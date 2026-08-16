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ราคาปัจจุบัน Brevis วันนี้ คือ 0.06695 THB มูลค่าตลาด BREV เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา BREV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Brevis วันนี้ คือ 0.06695 THB มูลค่าตลาด BREV เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา BREV เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BREV

ข้อมูลราคา BREV

BREV คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BREV

โทเคโนมิกส์ BREV

การคาดการณ์ราคา BREV

ประวัติ BREV

BREV คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BREVเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Brevis(BREV)

ราคาปัจจุบัน 1 BREV เป็น THB

฿2.199977
฿2.199977฿2.199977
-2.44%1D
THB
Brevis (BREV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:00:54 (UTC+8)

ราคา Brevis วันนี้

ราคาปัจจุบัน Brevis (BREV) วันนี้ ฿ 0.06695, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BREV เป็น THB คือ ฿ 0.06695 ต่อ BREV.

Brevis มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- BREV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BREV เทรดระหว่าง ฿ 0.06605 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06969 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BREV เคลื่อนไหว -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.65K.

Brevis (BREV) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 56.65K
฿ 56.65K฿ 56.65K

฿ 66.95M
฿ 66.95M฿ 66.95M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Brevis คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.65K อุปทานหมุนเวียนของ BREV คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 66.95M

ประวัติราคา Brevis THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.06605
฿ 0.06605฿ 0.06605
ต่ำสุด 24h
฿ 0.06969
฿ 0.06969฿ 0.06969
สูงสุด 24h

฿ 0.06605
฿ 0.06605฿ 0.06605

฿ 0.06969
฿ 0.06969฿ 0.06969

--
----

--
----

-0.39%

-2.44%

-7.88%

-7.88%

ประวัติราคา Brevis (BREV) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Brevis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.055022-2.44%
30 วัน฿ -0.01058-13.65%
60 วัน฿ -0.01609-19.38%
90 วัน฿ -0.04465-40.01%
การเปลี่ยนแปลงราคา Brevis ในวันนี้

วันนี้ BREV บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.055022 (-2.44%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Brevis ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01058 (-13.65%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Brevis ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BREV เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01609 (-19.38%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Brevis ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.04465 (-40.01%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Brevis (BREV) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Brevis

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Brevis ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Brevis วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BREV: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

BREV_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.06728 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของ Pivot Point ที่ 0.06663 ขณะนี้ราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.06727 และเคลื่อนตัวอยู่ในส่วนบนของโซนระหว่าง S2 ถึง R2 ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA แสดงการเรียงตัวแบบ Bullish ซึ่งหมายความว่าราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ส่วนโครงสร้าง Pivot Point ระบุว่าราคาได้หลุดออกจากโซนกลางและมีแนวโน้มขยายตัวไปยังแนวต้าน R2 ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณ Divergence แบบ Bearish โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบี่ยงเบนลง และพบสัญญาณความแตกต่างของพลังงาน (Momentum) ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซน Neutral ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าแรงเคลื่อนไหวระยะสั้นเริ่มอ่อนตัวลง แต่ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับ Bollinger Bands พบว่าช่องแคบลง และราคาเคลื่อนตัวตามแนวกรอบบน ขณะที่ค่าดัชนี Fast และ Slow แยกชั้นชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระดับสูง แนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.06760 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% ขณะที่แนวรับแรกด้านล่างคือระดับ R1 ที่ปรับตัวเป็นแนวรับ ซึ่งอยู่ที่ 0.06727 ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด แนวรับรองลงมาอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง Pivot Point ที่ 0.06663 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.0% สำหรับแนวรับระยะไกล สามารถพิจารณาได้จากแนวรับ S1 ที่ 0.06630 และ S2 ที่ 0.06566 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นโซนสนับสนุนในการชะลอการเคลื่อนไหวลงของราคา

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Brevis?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของโทเค็น Brevis (BREV):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาและหมุดหมายทางเทคนิค
4. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
5. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและความต้องการบริการของโปรโตคอล Brevis
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการที่เน้นความเป็นส่วนตัว
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มการพิสูจน์แบบไม่เปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
8. การยอมรับในชุมชนและความเคลื่อนไหวของนักพัฒนา
9. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง
10. โครงสร้างอุปทานของโทเค็นและกลไกการเดิมพัน/การถือครองโทเค็น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Brevis วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Brevis (BREV) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุแนวโน้มของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การประเมินโอกาสการลงทุน และการติดตามความผันผวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Brevis

การคาดการณ์ราคา Brevis (BREV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BREV ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Brevis (BREV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Brevis อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Brevis จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BREV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Brevis

วิธีการซื้อและลงทุน Brevis ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Brevis หรือยัง? การซื้อ BREV บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Brevis ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Brevis (BREV) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Brevis จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Brevis (BREV)

คุณสามารถทำอะไรกับ Brevis ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Brevis ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Brevis (BREV)

Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.

Brevis ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Brevis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Brevis อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Brevis

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:00:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Brevis (BREV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Brevis (BREV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Brevis ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BREV/USDT
฿2.1960338
฿2.1960338฿2.1960338
-2.65%
844.34K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BREV เป็น THB

จำนวน

BREV
BREV
THB
THB

1 BREV = 2.199977 THB