็นUSD คือ 0.6797 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AVNT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AVNT เป็น USD คือ $ 0.6797 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Avantis คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AVNT คือ $ 175.50M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AVNT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AVNT คือ 258.21M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AVNT คือเท่าใด?
AVNT ถึงราคา ATH ที่ 2.662191408541985 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AVNT คือเท่าไร?
AVNT ถึงราคา ATL ที่ 0.17956381875221758 USD
ปริมาณการเทรดของ AVNT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AVNT คือ $ 3.70M USD
ปีนี้ AVNT จะสูงขึ้นอีกไหม?
AVNT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AVNT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Avantis (AVNT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

